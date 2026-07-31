SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Chile y Venezuela dan el primer paso y acuerdan retomar relaciones consulares

    A casi cinco meses de asumir, el gobierno anunció el inicio de una hoja de ruta para normalizar progresivamente las relaciones bilaterales con Caracas. Eso sí, el canciller descartó que la decisión esté vinculada con la política migratoria o con los procesos de expulsión de ciudadanos venezolanos desde Chile.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre

    Las conversaciones terminaron recién la noche del miércoles. Tras varias semanas de contactos reservados entre Santiago y Caracas, los equipos de ambos gobiernos cerraron los últimos detalles del acuerdo que este jueves permitió anunciar el inicio de una hoja de ruta para normalizar progresivamente las relaciones entre Chile y Venezuela.

    Durante la jornada, la Cancillería afinó los comunicados conjuntos y en La Moneda se preparó una vocería encabezada por el Presidente José Antonio Kast y el canciller Francisco Pérez Mackenna para oficializar el primer acercamiento formal entre ambas administraciones.

    Mediante una declaración conjunta, ambos países informaron que iniciarán un proceso de normalización progresiva de sus relaciones bilaterales. Como primera etapa, acordaron reactivar las relaciones consulares, con el propósito de restablecer los servicios para sus connacionales residentes en ambos territorios y avanzar, de manera gradual, hacia la recomposición de los vínculos entre Santiago y Caracas.

    La decisión representa el primer acercamiento institucional entre el gobierno de Kast y la administración encabezada por Delcy Rodríguez. En Palacio recalcan que el entendimiento responde a razones eminentemente prácticas y que la prioridad fue recuperar la capacidad de prestar asistencia consular, una necesidad que se había vuelto cada vez más urgente para los más de 700 mil venezolanos que viven en Chile y los cerca de 25 mil chilenos que permanecen en Venezuela.

    “Nosotros terminamos de conversar esto anoche y ahí tuvimos que trabajar durante el día de hoy para preparar estos comunicados. Y lo que nos toca ahora es empezar a trabajar en hacerlo operativo”, relató más tarde Pérez Mackenna en entrevista con TVN. El canciller explicó que, a partir de este viernes, la Cancillería comenzará las gestiones para implementar el acuerdo y habilitar los servicios consulares “lo antes posible”, mientras ambos países definen la forma en que reorganizarán sus representaciones.

    Eso sí, el ministro también descartó que la decisión esté vinculada con la política migratoria o con los procesos de expulsión de ciudadanos venezolanos desde Chile. “Esto no tiene que ver con eso, esto es simplemente restablecer relaciones consulares y, lo más importante de todo, darle servicio a nuestros ciudadanos aquí, a los venezolanos que están en Chile y a los chilenos que están en Venezuela, para que puedan, por ejemplo, poner al día sus papeles y empezar a normalizar su manera de relacionarse”, afirmó.

    Sin embargo, en La Moneda apuntan a que es el primer paso para acelerar esos procesos en específico.

    Kast destacó el trabajo realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y agradeció la disposición de las autoridades venezolanas para avanzar en el entendimiento. “Quiero agradecer al ministro de Relaciones Exteriores y a todo el equipo de la Cancillería, que de una manera seria, de una manera metódica, han logrado este acuerdo trascendente que nos permite avanzar paso a paso en la normalización de las relaciones entre Chile y Venezuela”, sostuvo el Mandatario.

    Asimismo, valoró la disposición de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para impulsar una hoja de ruta conjunta y afirmó que el acuerdo abre “una nueva etapa” que permitirá enfrentar desafíos comunes en materias como seguridad, migración y desarrollo económico.

    Como un ingrediente adicional que facilitó el diálogo, en Palacio mencionan la comunicación directa que mantuvieron el Presidente José Antonio Kast y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras el terremoto que afectó a ese país a fines de junio.

    Luego de que Chile enviara ayuda humanitaria, aseguran que ambos mandatarios habrían sostenido más de una conversación telefónica, contactos que contribuyeron a mantener abierto un canal político mientras avanzaban las gestiones diplomáticas.

    Las relaciones entre ambos países permanecían congeladas desde julio de 2024, cuando el entonces Presidente Gabriel Boric cuestionó el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral venezolano que dio por vencedor a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales frente al candidato opositor Edmundo González. Como respuesta, Caracas ordenó el retiro del embajador chileno, Jaime Gazmuri, y del resto del cuerpo diplomático, dejando suspendidas las relaciones entre ambos estados.

    La reactivación de los consulados constituye el primer paso de un proceso que ahora deberá traducirse en medidas concretas.

    Pérez Mackenna adelantó que espera viajar a Venezuela “lo antes posible” para continuar con la implementación del acuerdo y que también aspira a recibir en Chile a su par venezolano, el canciller Félix Plasencia. “De hecho, ayer comentábamos justamente esa posibilidad. Ojalá lo antes posible”, señaló, dando luces de que el diálogo entre ambos gobiernos continuará en las próximas semanas.

    De momento, este fin de semana viajará a Caracas el director general de Asuntos Consulares de Cancillería para empezar con el proceso, que requiere -entre otras cosas- la designación de cónsules y la reactivación de sistemas de información.

    Más sobre:VenezuelaLa MonedaJosé Antonio KastCancilleríaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Arzola cuestiona la excesiva regulación en colegios y llama a recuperar la confianza en los docentes

    Presunto autor del homicidio de estudiante de 15 años en San Bernardo se entrega a Fiscalía

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Disparan al ministro del Interior de Ecuador en una operación antidrogas en Esmeraldas

    Caso Sartor: Tribunal decreta primeras medidas cautelares y cuatro imputados quedan con arresto domiciliario

    La Moneda en alerta: nuevo test de drogas de exsubsecretario de Hacienda arroja negativo y alarma a autoridades de gobierno

    Lo más leído

    1.
    La Moneda en alerta: nuevo test de drogas de exsubsecretario de Hacienda arroja negativo y alarma a autoridades de gobierno

    La Moneda en alerta: nuevo test de drogas de exsubsecretario de Hacienda arroja negativo y alarma a autoridades de gobierno

    2.
    Manouchehri y caso Rodríguez: “Uno pudiese afirmar que toda la negociación (por megarreforma) la hizo bajo el efecto de las drogas”

    Manouchehri y caso Rodríguez: “Uno pudiese afirmar que toda la negociación (por megarreforma) la hizo bajo el efecto de las drogas”

    3.
    Viera-Gallo apunta contra EE.UU. por primer sondeo que sitúa a Bachelet en cuarto lugar en su carrera a la ONU

    Viera-Gallo apunta contra EE.UU. por primer sondeo que sitúa a Bachelet en cuarto lugar en su carrera a la ONU

    4.
    Ojos de la llave: Vallejo reactiva su chat de difusión de “prensa” y la vuelta a clases de Enrique Paris

    Ojos de la llave: Vallejo reactiva su chat de difusión de “prensa” y la vuelta a clases de Enrique Paris

    5.
    Minsal solicita la renuncia a Seremi de Salud de Arica, Karla Kepec, tras filtración de exigencias para un cupo laboral

    Minsal solicita la renuncia a Seremi de Salud de Arica, Karla Kepec, tras filtración de exigencias para un cupo laboral

    6.
    Vallejo vuelve a la carga y ahora se lanza contra republicanos y libertarios: “La ultraderecha está corriendo el cerco”

    Vallejo vuelve a la carga y ahora se lanza contra republicanos y libertarios: “La ultraderecha está corriendo el cerco”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Birmingham vs. Barcelona en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Birmingham vs. Barcelona en TV y streaming

    Rating del jueves 30 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 30 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega?

    Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega?

    Ministra Arzola cuestiona la excesiva regulación en colegios y llama a recuperar la confianza en los docentes
    Chile

    Ministra Arzola cuestiona la excesiva regulación en colegios y llama a recuperar la confianza en los docentes

    Presunto autor del homicidio de estudiante de 15 años en San Bernardo se entrega a Fiscalía

    La Moneda en alerta: nuevo test de drogas de exsubsecretario de Hacienda arroja negativo y alarma a autoridades de gobierno

    Caso Sartor: Tribunal decreta primeras medidas cautelares y cuatro imputados quedan con arresto domiciliario
    Negocios

    Caso Sartor: Tribunal decreta primeras medidas cautelares y cuatro imputados quedan con arresto domiciliario

    La regla de Taylor y el espacio para bajar la tasa

    La primera baja de Gómez al mando de la Dipres: renuncia la jefa del Departamento de Finanzas

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Las regiones que tendrán las lluvias más intensas hasta el sábado, según los meteorólogos

    Revisa todas las regiones que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    DT de Colo Colo: “Hablé con Vozinha, como le gusta que le digan; a mí me gusta decirle Josimar, como es su nombre”
    El Deportivo

    DT de Colo Colo: “Hablé con Vozinha, como le gusta que le digan; a mí me gusta decirle Josimar, como es su nombre”

    Era una de las exigencias de Vozinha: Consejo de Presidentes aprueba el uso del apodo del arquero en camiseta de Colo Colo

    Carta de la FIFA y reuniones con JP Morgan: la postura de Chile ante el polémico plan de Infantino de vender el Mundial

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando
    Tecnología

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Spider-Man: Un Nuevo Día conquista a la crítica y bate récord en Chile
    Cultura y entretención

    Spider-Man: Un Nuevo Día conquista a la crítica y bate récord en Chile

    Gepe y Silvana Estrada reinventan “Hablar de Ti”

    Ministerio de las Culturas anuncia el jurado de los Premios Nacionales 2026

    Disparan al ministro del Interior de Ecuador en una operación antidrogas en Esmeraldas
    Mundo

    Disparan al ministro del Interior de Ecuador en una operación antidrogas en Esmeraldas

    Migrantes, Marruecos y Schengen: las claves para entender la crisis migratoria de Ceuta

    Pedro Sánchez responde a las críticas de Italia y apunta que allí reciben más inmigrantes irregulares que España

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable
    Paula

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto