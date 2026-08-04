Exseremi de Los Lagos afirma que renunció tras “falso positivo” en examen de drogas y critica estándar de las muestras

El renunciado exseremi de Cultura de la Región de Los Lagos, Eduardo Leiva, se refirió este lunes por primera vez a su salida del cargo, la que se dio el pasado 22 de julio, luego de dar positivo a un examen de drogas y que en un primer momento se atribuyó a “motivos personales”.

Así lo confirmó la propia exautoridad regional que, en declaraciones al programa “Mé enteré por la prensa” de T13, afirmó que el examen que -asegura- arrojó un “falso positivo”, fue realizado por el mismo laboratorio que entregó el resultado al exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, y que también le costó la salida del cargo.

Leiva afirmó que su muestra fue analizada en primera instancia por el laboratorio Corthorn Health -donde dio positivo primero en la muestra y luego en la contramuestra-, pero que con posterioridad habría dado negativo en un examen realizado, de forma particular, en el Laboratorio de la Universidad de Chile, cuyo resultado conoció días después de dimitir.

El exseremi -quien afirma que “nunca he consumido ningún tipo de drogas”- presentó su renuncia el 17 de julio, la que se hizo efectiva el 22 de julio, tras concluir una licencia médica. Añadió que el examen que demostraría que no es consumidor se lo tomó el 14 de julio, del cual recibió los resulstados el 27 de julio.

“Lamentablemente cuando ese resultado llega, yo ya había dejado el cargo. Yo presenté mi renuncia el 17 de julio. Después yo me fui con licencia médica por una infección respiratoria y el 23 de julio se hizo efectiva esa renuncia”, dijo.

Respecto de la cronología de los hechos, Leiva recordó que “el día 19 de junio se me entrega el resultado y me comunico con el subsecretario de las Culturas y me dice que esperemos la contramuestra, pero la contramuestra la tiene el mismo laboratorio. Cuando me entregan la contramuestra, decido pedir permiso administrativo y viajar a Santiago, a la Universidad de Chile a hacerme otro estudio. No era posible que yo arrojara cocaína”, afirmó.

Tras asegurar que el resultado del nuevo test fue negativo, la otrora autoridad regional sostuvo que espera que el laboratorio original explique con detalles sus conculsiones obtenidas. “Hoy les pido que me expliciten, cuando me dicen cocaína detectado, no sé si es por contaminación o consumo, mientras que la Universidad de Chile muestra un informe detallado donde se muestra que no hay consumo y tampoco hay contaminación”, sostuvo.

Y respecto de por qué decidió dejar el cargo de manera voluntaria, Leiva explicó que “”yo ofrezco mi renuncia, porque no quiero que el cargo ni los funcionarios ni el ministerio de Culturas se vea embestido por algún tipo de situación o polémica".

Más aún, dice estar de acuerdo de que todas las autoridades del país se hagan exámenes de droga, pero que “en el caso de las personas que jamás hemos sido consumidores de drogas y somos inocentes, hay que elevar los estándares de las muestras. No es justo, le puede pasar a cualquier persona”, cerró.