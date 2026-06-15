Corte de Apelaciones de Concepción acepta querella de capítulos contra el exfiscal de Los Ángeles Rodrigo Durán

En el contexto de la investigación desarrollada por la Fiscalía de Ñuble en una causa por asociación criminal y otros delitos vinculados a la administración del sistema de justicia penal de Los Ángeles, este lunes la Corte de Apelaciones de Concepción aceptó la querella de capítulos en contra del exfiscal de esa ciudad, Rodrigo Durán.

El otrora persecutor es acusado de estar involucrado en esta red, en la que también se encontrarían imputados su esposa, la abogada Andrea Romero, una socia de esta, Susana Cortés, y el marido de esta última, Patricio Gutiérrez.

Así, el Ministerio Público le imputa a Durán los delitos de asociación criminal, violación de secreto y negociación incompatible. También colabora en la indagatoria la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Ñuble.

Durante esta jornada, en un fallo unánime , la Quinta Sala del tribunal de alzada penquista acogió la acción luego de establecer que, en el caso concreto, se cumplen los requisitos para acceder a la apertura de la causa.

“En este estadio procesal, basta con constatar la existencia de antecedentes que permitan inferir una participación probable del querellado en los hechos punibles, reservándose el debate exhaustivo sobre la culpabilidad y la prueba para el juicio oral correspondiente”, explica parte del fallo de esta jornada.

El resultado fue destacado desde el Ministerio Público por el Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía de Ñuble, Francisco Soto Donoso.

“ Este es un trámite esencial para efectos de poder solicitar medidas cautelares personales respecto del fiscal , quien se encuentra investigado por diversos delitos de corrupción vinculados a un estudio jurídico de la ciudad de Los Ángeles", señaló al respecto.

En el contexto de esta misma investigación se encuentran actualmente formalizados siete imputados: las abogadas Andrea Romero Jara, (esposa del exfiscal investigado) y Susana Cortés Karmy; el ex defensor de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado, y el funcionario del Juzgado de Garantía de esa ciudad, Nelson Sáez Reyes.

A ellos también se suman la secretaria del estudio jurídico de las abogadas, Paola Jara González; la procuradora de la misma oficina, Claudia Castillo Urrutia, y un cliente de las abogadas que cumple condena por delitos de las leyes de Drogas y Armas, Moisés Bastardo Bastardo.

De todas estas personas, solo las dos abogadas se encuentran en prisión preventiva, mientras que los demás imputados están cumpliendo con otras medidas cautelares.

Por otro lado, desde el Ministerio Público también esperan que esta resolución permita avanzar la querella de capítulos en contra de la jueza de Garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera.

Palomera figura como imputada en el marco de investigación que desarrolla la Fiscalía de Ñuble por asociación criminal y otros delitos que afectaron al sistema de justicia penal de Los Ángeles.

El viernes pasado, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad por parte de la abogada.