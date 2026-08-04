Incendio en histórico edificio del barrio Brasil: emergencia afecta a locales comerciales y viviendas

Voluntarios de 16 compañías Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) trabajan esta noche en un incendio registrado en un edificio de tres pisos del barrio Brasil, en la comuna de Santiago, el que en su primera planta alberga varios locales comerciales, además de viviendas en los pisos superiores.

Según datos de la institución, el siniestro afecta al histórico inmueble -de estilo neoclásico- emplazado en Catedral 2201, esquina con Maturana, donde se encuentran locales como el restaurante Perpiacere, entre otros.

Hasta el lugar se trasaladaron 19 carros de Bomberos, debido a la magnitud de la emergencia que obligó a declarar una segunda alarma de incendio.

En el lugar, el segundo comandante del CBS, Juan Pablo Slako, informó que minutos antes de las 19 horas la emergencia comenzó “aparentemente en uno de los restaurantes que están acá, lo que habría generado una inflamación hacia el tercer piso”.

Al respecto, indicó que se vio afectado “el tercer piso que está en la esquina y el entretecho del segundo piso”.

En este sentido, destacó que “en el primer piso hay cinco locales comerciales, el segundo nivel es vivienda, la cual se subarrienda”.

El comandante Slako agregó que, pasadas las 20.30 horas, las llamas se encontraban contenidas, sin peligro de propagación y que no se registraban voluntarios o civiles lesionados.

Asimismo, sostuvo que aunque en estos casos siempre existe peligro de derrumbe, por lo antiguo de la edificación, “el fuego está concentrado solamente en el techo, lo cual hace que no tengamos un riesgo de debilitamiento de la estructura principal”.