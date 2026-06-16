A su madre le negaron la visa y no tenía dinero para llevarla: Vozinha, el viral arquero de Cabo Verde que opacó a España

El empate 0-0 entre España y Cabo Verde en el inicio del Grupo H del Mundial ha sido una de las sorpresas del certamen. La selección dirigida por Luis de la Fuente llegó al torneo como campeona de Europa y una de las candidatas al título, pero no logró superar a un rival que disputó el primer partido de su historia en la Copa del Mundo.

La figura fue Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha. El arquero de Cabo Verde sostuvo el resultado con una serie de intervenciones ante Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Aymeric Laporte. El ingreso de Lamine Yamal en el segundo tiempo tampoco cambió el marcador.

Para Vozinha el partido tuvo un significado especial. A los 40 años disputa su primer Mundial. Tras el encunetro, el portero rompió en llanto. “Estaba emocionado, es un jugador con mucha experiencia. Eran lágrimas de resiliencia. Hemos jugado bien, no nos hemos precipitado al jugar atrás. Hemos defendido bien y tengo que darle la enhorabuena. Tenemos que seguir así”, dijo el técnico Bubista.

“Sólo puedo dar las gracias a Vozinha, que lleva muchísimos años. No me gusta individualizar, pero hizo un gran partido”, añadió. Tras el encuentro de este lunes, el futbolista pasó de tener 50 mil seguidores en Instagram a acercarse a los 8 millones.

El portero también abordó su emoción y reveló un drama familiar que tuvo antes del encuentro. “Lloré después del partido porque crecí con mis abuelos y no pudieron estar presentes. Fallecieron hace unos años. Mi madre tampoco pudo venir por un problema con el visado y el dinero que teníamos que pagar. No pudimos conseguirlo a tiempo", dijo.

Vozinha evitó el triunfo de España ante Cabo Verde. Wang Kaiyan

Un camino largo

Nacido el 3 de junio de 1986 en Mindelo, una de las principales ciudades del archipiélago africano, el guardameta es una de las referencias del fútbol caboverdiano de la última década. Debutó con la selección en 2012 y desde entonces se transformó en una presencia permanente en el equipo.

El estreno internacional del arquero llegó en una serie de clasificación ante Camerún rumbo a la Copa Africana de Naciones de 2013. Cabo Verde consiguió avanzar por primera vez al torneo continental. Ahí alcanzó los cuartos de final, resultado que marcó un punto de inflexión para el desarrollo del equipo. Vozinha fue parte de los equipos que disputaron las Copas Africanas de Naciones de 2013, 2015, 2021 y 2023.

Antes del duelo ante España, Vozinha ya registraba 89 partidos con la selección. Mantuvo el arco invicto en 36 ocasiones.

Su carrera comenzó en el Batuque, club de su ciudad natal. Permaneció ahí durante cuatro temporadas antes de pasar al Mindelense, otra de las instituciones más reconocidas de Cabo Verde.

En 2012 dio el salto al extranjero tras fichar por Progresso do Sambizanga, de Angola. Más adelante continuó su recorrido por distintas ligas europeas. Defendió al Zimbru Chisinau de Moldavia, al Gil Vicente de Portugal, al AEL Limassol de Chipre y al Trencín de Eslovaquia.

Desde 2024 integra el plantel del Chaves, equipo de la Segunda División de Portugal. Durante la última temporada disputó 19 encuentros.

La actuación de Vozinha también puso el foco sobre el crecimiento de Cabo Verde. El país, ubicado frente a la costa occidental de África, cuenta con cerca de 500 mil habitantes y una superficie de 4.033 kilómetros cuadrados. Es el segundo territorio más pequeño en participar en una Copa del Mundo, detrás de Curazao.

El equipo dirigido por Pedro Brito, conocido como Bubista, consolidó una estructura competitiva a partir de sus participaciones en la Copa Africana de Naciones. Los cuartos de final alcanzados en 2013 y 2023 fueron algunos de los hitos que precedieron la clasificación al Mundial. Ante España, esa evolución quedó reflejada. El conjunto europeo generó las ocasiones más claras, pero encontró dificultades para romper el cerco defensivo africano. Y cuando la defensa fue superada apareció Vozinha.

A los 40 años, después de una trayectoria repartida entre África y Europa, Josimar José Évora Dias inscribe su nombre en la Copa del Mundo. Su actuación permitió mantener el arco en cero frente a uno de los favoritos del torneo.