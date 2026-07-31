Chile y Venezuela dan el primer paso y acuerdan retomar relaciones consulares

Las conversaciones terminaron recién la noche del miércoles. Tras varias semanas de contactos reservados entre Santiago y Caracas, los equipos de ambos gobiernos cerraron los últimos detalles del acuerdo que este jueves permitió anunciar el inicio de una hoja de ruta para normalizar progresivamente las relaciones entre Chile y Venezuela.

Durante la jornada, la Cancillería afinó los comunicados conjuntos y en La Moneda se preparó una vocería encabezada por el Presidente José Antonio Kast y el canciller Francisco Pérez Mackenna para oficializar el primer acercamiento formal entre ambas administraciones.

Mediante una declaración conjunta, ambos países informaron que iniciarán un proceso de normalización progresiva de sus relaciones bilaterales. Como primera etapa, acordaron reactivar las relaciones consulares, con el propósito de restablecer los servicios para sus connacionales residentes en ambos territorios y avanzar, de manera gradual, hacia la recomposición de los vínculos entre Santiago y Caracas.

La decisión representa el primer acercamiento institucional entre el gobierno de Kast y la administración encabezada por Delcy Rodríguez. En Palacio recalcan que el entendimiento responde a razones eminentemente prácticas y que la prioridad fue recuperar la capacidad de prestar asistencia consular, una necesidad que se había vuelto cada vez más urgente para los más de 700 mil venezolanos que viven en Chile y los cerca de 25 mil chilenos que permanecen en Venezuela.

“Nosotros terminamos de conversar esto anoche y ahí tuvimos que trabajar durante el día de hoy para preparar estos comunicados. Y lo que nos toca ahora es empezar a trabajar en hacerlo operativo”, relató más tarde Pérez Mackenna en entrevista con TVN. El canciller explicó que, a partir de este viernes, la Cancillería comenzará las gestiones para implementar el acuerdo y habilitar los servicios consulares “lo antes posible”, mientras ambos países definen la forma en que reorganizarán sus representaciones.

Eso sí, el ministro también descartó que la decisión esté vinculada con la política migratoria o con los procesos de expulsión de ciudadanos venezolanos desde Chile. “Esto no tiene que ver con eso, esto es simplemente restablecer relaciones consulares y, lo más importante de todo, darle servicio a nuestros ciudadanos aquí, a los venezolanos que están en Chile y a los chilenos que están en Venezuela, para que puedan, por ejemplo, poner al día sus papeles y empezar a normalizar su manera de relacionarse”, afirmó.

Sin embargo, en La Moneda apuntan a que es el primer paso para acelerar esos procesos en específico.

Kast destacó el trabajo realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y agradeció la disposición de las autoridades venezolanas para avanzar en el entendimiento. “Quiero agradecer al ministro de Relaciones Exteriores y a todo el equipo de la Cancillería, que de una manera seria, de una manera metódica, han logrado este acuerdo trascendente que nos permite avanzar paso a paso en la normalización de las relaciones entre Chile y Venezuela”, sostuvo el Mandatario.

Asimismo, valoró la disposición de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para impulsar una hoja de ruta conjunta y afirmó que el acuerdo abre “una nueva etapa” que permitirá enfrentar desafíos comunes en materias como seguridad, migración y desarrollo económico.

Como un ingrediente adicional que facilitó el diálogo, en Palacio mencionan la comunicación directa que mantuvieron el Presidente José Antonio Kast y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras el terremoto que afectó a ese país a fines de junio.

Luego de que Chile enviara ayuda humanitaria, aseguran que ambos mandatarios habrían sostenido más de una conversación telefónica, contactos que contribuyeron a mantener abierto un canal político mientras avanzaban las gestiones diplomáticas.

Las relaciones entre ambos países permanecían congeladas desde julio de 2024, cuando el entonces Presidente Gabriel Boric cuestionó el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral venezolano que dio por vencedor a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales frente al candidato opositor Edmundo González. Como respuesta, Caracas ordenó el retiro del embajador chileno, Jaime Gazmuri, y del resto del cuerpo diplomático, dejando suspendidas las relaciones entre ambos estados.

La reactivación de los consulados constituye el primer paso de un proceso que ahora deberá traducirse en medidas concretas.

Pérez Mackenna adelantó que espera viajar a Venezuela “lo antes posible” para continuar con la implementación del acuerdo y que también aspira a recibir en Chile a su par venezolano, el canciller Félix Plasencia. “De hecho, ayer comentábamos justamente esa posibilidad. Ojalá lo antes posible”, señaló, dando luces de que el diálogo entre ambos gobiernos continuará en las próximas semanas.

De momento, este fin de semana viajará a Caracas el director general de Asuntos Consulares de Cancillería para empezar con el proceso, que requiere -entre otras cosas- la designación de cónsules y la reactivación de sistemas de información.