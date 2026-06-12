Crimen organizado y corrupción en Los Ángeles: TC declaró inadmisible recurso presentado por jueza investigada

El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la jueza de Garantía de Los Ángeles Cherie Palomera.

Palomera figura como imputada en el marco de investigación que desarrolla la Fiscalía de Ñuble por asociación criminal y otros delitos que afectaron al sistema de justicia penal de Los Ángeles.

Con esto, la Corte de Apelaciones de Concepción podrá tener a la vista y resolver una querella de capítulo presentada por la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, en contra de la magistrada.

La querella de capítulos debe ser acogida para que el Ministerio Público pueda solicitar medidas cautelares ante una eventual formalización.

En la investigación, además está imputado el exfiscal de Los Ángeles Rodrigo Durán.

La próxima semana, el lunes 15 de junio se conocerá la resolución del tribunal de alzada penquista respecto a la querella de capítulos que se presentó contra el expersecutor.

Las abogadas Andrea Romero Jara y Susana Cortés Karmque lideraban la asociación criminal, están en prisión preventiva y los restantes con otras medidas cautelares.

La Fiscalía de Ñuble realiza esta indagatoria con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.

En el caso también fue formalizado un cliente de las abogadas, el sicario venezolano de la banda de Los Corbatas Moisés Bastardo, que está en la cárcel de Alta Seguridad de Santiago condenado por dos homicidios consumados.

El resto de los imputados, que cumplen distintas medidas cautelares, son el exdefensor de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado; el funcionario del Juzgado de Garantía de esa ciudad, Nelson Sáez Reyes, la secretaria del estudio jurídico de las abogadas, Paola Jara González; y la procuradora de la misma oficina, Claudia Castillo Urrutia.