O’Higgins lucha contra Boca, pero no fue suficiente: los penales acaban con el sueño continental de los celestes

El sueño continental de O’Higgins se terminó. Rancagua acogió uno de los partidos más importantes del club en sus 71 años de vida: recibir a Boca Juniors, para seguir en carrera en un torneo internacional. El boleto para los octavos de final de la Copa Sudamericana se lo quedaron los argentinos, en tanda de penales. Luchando, los celestes ganaron en los 90′ por 1-0, pero luego se inclinaron desde los 12 pasos.

La llave estaba totalmente abierta luego de la ida, hace una semana, donde los transandinos se impusieron por la mínima y el equipo de Lucas Bovaglio causó una buena impresión sobre todo en el primer tiempo. Quedó evidenciado que se podía competir, más aún con un Boca en fase de reconstrucción de la mano del Vasco Arruabarrena.

Luego de jugar con suplentes en el inicio de la segunda rueda (derrota con Deportes Concepción), Lucas Bovaglio alineó a lo mejor que tenía disponible. Repitió la oncena que visitó Buenos Aires la semana anterior. Francisco González, la figura del equipo, tenía su despedida. Porque el talentoso extremo argentino se va a México (Xolos de Tijuana). O’Higgins llegó con un invicto de 12 partidos internacionales como local. De a poco fue entrando en el partido.

El primer tiempo, que tuvo escasas emociones en las áreas, tuvo un repartición casi igualitaria respecto a la posesión. Boca inició con el control, con Sebastián Villa cargado por la derecha, dejándole la franja izquierda a Tomás Aranda y a las pasadas de Lautaro Blanco. Mientras la visita circulaba la pelota, el anfitrión estaba incómodo y encerrado en su terreno. Bryan Rabello tenía la misión de bloquear a Leandro Paredes, la primera salida xeneize.

El tramo inicial perteneció a los argentinos. Sin embargo, O’Higgins empezó a levantar la cabeza y a asumir un rol más preponderante. “Nos costó los primeros 10′, ahora estamos bien", dijo Bovaglio en la pausa de hidratación. En efecto, los celestes presionaban en campo rival y circulaban la pelota, pero careciendo de precisión y de un ritmo más rápido. Tampoco era mal negocio para Boca ceder la iniciativa y apostar por el contragolpe. No obstante, para esos fines, la jornada de Villa no fue la mejor. Se fue cambiando constantemente de banda, para encontrar dónde desequilibrar.

O’Higgins tenía un tránsito lento. La búsqueda hacia ‘Pancho’ González, bien abierto por la derecha, para que hiciera el movimiento hacia el centro, era constante. Pero Boca lo encerraba para que no tuviera espacios. Los centros eran una vía muy utilizada, pero poco efectiva, tratando de encontrar la cabeza de Arnaldo Castillo. El intento más próximo fue precisamente del 24, con un remate franco que dio en un rival y se fue al córner.

Un signo de que el local no sufría el duelo fue que Boca no remató a portería en los 45′ iniciales. Pero aquello no era suficiente. Había que hacer daño en el área rival.

Bovaglio determinó no hacer cambios de entrada para el complemento, sin embargo cambió el plan pasada la hora de partido. Salió Rabello, de opaca presentación (nunca logró asumir la faceta de creación), y entró Bastián Yáñez, pasando Sarrafiore al centro. Juego directo. Eso buscaba O’Higgins, que en el segundo periodo llegó mediante la pelota detenida y los cabezazos desviados del zaguero Brizuela.

Boca trataba de anestesiar el duelo. Mientras menos pasaba en la cancha, mejor. Al no saber golpear juntando pases, los celestes debían sacar provecho del juego directo o bien de la táctica fija. Desde un lateral, llegó la apertura. En los 72′, ‘Pancho’ González sacó una gran volea, luego de un rechazo fallido de Figal, para el 1-0. Algarabía en El Teniente. Con el global igualado, se acercaban los penales.

En un encuentro mayoritariamente tenso, el desenlace era una moneda al aire. Bovaglio integró a Vecino por Sarrafiore, para terminar casi con un doble 9, aunque el uruguayo se retrasaba. Mientras que Omar Carabalí tuvo un par de notables tapadas en la recta final, cuando Boca buscó con remates de fuera. Los celestes acabaron el tiempo regular atrincherados. El tiempo regular finalizó 1-0 (global 1-1). A la tanda.

Desde los 12 pasos, los argentinos fueron más certeros. Se impusieron por 4-3. Vecino y Pavez fallaron. La irresponsabilidad de Aranda, picando la pelota, y la atajada de Carabalí le dio un segundo aire a los celestes. Pero no alcanzó. O’Higgins se despide de la arena internacional, pero lo hace con la frente en alto. Porque le complicó la vida a un gigante que tiene más pasado que presente.

Rabello intenta ante el arquero Montero. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Ficha del partido

O’Higgins: O. Carabalí; F. Faúndez, A. Robledo, M. Brizuela, L. Pavez; J. Leiva (78′, T. Avilés), F. Ogaz; F. González, B. Rabello (63′, B. Yáñez), M. Sarrafiore (78′, T. Vecino); y A. Castillo. DT: L. Bovaglio.

Boca Juniors: A. Montero; L. Lozano, N. Figal, A. Costa, L. Blanco; S. Ascacibar, L. Paredes, M. Delgado; T. Aranda; S. Villa (56′, L. Flores) y M. Merentiel. DT: R. Arruabarrena.

Goles: 1-0, 72′, González, con una volea luego de un lateral.

Definición a penales: O’Higgins: Anotaron González, Castillo, Brizuela. Fallaron Vecino y Pavez. Boca: Anotaron Paredes, Merentiel, Figal y Blanco. Falló Aranda.

Árbitro: W. Roldán (COL). Amonestó a Avilés, Faúndez y Carabalí en los penales (OH); Lozano, Figal, Paredes, Flores (BOC).

Estadio Codelco El Teniente. Asistieron 10.824 personas.