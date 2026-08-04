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    Ministerio de Ciencia detecta 1.666 beneficiarios de Becas Chile en incumplimiento y 379 casos ya judicializados

    El balance realizado y expuesto por la ministra Ximena Lincolao ante la Comisión de Ciencias de la Cámara detectó que actualmente los casos judicializados adeudan un monto cercano a $ 15.100 millones.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Ximena Lincolao, ministra de Ciencia. MARIO TELLEZ

    Una revisión al programa Becas Chile, encargada por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, reveló que el instrumento acumula 1.666 personas en incumplimiento con una deuda cercana a los $ 92 mil millones para el Estado. Los antecedentes fueron presentados este lunes por la secretaria de Estado ante la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados y corresponden al primer levantamiento consolidado de este beneficio adjudicado entre 2008 y 2026.

    Según el informe, desde la creación del programa se han adjudicado 12.589 becas a 11.340 personas, con una inversión ejecutada de $ 688 mil millones y beneficiarios distribuidos en 40 países. De ellos, un 33% ya cumplió completamente sus obligaciones, un 46% se encuentra en período de gracia, retribución o con beneficios vigentes. Mientras que un 14% mantiene un incumplimiento declarado ante la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

    En términos de recursos, la cartera calcula que existen $ 601.400 millones correspondientes a becarios que hoy están cumpliendo sus obligaciones o se encuentran en etapas normales del programa. Sin embargo, la ministra advirtió que la actual estructura de seguimiento expone al Estado a un riesgo de retorno fiscal, aunque precisó que “la mayoría de las personas sí retribuyen” al regresar al país.

    Más allá de la deuda actualmente declarada, el Ministerio de Ciencia identificó un riesgo potencial sobre otros $ 481 mil millones correspondientes a becarios que permanecen en período de gracia, retribución o aún cursando estudios en el extranjero.

    Becas Chile. Imagen referencial.

    “A raíz de las gestiones realizadas por esta administración, la cifra de incumplimiento bajó de más de 2.000 a 1.666 personas. Queremos que los becados regularicen su pago y que la inversión que el país hizo en ellos sea devuelta correctamente”, sostuvo la ministra.

    Actualmente el país cuenta con 2.013 programas de postgrado, 1.569 magísteres y 444 doctorados, lo que representa un crecimiento del 75% en dieciséis años. En ese período, los doctorados aumentaron un 133,7%, y los programas de magíster, un 63,3%.

    Ante eso, el ministerio destacó que hoy existen más de 300 programas de magíster acreditados y que cursar un postgrado en Chile cuesta aproximadamente un tercio de lo que implica hacerlo en el extranjero.

    En cuanto a las áreas de formación de los becarios, el 61,3% corresponde a Ciencias Sociales y Humanidades; el 17,8% a Ciencias Naturales; el 10,1% a Ingeniería y Tecnología; el 7,3% a Ciencias Médicas y de la Salud; y el 3,4% a Ciencias Agrícolas.

    Cobros y procesos judiciales

    La directora de ANID, Alejandra Pizarro, explicó que actualmente existen distintos mecanismos para recuperar los recursos cuando se declara un incumplimiento.

    Al 2 de agosto, el Estado había recuperado $ 5.064 millones, equivalentes al 7,3% de la deuda total. De ese monto, $ 1.364 millones corresponden a pagos directos, $ 3.622 millones a convenios suscritos con ANID y $ 78 millones a procesos judiciales concluidos.

    Actualmente permanecen 379 becas en proceso judicial, por un monto cercano a $ 15.100 millones. Con estos antecedentes, el Ministerio confirmó que seguirá suspendida la convocatoria 2026 para becas de magíster y postdoctorado en el extranjero mientras se implementan mejoras en el sistema de seguimiento. En cambio, las becas de doctorado en el extranjero y los programas nacionales continuarán funcionando normalmente.

    El plan de modernización expuesto por Lincolao contempla priorizar áreas estratégicas para el desarrollo del país, -tales como IA, Seguridad, Ingeniería y Cuántica-, además de fortalecer la interoperabilidad entre organismos públicos, incorporar inteligencia artificial para el seguimiento de los beneficiarios, medir sistemáticamente el retorno de la inversión y evaluar junto al Ministerio de Educación la incorporación de estudiantes provenientes de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.

    Lincolao insistió en que el objetivo no es reducir el alcance del programa. “Yo sé que ha habido un temor de un recorte de Becas Chile, de un recorte a la ciencia, y esto es todo lo contrario”, afirmó. Agregó que para 2027 la intención del ministerio es incluso aumentar en 50 los cupos de la beca nacional de doctorado. “No hay recorte presupuestario, solo ajustes estratégicos y optimizaciones del presupuesto”, aseguró.

    Las medidas fueron recibidas con cautela por parte de la comunidad científica y del Congreso. El presidente de la Academia Chilena de Ciencias, Sergio Lavandero, valoró que se impulse una modernización del programa y una mayor vinculación con las necesidades estratégicas del país, pero advirtió que una reforma de esta magnitud debe sustentarse en información pública, criterios transparentes y un proceso de discusión amplio que involucre a universidades, regiones, sectores productivos, organizaciones sociales y representantes de los propios becarios.

    Frontis de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

    Asimismo, planteó que focalizar las becas en áreas prioritarias no será suficiente si posteriormente no existen oportunidades laborales para quienes regresan al país, y llamó a definir con claridad cómo se seleccionarán esas prioridades y cómo se garantizará una distribución territorial más equitativa.

    Desde la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Ciencias, Daniel Manouchehri (PS), comentó que las Becas Chile “son una inversión estratégica para el país, pero también implican obligaciones. El incumplimiento y la baja recuperación de los recursos son graves y deben corregirse”. Eso sí, enfatizó que la solución no es recortar las becas, sino fiscalizar mejor y orientarlas hacia las necesidades futuras de Chile como inteligencia artificial, empleo, salud, crisis climática y desarrollo regional.

    La diputada Daniela Serrano (PC) sostuvo que aún falta una propuesta formal que pueda ser analizada antes de la discusión del Presupuesto 2027, y añadió que el debate no debe limitarse al retorno físico de los becarios, sino incorporar una discusión sobre los mecanismos efectivos de retribución al país, vinculando el conocimiento adquirido con la investigación, la modernización del Estado y el desarrollo nacional. Según señaló, ese será uno de los principales temas que la comisión espera abordar en los próximos meses.

    Desde el oficialismo, el diputado del Partido Republicano, Miguel Neira, respaldó el diagnóstico sobre la necesidad de optimizar el sistema de Becas Chile y valoró el énfasis en mejorar la eficiencia del uso de los recursos públicos. No obstante, solicitó revisar las prioridades temáticas de las becas para fortalecer áreas estratégicas y asegurar que el conocimiento adquirido tenga un impacto permanente en el país.

    En esa línea, planteó que se deben priorizar disciplinas como ciencias, tecnología, agricultura, recursos hídricos, ciencias médicas y energías verdes, argumentando que actualmente una alta proporción de las becas financia estudios en el área humanista. Junto con eso sostuvo que, si bien Chile cuenta con una oferta de posgrados relevante, aún es insuficiente.

    Más sobre:Becas ChileCienciaPosgradoXimena LincolaoComisión de CienciaCámara

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