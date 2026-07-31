Trump anuncia un acuerdo para el “desarme total” de Hamas en el marco de su plan de paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el “desarme total” del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) y “otros grupos armados” en Gaza, aseverando que, de ese modo, el enclave quedará en manos de “un nuevo gobierno palestino al servicio de su pueblo”.

“Hoy, la Junta de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme total de Hamas y del resto de grupos armados de Gaza”, informó el mandatario en un mensaje en redes sociales.

En su publicación en Truth Social, el jefe de Estado norteamericano además afirmó que esta medida es un “paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas”.

Este pacto, resaltó el líder republicano, es vital para que “Gaza sea finalmente gobernada por un nuevo gobierno palestino que trabajará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino” .

🚨 HUGE & HISTORIC: President Trump announces complete disarmament of Hamas and all armed groups in Gaza. A major breakthrough for lasting peace and security! Something many said could never be achieved!



"Today, the Board of Peace reached a HISTORIC agreement for the COMPLETE… pic.twitter.com/EgJodU5TQh — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 30, 2026

“Al mismo tiempo, Israel contará con la seguridad que merece, ya que Gaza dejará de ser una base para ataques terroristas. Este es un hito importante en la implementación del Plan de 20 Puntos de Trump”, añadió.

Para luego especificar que el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas. “Una vez completado el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza para sus residentes y sus vecinos”, detalló.

Trump también agradeció a los países mediadores -Egipto, Qatar y Turquía- por sus importantes esfuerzos, “y especialmente a mi extraordinario equipo, cuyo incansable trabajo hizo posible este avance histórico”.