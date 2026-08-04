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    Política

    Matías Walker: “Si se garantizan los recursos para la reconstrucción de Coquimbo, yo voto a favor del trámite final (de la megarreforma)”

    El senador -uno de los votos que el Ejecutivo debe amarrar para lograr el despacho de la norma- condicionó su apoyo a una propuesta por escrito del gobierno para la reconstrucción de Coquimbo. Si no se aprueba el informe de la comisión mixta de la megarreforma, los municipios podrían quedar sin compensación por la exención de contribuciones. "La responsabilidad, si eso ocurre, es de todos los senadores y, principalmente, del gobierno", respondió Walker.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    03-08-2026 MATIAS WALKER FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    “Si es ilegítimo que yo proponga que se garanticen los recursos para mi región, cambiémosle el nombre a la ley por Reforma Tributaria para la Reactivación Económica”, cuestionó el senador Matías Walker en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, a propósito de la condición que puso para aprobar el último tramo de la iniciativa.

    Momentos después de la entrevista realizada por Rodrigo Álvarez y Juan Andrés Quezada, Walker recibió una llamada del ministro Jorge Quiroz (Hacienda), quien -según transmitió el senador públicamente- le habría comunicado que trabajan en una propuesta para incluir a las zonas afectadas del Norte Chico.

    ¿Cuál será su postura en la votación de este martes?

    La palabra la tiene el gobierno. Lo que se vota es el informe de la comisión mixta (de la megarreforma), cuyo punto en disputa es la compensación a los municipios producto de la menor recaudación por la exención de contribuciones a los mayores de 65 años. En el acuerdo de La Serena, en el que estuve, el compromiso de todos fue decir que ni un peso menos al Fondo Común Municipal (FCM), lo que se logró. (...) Los alcaldes de oposición plantearon una segunda discusión que es legítima: cómo redistribuir el FCM para que los recursos lleguen a las comunas más pobres. (...) Lo que está claro es que los municipios no se pueden quedar sin compensación.

    ¿Es legítimo que condicione su voto en el artículo final de la megarreforma para que se incluya a su región en la reconstrucción cuando se está discutiendo sobre compensación a municipios?

    No solamente es legítimo, es mi deber como representante de la región de Coquimbo. Porque la ley se llama de Reconstrucción Nacional. Si es ilegítimo que yo proponga que se garanticen los recursos para mi región, cambiémosle el nombre a la ley por Reforma Tributaria para la Reactivación Económica. Si la idea matriz de la ley es de reconstrucción nacional y yo represento a una región que el propio ministro de Obras Públicas ha señalado que va a costar entre 500 a 700 millones de dólares en reconstruirse, yo tengo el deber de manifestarlo. Lo planteamos en conjunto con los senadores (Sergio) Gahona y (Daniel) Núñez. Nos reunimos con el ministro (Jorge) Quiroz. Entiendo que lo planteó también la senadora Yasna Provoste. Lo planteamos porque si el gobierno va a presentar un veto supresivo por el tema del anatocismo y del olvido financiero, dije: “Aproveche, señor Quiroz, y presente un veto aditivo que incluya la reconstrucción de la región de Coquimbo y de la provincia del Huasco”. Me fue mal, el gobierno no lo acogió.

    ¿Entonces qué va a votar?

    Lo que espero es que de aquí a mañana (martes) el gobierno se comprometa por escrito con los recursos para la reconstrucción de nuestra región, porque las palabras se las lleva el viento.

    Queda muy poco...

    En 24 horas logramos un acuerdo el 15 de noviembre del 2019 para salvar a Chile de un estado de sitio. El acuerdo constitucional lo logramos a las 4 de la mañana. Represento a una región que ha visto pasar por el lado cientos de proyectos de inversión pública y privada. (...) No es que yo desconfíe, es que la región de Coquimbo tiene derecho a desconfiar. Y requiere un compromiso por escrito del gobierno respecto a la reconstrucción. Eso, hasta ahora, no ha llegado.

    ¿Qué espera del gobierno? ¿Qué caminos de financiamiento ve?

    He hecho muchas propuestas, como el 2% constitucional que no se ha utilizado porque lo que se liberó fue el 2% del gobierno regional gracias a lo cual se aprobaron $ 18.000 millones para 15 comunas. (...) He propuesto un veto aditivo y (que se utilice) el Fondo Nacional de Reconstrucción, que está vigente.

    Su voto es clave. Si no llega a haber un acuerdo de último minuto y se cae el informe de la comisión mixta, lo podrían culpar de que los alcaldes se queden sin recursos...

    Los 50 senadores votan, no solo yo. Todos asumimos las consecuencias de nuestros actos y yo siempre he sabido asumir las consecuencias de los míos.

    Pero se quedarían “sin pan ni pedazo”.

    No, porque todavía queda la posibilidad del veto y el gobierno ya decidió vetar esta ley.

    ¿Apuesta a que se puedan entregar recursos a través de la Ley de Presupuestos?

    Ojalá no se tenga que recurrir a la Ley de Presupuestos. Eso es lo que quieren evitar los alcaldes, tener que pedir los recursos al Congreso todos los años. Pero la responsabilidad, si eso ocurre, es de todos los senadores y, principalmente, del gobierno.

    ¿Entonces si el gobierno le firma por escrito que habrá una fórmula para la reconstrucción de Coquimbo, su voto será a favor?

    No me lo tiene que garantizar a mí, se lo tiene que garantizar a una región que necesita reconstruirse. Obviamente, si se garantizan los recursos para la reconstrucción yo voy a votar a favor porque no voy a dejar a los alcaldes sin compensación, pero mi prioridad como representante de Coquimbo es preocuparme de la reconstrucción de mi región.

    ¿Con eso firmado, da el voto a favor?

    Si se garantizan los recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo, yo voto a favor del trámite final (de la megarreforma).

    ¿Gahona también?

    Entiendo que el senador también transmitió eso, pero no puedo hablar por él. He hablado con el ministro José García Ruminot...

    ¿Cuándo fue la última conversación que tuvieron?

    El domingo. Ellos están trabajando en una fórmula que incluya una glosa presupuestaria en la Ley de Presupuestos y que se comprometan esos recursos por escrito en materia de obras públicas y viviendas. Lo que pasa es que todavía no nos hemos juntado, no hemos visto los borradores.

    ¿La fórmula es el veto?

    No, el gobierno lo descartó, lamentablemente. Yo propuse que se incluyera en un veto aditivo, pero el ministro Quiroz es un poco porfiado y no estuvo de acuerdo con esa fórmula.

    Más sobre:Desde la RedacciónMatías WalkerMegarreformaReconstrucciónCoquimboRegión de Coquimbo

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