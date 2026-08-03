Camión traspasa barrera de contención en Ruta 68 e impacta automóvil que viajaba en dirección contraria: hay dos fallecidos

Al menos dos personas fallecidas deja el choque de un camión contra un vehículo menor registrado esta tarde en el km 59,9 de la Ruta 68, en el sector de La Vinilla.

De acuerdo con Carabineros, por razones que se investigan, el vehículo de carga de alto tonelaje, que se movilizaba por la ruta en dirección a Santiago, traspasó la barreras de contención del eje de la calzada, impactando a un automóvil que se trasladaba en dirección contraria.

Las dos víctimas fatales viajaban en el vehículo menor, mientras otras cuatro personas resultaron lesionadas: tres ocupantes del automóvil y uno del vehículo de carga.

Al respecto, la general Patricia Vásquez, jefa de la Quinta Zona de Carabineros, indicó que “un camión en dirección a Valparaíso choca con un vehículo y, hasta el momento, se han registrado dos fallecidos”.

Debido al accidente, la zona del accidente registra una alta congestión, producto de la restricción de pistas generada por el siniestro vial.

Al respecto, la general Vásquez indicó que la ruta “está cortada en este momento, se va a habilitar una vía para que pueda haber circulación, pero tiene que trabajar la SIAT (Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito). Está trabajando ambulancias y personal de Carabineros de la comisaría de Casablanca”.