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    Trump anuncia un acuerdo para el “desarme total” de Hamas en el marco de su plan de paz para Gaza

    El presidente de Estados Unidos aseguró que de este modo el enclave quedará en manos de “un nuevo gobierno palestino al servicio de su pueblo”, en un “paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Archivo.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el “desarme total” del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) y “otros grupos armados” en Gaza, aseverando que, de ese modo, el enclave quedará en manos de “un nuevo gobierno palestino al servicio de su pueblo”.

    “Hoy, la Junta de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme total de Hamas y del resto de grupos armados de Gaza”, informó el mandatario en un mensaje en redes sociales.

    En su publicación en Truth Social, el jefe de Estado norteamericano además afirmó que esta medida es un “paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas”.

    Este pacto, resaltó el líder republicano, es vital para que “Gaza sea finalmente gobernada por un nuevo gobierno palestino que trabajará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino”.

    “Al mismo tiempo, Israel contará con la seguridad que merece, ya que Gaza dejará de ser una base para ataques terroristas. Este es un hito importante en la implementación del Plan de 20 Puntos de Trump”, añadió.

    Para luego especificar que el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas. “Una vez completado el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza para sus residentes y sus vecinos”, detalló.

    Trump también agradeció a los países mediadores -Egipto, Qatar y Turquía- por sus importantes esfuerzos, “y especialmente a mi extraordinario equipo, cuyo incansable trabajo hizo posible este avance histórico”.

    “¡No permitiremos que la amenaza surgida de Gaza el 7 de octubre se recupere! Con este acuerdo, Gaza estará finalmente en manos de un nuevo gobierno palestino que sirva a su pueblo“, finalizó.

    Más sobre:Donald TrumpGazaHamasDesarmeJunta de PazPalestinaIsraelMundo

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