Es oficial: Vozinha firma su contrato y ya es jugador de Colo Colo

Diez días después de que Aníbal Mosa anunciara su fichaje, Vozinha es oficialmente jugador de Colo Colo, luego de firmar su contrato con los albos por los próximos seis meses, y con cláusula de renovación automática por toda la temporada 2027.

El portero de 40 años llega al Cacique después de un gran Mundial, donde fue la figura de Cabo Verde y fue elegido en el Once Ideal de la FIFA gracias a sus notables actuaciones.

El meta había quedado sin club después de su paso por el Chaves de la segunda división portuguesa, por lo que se encontraba como jugador libre. El histórico desempeño de su selección, que llegó a dieciseisavos de final en su estreno en el certamen, elevó sus bonos dentro y fuera de la cancha.

El futbolista africano pasó de tener 60 mil seguidores en sus redes sociales a bordear los 30 millones, luego de que se conociera su historia tras ser la figura en el debut ante España (0-0), lo que llamó la atención de todo el mundo.

Luego de que el portero solucionara algunos problemas personales en Portugal, lo que levantó una serie de suspicacias y teorías, llegó la noche de este domingo a Santiago, donde se encontró con una multitudinaria recepción en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Ajetreada agenda

Vozinha este lunes se dirigió a la Clínica Meds de Lo Barnechea, donde se sometió a los exámenes médicos de rigor. Una vez cumplido este procedimiento sin mayores inconvenientes, quedó en condiciones de firmar su contrato con Colo Colo.

¡Vozinha ya es del Cacique! ✍🏻⚪️⚫️



Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo. 🤟🏻🤍🖤



¡Bienvenido a la familia colocolina! ⚽️



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Vozinha is now a Cacique player! ✍🏻⚪️⚫️



Alongside our… pic.twitter.com/JSjuwYQIOc — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

El trámite se llevó a cabo en el Estadio Monumental, donde se reunió con Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, y con Daniel Morón, gerente deportivo de la concesionaria. Ahí posó para la foto en las oficinas del recinto de Macul, una vez firmado el documento que lo liga a la institución popular.

Este martes, en tanto, está programada la presentación para los medios de comunicación, a partir de las 12.30, mientras que el miércoles, a las 19.30, se realizará un acto masivo para los hinchas. Para ello, se dispondrá del aforo completo del Monumental, con más de 42 mil hinchas, tal como sucedió en enero de 2024 para la llegada de Arturo Vidal.