Utilidades de Entel saltaron 29% en el primer semestre, hasta $ 53.659 millones

Las ganancias de la empresa de telecomunicaciones Entel saltaron un 29%, al llegar a $ 53.659 millones, aumentando en $ 12.088 millones respecto de una utilidad de $ 41.571 millones del período enero-junio de 2025.

Los ingresos consolidados de los seis primeros meses del año totalizaron $ 1.556.114 millones, lo que significa un aumento del 7% en comparación con las cifras del mismo período del año 2025.

Mientras en Chile, la cifra llegó a $ 958.360 millones, con un alza de 6%, en Perú el crecimiento de las ventas fue de 8%, hasta $ 542.889 millones. Con ello, Perú ya representa un 36% de los ingresos ordinarios de la empresa en la que participan los grupos Hurtado y Matte.

El principal segmento de negocios de Entel sigue siendo el área móvil, que en Chile subieron hasta $ 693.445 millones. “En los servicios móviles en Chile, el grupo mantiene un fuerte posicionamiento producto del sostenido impulso comercial y calidad de servicio. Los ingresos de telefonía móvil presentan un aumento del 10% respecto de la misma fecha del año anterior, donde los ingresos por venta de equipos aumentan en un 17% relacionados con ofertas promocionales y planes de financiamiento, y los ingresos por servicios de postpago aumentan un 9%”, dice el análisis razonado de los estados financieros de la compañía.

Los resultados a nivel de Ebitda alcanzaron $ 433.125 millones al 30 de junio de 2026, aumentando en $ 36.911 millones respecto del mismo período de 2025, con un crecimiento de 9%.

“Este aumento en los resultados se produce principalmente por mayores ingresos en los servicios de telefonía móvil y en la venta de equipos en ambos países, mejores ingresos en los servicios fijos en Chile asociados a servicios residenciales de ‘Entel Hogar’ otorgados a través de redes de fibra, y mejores ingresos de servicios fijos en Perú asociados a internet”, dijo la firma.