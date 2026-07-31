Con Piñera y los DD.HH. otra vez sobre la mesa: Martínez y Yeomans sostienen nuevo debate en la carrera por la presidencia del FA

La actual presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez y la jefa de la bancada de diputados de la tienda, Gael Yeomans, expusieron sus definiciones frente a la contienda que resolverán los militantes el próximo 15 y 16 de agosto.

Con un universo de 56 mil militantes convocados y con el fantasma de una baja participación, que en julio de 2024, solo poco más de 12 mil militantes ratificó a la actual directiva tras la fusión de partidos, Martínez y Yeomans expusieron sus visiones respecto al futuro de la colectividad, en el programa Aquí se debate, de CNN Chile.

Martínez, quien busca mantener la presidencia luego de dos años a la cabeza, defendió el proyecto de su lista, dado que “Chile está viviendo un momento muy difícil, con un gobierno de ultraderecha que no ha tenido límites y que ha hecho retroceder lo que con esfuerzo habíamos logrado ganas después de décadas de lucha, (...) la invitación de nuestra lista, un Frente Amplio para Chile, recoge experiencias diversas”.

A su vez, en su declaración inicial, la diputada Yeomans, relevó su propuesta porque “hago política porque quiero un país más justo. Mi familia vive en El Bosque, yo vivo en San Miguel, he representado a los vecinos de mi distrito, conviviendo con ellos día a día, conociendo sus frustraciones y sus alegrías, y desde ahí hago política”.

Con dardos comunes al gobierno de José Antonio Kast, la diputada afirmó que el jefe de Estado “ha empobrecido al país” y esbozó que el Frente Amplio, bajo su eventual mandato, buscaría “poner tope a los precios de los arriendos y tener precio justo para los medicamentos”.

Las diferencias de las candidatas

Las candidatas a dirigir el Frente Amplio también tuvieron instancias para presentar las diferencias entre ambos liderazgos.

En esa línea, Martínez, sostuvo que su candidatura busca dar “énfasis” al trabajo realizado por “Congreso ideológico” del Frente Amplio, sin “buscar una foja cero, la idea es pasar al siguiente paso que permita consolidar lo que hemos aprendido y valorar el trabajo de emergencia del partido, hacia el futuro y mayores mayorías”.

En respuesta, Yeomans afirmó que ese propósito “es un ciclo que ya hay que pasar, porque estamos enfrentando un gobierno de José Antonio Kast que requiere más fuerza y mayor protagonismo”.

“Eso es posible porque requiere la articulación de la diversidad de la dirigencia que tiene el FA y esa capacidad hay que demostrarla y esperamos que en este ciclo se abra”, refutó la diputada.

En esa línea, Martínez planteó que “ante el avance de la ultraderecha, plantear que es necesaria más fuerza o más incidencia, sin explicar cómo eso se logra, me parece que es insuficiencia y se queda corto”. La actual presidente del FA además, planteó, además, que “se requiere fuerza para volver a ganar el gobierno”.

Desde el frente, la actual diputada por el distrito 13, acusó que la actual directiva ha sido débil en activar a la militancia.

“El FA tiene un tremendo potencial (...) yo lo que veo es que lo que hace falta es activar a la militancia, ir a buscar a cada uno. Lo que hace falta es un plan dirigido a activar la militancia, y eso estamos proponiendo”, afirmó Yeomans.

En línea con lo anterior, la diputada expuso que durante la tramitación de la megarreforma del Presidente José Antonio Kast extrañó “ver las graderías llenas en la Cámara de Diputados o la voz de las distintas dirigencias sociales afuera del Congreso” para realizar mayor presión social a través de movilizaciones.

“No hubo un plan para que esa articulación se hiciera presente”, criticó la parlamentaria a la actual presidenta.

Martínez se defendió de la acusación y aseguró que “hubo un reflujo en la movilización” y convocó a los militantes del FA “a movilizarse, a organizarse y resistir a este gobierno”, haciendo llamado a protestas en la vía pública.

Frente a este último punto, Yeomans coincidió en la necesidad de mayores movilizaciones en contra de las políticas impulsadas por el gobierno.

14/09/2022 FOTOGRAFIAS AL EX PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEBASTIAN PIÑERA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE - EXPRESIDENTE - EMPRESARIO - RETRATOS - ENTREVISTA MARIO TELLEZ

Piñera como punto de discordia

Durante el debate televisivo, ambas volvieron a abordar el episodio que generó diferencias entre Martínez y Yeomans en torno a la figura del fallecido expresidente Sebastián Piñera por su rol en la defensa de derechos humanos, ocurrido previamente en un debate en el programa de streaming, 32 Minutos.

En la instancia, Martínez señaló que Piñera “sí fue una persona que defendió los derechos humanos”, aludiendo a que durante su trayectoria política reconoció la existencia de “cómplices pasivos” de la dictadura. Con todo, Martínez afirmó en el mismo momento que “fue imprecisa”, pero ya los adherentes de Yeomans comenzaron a compartir el extracto de 20 segundos con su respuesta, lo que rompió la “tregua” entre ambas y encendió el debate en chat internos de las bases.

Esta vez, Martínez profundizó que “yo fui adversaria de él (Piñera), pero también reconozco en este momento, que cuando tenemos un gobierno de José Antonio Kast, y se plantea que no hay matices entre Piñera y Kast, me parece que es un error, porque efectivamente tenemos un gobierno de ultraderecha que no tiene límites”.

Martínez afirmó que el reconocimiento a Piñera en materia de derechos humanos, es únicamente tras su visión de su postura posterior a la dictadura.

La actual presidenta del FA agregó que “el partido no tiene problemas en materia de derechos humanos, tiene una claridad y me parece que hacer campaña con un tema que tenemos súper zanjado, me parece que no correspondía en un debate donde habíamos logrado tener un desarrollo amistoso”.

“Creo que se traspasó un límite, y creo que es totalmente injusto no solo conmigo, que eso daría lo mismo, sino como que dar la sensación de que en el Frente Amplio hay una discusión sobre este tema”, agregó Martínez.

En respuesta Yeomans se desentendió de las acusaciones y pidió a Martínez hacer el reclamo a través de los canales correspondientes. “De mí campaña, nosotros no te estamos acusando de nada, compañera”, le dijo.

“No entiendo la acusación que se está haciendo”, dijo la diputada Yeomans frente al reclamo de la actual presidenta del FA.

La discusión continuó con el remarque de posturas de ambas. Martínez relevó la labor de Piñera en el contexto de los 50 años del Golpe de Estado, cuando firmó la carta “Por la democracia, siempre”.

“El ex Presidente Piñera firmó una carta y Kast, ese mismo día, subió un video de las juventudes republicanas diciendo que el golpe era lo mejor que le pasó al país. Creo que esa diferencia hay que saber reconocerla para abordar a la ultraderecha”, zanjó Martínez.

En tanto, Yeomans, afirmó que en torno a la dictadura entre el rol de Piñera y Kast, “hay un mundo de diferencia”.

“Doy por superado la situación y quedó aclarado el tema totalmente”, afirmó la legisladora al cerrar la controversia por Piñera.

Constanza Martínez y Gael Yeomans.

Mejor que...

En el espacio, también fueron requeridas por los atributos que las llevarían a ejercer una mejor presidencia del FA frente a su contendora.

En el turno de Yeomans, afirmó que “en primer lugar, creo que la experiencia que he tenido como parlamentaria, en roles de vocería, pero también defendiendo los derechos de las personas, haciendo avanzar con articulación, por ejemplo, con las 40 horas o el posnatal de emergencia”.

“Yo fui la primera presidenta de Convergencia Social. También tengo una experiencia importante en trabajo con la militancia y en ese sentido, esa experiencia es la que pongo por delante en este ciclo”, agregó.

Por el frente, Martínez afirmó que ella sería mejor presidenta, por “tener disponibilidad 24/7 para el partido, también ayuda para poder viajar a regiones y estar más presente”, frente al tiempo que demanda ser diputada, como es el caso de Yeomans.

“Contribuye tener disponibilidad completa”, agregó Martínez, quien destacó su rol como dirigente social y trabajos en campañas previas.

¿A quién apoya Boric?

Al cierre del debate, ambas entregaron un mensaje final y la interrogante sobre quién era la candidata del ex Presidente Gabriel Boric.

En su turno, Yeomans se comprometió con la militancia a que “a participar activamente en el partido y a ir por cada rincón del país a que la expresión del FA se encuentro vigente y también a sumarlos al ejercicio de construir una alternativa frente al gobierno de Kast”.

“Necesitamos un partido vivo, un partido con fuerza, para seguir con la bandera de la esperanza que necesita el pueblo de Chile para mantener el sueño de un país más justo”, sumó la parlamentaria.

Respecto al apoyo del ex Presidente Gabriel Boric, la diputada evitó responder directamente si cuenta con su apoyo. “Siempre será nuestro compañero, vamos a trabajar conjuntamente, estamos orgullosas de lo que se avanzó y vamos a defender esos derechos frente al despojo”

Martínez, a su vez, zanjó que “tengo el honor de representar una lista que trabaja, que tiene diversas experiencias y que recoge liderazgos como el del exministro (del Trabajo) Giorgio Bocardo, Andrés Couble, la exdiputada Camila Rojas, Andrés Giordano (...) que representan esa diversidad del partido”.

Con todo, ninguna de las dos respondió sobre a quién respaldará el exjefe de Estado.