SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Corte de Apelaciones de Concepción acepta querella de capítulos contra el exfiscal de Los Ángeles Rodrigo Durán

    El otrora persecutor es imputado de los delitos de asociación criminal, violación de secreto y negociación incompatible. El procedimiento acogido esta jornada era necesario para que el Ministerio Público pueda solicitar medidas cautelares en su contra.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Poder Judicial

    En el contexto de la investigación desarrollada por la Fiscalía de Ñuble en una causa por asociación criminal y otros delitos vinculados a la administración del sistema de justicia penal de Los Ángeles, este lunes la Corte de Apelaciones de Concepción aceptó la querella de capítulos en contra del exfiscal de esa ciudad, Rodrigo Durán.

    El otrora persecutor es acusado de estar involucrado en esta red, en la que también se encontrarían imputados su esposa, la abogada Andrea Romero, una socia de esta, Susana Cortés, y el marido de esta última, Patricio Gutiérrez.

    Así, el Ministerio Público le imputa a Durán los delitos de asociación criminal, violación de secreto y negociación incompatible. También colabora en la indagatoria la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Ñuble.

    Durante esta jornada, en un fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada penquista acogió la acción luego de establecer que, en el caso concreto, se cumplen los requisitos para acceder a la apertura de la causa.

    “En este estadio procesal, basta con constatar la existencia de antecedentes que permitan inferir una participación probable del querellado en los hechos punibles, reservándose el debate exhaustivo sobre la culpabilidad y la prueba para el juicio oral correspondiente”, explica parte del fallo de esta jornada.

    El resultado fue destacado desde el Ministerio Público por el Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía de Ñuble, Francisco Soto Donoso.

    Este es un trámite esencial para efectos de poder solicitar medidas cautelares personales respecto del fiscal, quien se encuentra investigado por diversos delitos de corrupción vinculados a un estudio jurídico de la ciudad de Los Ángeles", señaló al respecto.

    En el contexto de esta misma investigación se encuentran actualmente formalizados siete imputados: las abogadas Andrea Romero Jara, (esposa del exfiscal investigado) y Susana Cortés Karmy; el ex defensor de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado, y el funcionario del Juzgado de Garantía de esa ciudad, Nelson Sáez Reyes.

    A ellos también se suman la secretaria del estudio jurídico de las abogadas, Paola Jara González; la procuradora de la misma oficina, Claudia Castillo Urrutia, y un cliente de las abogadas que cumple condena por delitos de las leyes de Drogas y Armas, Moisés Bastardo Bastardo.

    De todas estas personas, solo las dos abogadas se encuentran en prisión preventiva, mientras que los demás imputados están cumpliendo con otras medidas cautelares.

    Por otro lado, desde el Ministerio Público también esperan que esta resolución permita avanzar la querella de capítulos en contra de la jueza de Garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera.

    Palomera figura como imputada en el marco de investigación que desarrolla la Fiscalía de Ñuble por asociación criminal y otros delitos que afectaron al sistema de justicia penal de Los Ángeles.

    El viernes pasado, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad por parte de la abogada.

    Más sobre:JudicialLos ÁngelesRodrigo DuránCherie PalomeraFiscalía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    David Cameron se reúne con familia Piñera Morel y recuerda al expresidente: “Se extraña mucho a Sebastián”

    CMF posterga la entrada en vigencia de norma que prohíbe otorgar crédito a directores y sociedades “aguas abajo”

    La caótica última gira de The Beatles es retratada en un nuevo libro de fotos

    ¿Cómo pudieron chocar dos helicópteros? Las hipótesis aeronáuticas tras la tragedia aérea que mató a Oliver Tree y Gaspi

    Cuentas pendientes entre Grau y Parisi ponen más aliño a las deliberaciones del PDG ante acusación constitucional

    El round de Poduje con Fundación Alcanzable por freno a proyectos de arriendos adjudicados durante el gobierno anterior

    Lo más leído

    1.
    Nuevo choque de trenes: TC pide explicaciones a la Suprema por no respetar suspensión en recurso de un deudor CAE

    Nuevo choque de trenes: TC pide explicaciones a la Suprema por no respetar suspensión en recurso de un deudor CAE

    2.
    Más de un centenar de beneficiarios de Becas Chile encaran juicios por incumplimiento y gobierno alista revisión al programa

    Más de un centenar de beneficiarios de Becas Chile encaran juicios por incumplimiento y gobierno alista revisión al programa

    3.
    ¿Cómo pudieron chocar dos helicópteros? Las hipótesis aeronáuticas tras la tragedia aérea que mató a Oliver Tree y Gaspi

    ¿Cómo pudieron chocar dos helicópteros? Las hipótesis aeronáuticas tras la tragedia aérea que mató a Oliver Tree y Gaspi

    4.
    El round de Poduje con Fundación Alcanzable por freno a proyectos de arriendos adjudicados durante el gobierno anterior

    El round de Poduje con Fundación Alcanzable por freno a proyectos de arriendos adjudicados durante el gobierno anterior

    5.
    Contraloría detecta que municipios renovaron más de 146 mil permisos de circulación de manera irregular en periodo 2022-2025

    Contraloría detecta que municipios renovaron más de 146 mil permisos de circulación de manera irregular en periodo 2022-2025

    6.
    “Muy imprudente”: el ruido en la Fiscalía por postulación de Raúl Guzmán para liderar la Academia del Ministerio Público

    “Muy imprudente”: el ruido en la Fiscalía por postulación de Raúl Guzmán para liderar la Academia del Ministerio Público

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Uruguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Uruguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Egipto en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Egipto en TV y streaming

    Estas las fechas de las vacaciones de invierno de los escolares para 2026

    Estas las fechas de las vacaciones de invierno de los escolares para 2026

    David Cameron se reúne con familia Piñera Morel y recuerda al expresidente: “Se extraña mucho a Sebastián”
    Chile

    David Cameron se reúne con familia Piñera Morel y recuerda al expresidente: “Se extraña mucho a Sebastián”

    Corte de Apelaciones de Concepción acepta querella de capítulos contra el exfiscal de Los Ángeles Rodrigo Durán

    Cuentas pendientes entre Grau y Parisi ponen más aliño a las deliberaciones del PDG ante acusación constitucional

    CMF posterga la entrada en vigencia de norma que prohíbe otorgar crédito a directores y sociedades “aguas abajo”
    Negocios

    CMF posterga la entrada en vigencia de norma que prohíbe otorgar crédito a directores y sociedades “aguas abajo”

    El empleador frente a la Ley de Datos: Obligaciones urgentes

    SEA declara inadmisible recurso contra proyecto de Dreams en Talca

    Raúl Vallecillo, el cerebro de Panini en la región: “Por lejos, este ha sido el álbum más exitoso en la historia de Chile”
    Tendencias

    Raúl Vallecillo, el cerebro de Panini en la región: “Por lejos, este ha sido el álbum más exitoso en la historia de Chile”

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Condenan a compañero de Lucas Cepeda a ocho años y medio de prisión por agresión sexual
    El Deportivo

    Condenan a compañero de Lucas Cepeda a ocho años y medio de prisión por agresión sexual

    Problemas para Nicolás Massú: Christian Garin se suma a Nicolás Jarry y sufre una complicada lesión

    El orgullo del técnico de Cabo Verde tras el empate ante España: “Controlar el partido no es lo mismo que tener ocasiones”

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características
    Tecnología

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    La caótica última gira de The Beatles es retratada en un nuevo libro de fotos
    Cultura y entretención

    La caótica última gira de The Beatles es retratada en un nuevo libro de fotos

    Oliver Tree y su insospechado idilio con Chile: la historia de un artista que amó Valparaíso y grabó en la Antártida

    Melanie Martinez se despide de su exnovio Oliver Tree: “Sé que estás haciendo reír a los ángeles”

    Las claves para entender la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años en Reino Unido
    Mundo

    Las claves para entender la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años en Reino Unido

    Las dudas sobre el acuerdo entre EE.UU. e Irán que marcan la cumbre del G7

    Zelenski revela que propuso invitar a Putin a la cumbre del G7: “Es una buena oportunidad para reunirse”

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar