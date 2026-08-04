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    Utilidades de Entel saltaron 29% en el primer semestre, hasta $ 53.659 millones

    Los ingresos del mayor actor de las telecomunicaciones locales crecieron 7% entre enero y junio, con un mayor incremento en Perú que en Chile. Los servicios móviles en Chile siguen siendo los más relevantes para el grupo.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré
    Entel

    Las ganancias de la empresa de telecomunicaciones Entel saltaron un 29%, al llegar a $ 53.659 millones, aumentando en $ 12.088 millones respecto de una utilidad de $ 41.571 millones del período enero-junio de 2025.

    Los ingresos consolidados de los seis primeros meses del año totalizaron $ 1.556.114 millones, lo que significa un aumento del 7% en comparación con las cifras del mismo período del año 2025.

    Mientras en Chile, la cifra llegó a $ 958.360 millones, con un alza de 6%, en Perú el crecimiento de las ventas fue de 8%, hasta $ 542.889 millones. Con ello, Perú ya representa un 36% de los ingresos ordinarios de la empresa en la que participan los grupos Hurtado y Matte.

    El principal segmento de negocios de Entel sigue siendo el área móvil, que en Chile subieron hasta $ 693.445 millones. “En los servicios móviles en Chile, el grupo mantiene un fuerte posicionamiento producto del sostenido impulso comercial y calidad de servicio. Los ingresos de telefonía móvil presentan un aumento del 10% respecto de la misma fecha del año anterior, donde los ingresos por venta de equipos aumentan en un 17% relacionados con ofertas promocionales y planes de financiamiento, y los ingresos por servicios de postpago aumentan un 9%”, dice el análisis razonado de los estados financieros de la compañía.

    Los resultados a nivel de Ebitda alcanzaron $ 433.125 millones al 30 de junio de 2026, aumentando en $ 36.911 millones respecto del mismo período de 2025, con un crecimiento de 9%.

    “Este aumento en los resultados se produce principalmente por mayores ingresos en los servicios de telefonía móvil y en la venta de equipos en ambos países, mejores ingresos en los servicios fijos en Chile asociados a servicios residenciales de ‘Entel Hogar’ otorgados a través de redes de fibra, y mejores ingresos de servicios fijos en Perú asociados a internet”, dijo la firma.

    Más sobre:NegociosEmpresasEntel

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