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    Nacional

    Solicitan evacuar sectores de Ñuble por desborde de ríos

    Senapred pidió evacuar los sectores de Paso Hondo Orilla de Canal, Alto Centro Orilla de Canal y Santa Ercilia, en la comuna de Ránquil.

    Por 
    Lya Rosen
    Crecida río. Imagen de archivo.

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la noche de este jueves evacuar sectores de la comuna de Ránquil, en la Región de Ñuble, por desborde de ríos.

    En un comunicado, el organismo detalló que las zonas a desalojar son Paso Hondo Orilla de Canal, Alto Centro Orilla de Canal y Santa Ercilia.

    Para agilizar la evacuación, el organismo activó el sistema de mensajería SAE y además recordó realizarla con calma y siempre en compañía de las mascotas.

    También llamó a ayudar a salir de estos lugares a menores de edad, adultos mayores y personas con movilidad reducida, y seguir en todo momento las instrucciones de las autoridades y de los equipos de emergencia.

    Más sobre:SenapredEvacuaciónRegión de ÑubleRánquilCrecidaRíosSAENacional

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