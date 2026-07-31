Fallece transeúnte tras quedar atrapado en medio de balacera en Cerro Navia

Un hombre falleció la noche del jueves tras quedar atrapado en el fuego cruzado en el marco de una balacera registrada en plena vía pública de la comuna de Cerro Navia.

Todo sucedió en calle Alpatacal de esta comuna del norponiente de Santiago, en momentos en que, por razones que se investigan, se produjo un tiroteo en el que participaron, al menos, tres sujetos.

Según las primeras investigaciones, la víctima -un ciudadano chileno, mayor de edad y sin antecedentes- recibió al menos uno de los disparos, lo que le costó la vida.

El caso está siendo investigado por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

Desde el lugar, el fiscal ECOH Claudio Orellana, informó que “alrededor de las 16.40 horas se produce un intercambio de disparos de al menos tres personas y, lamentablemente, fallece una persona que se encontraba en la vía pública con algún tipo de incapacidad, no logra escapar a esta situación y termina falleciendo producto de, al menos, un impacto balístico”.

“Hasta ahora lo que se ha podido establecer es que no estaba directamente vinculado con los disparos”, agregó.

Al respecto, señaló que la policía civil se encuentra interrogando a testigos y revisando cámaras de seguridad para intentar dar con los responsables y determinar la dinámica del hecho. Asimismo, se está levantando la evidencia balística presente en el sitio del suceso.