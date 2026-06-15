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    La Copa de los 288 “extranjeros”: el fenómeno de la migración marca el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026

    Solo ocho selecciones de las 48 participantes están conformadas únicamente por futbolistas nacidos en el país que representan, mientras que un 23% del universo de jugadores defiende a una nación distinta a la de su origen. Marruecos, en el empate frente a Brasil, llegó a tener en cancha a 11 jugadores nacionalizados.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha

    Los años pasan y la selección de Marruecos continúa instalada en la élite del fútbol mundial. Los africanos, que fueron cuartos en Qatar 2022, estropearon el estreno del Brasil de Carlo Ancelotti, pentacampeón y eterno favorito. Fue un entretenido 1-1 en Nueva Jersey entre el Scratch y los Leones del Atlas, que tienen un equipo con tinte de ‘forastero’.

    Más allá del resultado y el trámite del encuentro, donde por momentos los dirigidos por Mohamed Ouahbi hicieron ver mal a la Canarinha, el conjunto africano brilla por su sello propio. Tiene una identidad de juego marcada, pero también una construcción particular respecto a sus raíces y territorio.

    Ante Brasil, Marruecos estableció un récord sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo al jugar con once jugadores nacidos fuera de la nación que representan.

    La oncena inicial marroquí contó con Azzedine Ounahi, nacido en Casablanca. Sin embargo, fue sustituido en el complemento y los Leones del Atlas tuvieron por varios minutos una alineación completa con futbolistas nacidos en el extranjero.

    En detalle, el volante abandonó el campo junto a Brahim Díaz, oriundo de España, en el 65′. Fueron reemplazados por Chemsdine Talbi y Samir El Mourabet, nacidos en Bélgica y Francia, respectivamente.

    De esta forma, estuvieron en cancha Yassine Bounou (Montreal, Canadá), Achraf Hakimi (Madrid, España), Issa Diop (Toulouse, Francia), Chadi Riad (Palma, España), Noussair Mazraoui (Leiderdorp, Países Bajos), Neil El Aynaoui (Nancy, Francia), Ayyoub Bouaddi (Senlis, Francia), Chemsdine Talbi (Sambreville, Bélgica), Samir El Mourabet (Strasbourg, Francia), Bilal El Khannouss (Molenbeek, Bélgica) e Ismael Saibari (Terrassa, España).

    Marruecos disputó 24 minutos ante Brasil con once jugadores nacidos fuera del país. Foto: (Xinhua/Xu Chang). Xu Chang

    La situación se mantuvo hasta el cierre del encuentro, incluso con las sustituciones de Mazraoui y El Khannouss, que salieron por Ayoube Amainouni (Cataluña, España) y Anass Salah-Eddine (Ámsterdam, Países Bajos). Todo continuó hasta el 89′, cuando Soufiane Rahimi (Casablanca, Marruecos) reemplazó a Saibari.

    Es decir, fueron 24 minutos solo con jugadores ‘foráneos’. Incluso, hasta el propio técnico marroquí forma parte de la estadística. Ouahbi es nacido en Bruselas, Bélgica.

    La multiculturalidad

    El dato es un ejemplo grafico de la multiculturalidad. Responde a distintos procesos migratorios y de formación. Algunos futbolistas deciden cambiar de país para representar a sus raíces mientras otros lo hacen, en parte, al no tener oportunidades en selecciones de mayor tradición y competitividad.

    En ese sentido, Marruecos es un reflejo de una realidad cada vez más habitual, pero no el único. De hecho, hay un total de 288 ‘extranjeros’ que disputarán el Mundial, lo que se traduce en el 23% del universo de futbolistas del certamen planetario.

    Es la mayor cantidad de la historia, en un registro que ha ido aumentando considerablemente con el paso de los años. En 2022 hubo un 16,5%, cinco puntos porcentuales más que en 2018 (11,1%) y 2014 (11,4%). El incremento es aún más notorio si se tienen en cuenta los anteriores torneos: 10,2% en 2010, 8,7% en 2006 y 8,6% en 2002.

    Curazao es la selección que más 'extranjeros' tiene, con 23 de 26. Foto: (Xinhua/Xiao Yijiu). Xiao Yijiu

    El desglose

    Solo ocho selecciones tienen una plantilla compuesta únicamente por jugadores nacidos en su país: Austria, Arabia Saudita, Brasil, Colombia, Panamá, República Checa, Sudáfrica y Suecia. En la otra vereda se encuentran los 40 equipos restantes, todos con al menos un futbolista nacido fuera del país o nacionalizado.

    El caso más marcado es el de Curazao, que tiene solo un jugador nominado nacido en la isla caribeña. 25 de los 26 son oriundos de Países Bajos.

    En segundo lugar aparece República Democrática del Congo, que también cuenta con un número elevado de futbolistas ‘foráneos’, con 20. En tanto, el podio lo cierra precisamente Marruecos, con 19 representantes no nacidos en el territorio.

    En Sudamérica, por ejemplo, Argentina cuenta con Giuliano Simeone (Roma, Italia) y Nico Paz (Santa Cruz de Tenerife, España), ambos hijos de exseleccionados nacionales, nacidos cuando sus padres militaban en el extranjero.

    Uruguay tiene, quizás, el caso más emblemático. El histórico arquero Fernando Muslera Buenos Aires (Argentina) hará historia al disputar su quinto Mundial con la Celeste, el único que lo ha logrado en el país oriental. El otro ‘extranjero’ charrúa es Rodrigo Zalazar (Albacete, España).

    Ecuador, por su parte, cuenta con tres: Hernán Galíndez (Rosario, Argentina), John Yeboah (Hamburgo, Alemania) y Jeremy Arévalo (Maliaño, España). Mientras que Paraguay con cinco: Juan José Cáceres (Dock Sud, Argentina), Kaku Romero Gamarra (Ciudadela, Argentina), Andrés Cubas (Aristóbulo del Valle, Argentina), Mauricio (Sao Paulo, Brasil) y Gastón Oliveira (Montevideo, Uruguay).

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