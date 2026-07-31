SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    O’Higgins lucha contra Boca, pero no fue suficiente: los penales acaban con el sueño continental de los celestes

    En el tiempo regular, el cuadro de Rancagua ganó 1-0 con un golazo de Francisco González, en su despedida del club. En la definición desde los 12 pasos, los argentinos fueron más certeros y se impusieron 4-3. Bovaglio y compañía se van de la Copa Sudamericana con la frente en alto, complicando a un gigante con más pasado que presente.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    O'Higgins lucha contra Boca, pero queda fuera en tanda de penales. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El sueño continental de O’Higgins se terminó. Rancagua acogió uno de los partidos más importantes del club en sus 71 años de vida: recibir a Boca Juniors, para seguir en carrera en un torneo internacional. El boleto para los octavos de final de la Copa Sudamericana se lo quedaron los argentinos, en tanda de penales. Luchando, los celestes ganaron en los 90′ por 1-0, pero luego se inclinaron desde los 12 pasos.

    La llave estaba totalmente abierta luego de la ida, hace una semana, donde los transandinos se impusieron por la mínima y el equipo de Lucas Bovaglio causó una buena impresión sobre todo en el primer tiempo. Quedó evidenciado que se podía competir, más aún con un Boca en fase de reconstrucción de la mano del Vasco Arruabarrena.

    Luego de jugar con suplentes en el inicio de la segunda rueda (derrota con Deportes Concepción), Lucas Bovaglio alineó a lo mejor que tenía disponible. Repitió la oncena que visitó Buenos Aires la semana anterior. Francisco González, la figura del equipo, tenía su despedida. Porque el talentoso extremo argentino se va a México (Xolos de Tijuana). O’Higgins llegó con un invicto de 12 partidos internacionales como local. De a poco fue entrando en el partido.

    El primer tiempo, que tuvo escasas emociones en las áreas, tuvo un repartición casi igualitaria respecto a la posesión. Boca inició con el control, con Sebastián Villa cargado por la derecha, dejándole la franja izquierda a Tomás Aranda y a las pasadas de Lautaro Blanco. Mientras la visita circulaba la pelota, el anfitrión estaba incómodo y encerrado en su terreno. Bryan Rabello tenía la misión de bloquear a Leandro Paredes, la primera salida xeneize.

    El tramo inicial perteneció a los argentinos. Sin embargo, O’Higgins empezó a levantar la cabeza y a asumir un rol más preponderante. “Nos costó los primeros 10′, ahora estamos bien", dijo Bovaglio en la pausa de hidratación. En efecto, los celestes presionaban en campo rival y circulaban la pelota, pero careciendo de precisión y de un ritmo más rápido. Tampoco era mal negocio para Boca ceder la iniciativa y apostar por el contragolpe. No obstante, para esos fines, la jornada de Villa no fue la mejor. Se fue cambiando constantemente de banda, para encontrar dónde desequilibrar.

    O’Higgins tenía un tránsito lento. La búsqueda hacia ‘Pancho’ González, bien abierto por la derecha, para que hiciera el movimiento hacia el centro, era constante. Pero Boca lo encerraba para que no tuviera espacios. Los centros eran una vía muy utilizada, pero poco efectiva, tratando de encontrar la cabeza de Arnaldo Castillo. El intento más próximo fue precisamente del 24, con un remate franco que dio en un rival y se fue al córner.

    Un signo de que el local no sufría el duelo fue que Boca no remató a portería en los 45′ iniciales. Pero aquello no era suficiente. Había que hacer daño en el área rival.

    Bovaglio determinó no hacer cambios de entrada para el complemento, sin embargo cambió el plan pasada la hora de partido. Salió Rabello, de opaca presentación (nunca logró asumir la faceta de creación), y entró Bastián Yáñez, pasando Sarrafiore al centro. Juego directo. Eso buscaba O’Higgins, que en el segundo periodo llegó mediante la pelota detenida y los cabezazos desviados del zaguero Brizuela.

    Boca trataba de anestesiar el duelo. Mientras menos pasaba en la cancha, mejor. Al no saber golpear juntando pases, los celestes debían sacar provecho del juego directo o bien de la táctica fija. Desde un lateral, llegó la apertura. En los 72′, ‘Pancho’ González sacó una gran volea, luego de un rechazo fallido de Figal, para el 1-0. Algarabía en El Teniente. Con el global igualado, se acercaban los penales.

    En un encuentro mayoritariamente tenso, el desenlace era una moneda al aire. Bovaglio integró a Vecino por Sarrafiore, para terminar casi con un doble 9, aunque el uruguayo se retrasaba. Mientras que Omar Carabalí tuvo un par de notables tapadas en la recta final, cuando Boca buscó con remates de fuera. Los celestes acabaron el tiempo regular atrincherados. El tiempo regular finalizó 1-0 (global 1-1). A la tanda.

    Desde los 12 pasos, los argentinos fueron más certeros. Se impusieron por 4-3. Vecino y Pavez fallaron. La irresponsabilidad de Aranda, picando la pelota, y la atajada de Carabalí le dio un segundo aire a los celestes. Pero no alcanzó. O’Higgins se despide de la arena internacional, pero lo hace con la frente en alto. Porque le complicó la vida a un gigante que tiene más pasado que presente.

    Rabello intenta ante el arquero Montero. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Ficha del partido

    O’Higgins: O. Carabalí; F. Faúndez, A. Robledo, M. Brizuela, L. Pavez; J. Leiva (78′, T. Avilés), F. Ogaz; F. González, B. Rabello (63′, B. Yáñez), M. Sarrafiore (78′, T. Vecino); y A. Castillo. DT: L. Bovaglio.

    Boca Juniors: A. Montero; L. Lozano, N. Figal, A. Costa, L. Blanco; S. Ascacibar, L. Paredes, M. Delgado; T. Aranda; S. Villa (56′, L. Flores) y M. Merentiel. DT: R. Arruabarrena.

    Goles: 1-0, 72′, González, con una volea luego de un lateral.

    Definición a penales: O’Higgins: Anotaron González, Castillo, Brizuela. Fallaron Vecino y Pavez. Boca: Anotaron Paredes, Merentiel, Figal y Blanco. Falló Aranda.

    Árbitro: W. Roldán (COL). Amonestó a Avilés, Faúndez y Carabalí en los penales (OH); Lozano, Figal, Paredes, Flores (BOC).

    Estadio Codelco El Teniente. Asistieron 10.824 personas.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolCopa SudamericanaO'HigginsBoca JuniorsRancaguaFrancisco GonzálezLucas Bovaglio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Arzola cuestiona la excesiva regulación en colegios y llama a recuperar la confianza en los docentes

    Presunto autor del homicidio de estudiante de 15 años en San Bernardo se entrega a Fiscalía

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Disparan al ministro del Interior de Ecuador en una operación antidrogas en Esmeraldas

    Caso Sartor: Tribunal decreta primeras medidas cautelares y cuatro imputados quedan con arresto domiciliario

    La Moneda en alerta: nuevo test de drogas de exsubsecretario de Hacienda arroja negativo y alarma a autoridades de gobierno

    Lo más leído

    1.
    “Actividad nocturna de celebración”: Contraloría investiga a ministra Natalia Duco tras denuncia por mal uso de auto fiscal

    “Actividad nocturna de celebración”: Contraloría investiga a ministra Natalia Duco tras denuncia por mal uso de auto fiscal

    2.
    Era una de las exigencias de Vozinha: Consejo de Presidentes aprueba el uso del apodo del arquero en camiseta de Colo Colo

    Era una de las exigencias de Vozinha: Consejo de Presidentes aprueba el uso del apodo del arquero en camiseta de Colo Colo

    3.
    Carta de la FIFA y reuniones con JP Morgan: la postura de Chile ante el polémico plan de Infantino de vender el Mundial

    Carta de la FIFA y reuniones con JP Morgan: la postura de Chile ante el polémico plan de Infantino de vender el Mundial

    4.
    Gianni Infantino se defiende en medio de su intento por vender el Mundial: “Queremos crear los próximos Cabo Verde”

    Gianni Infantino se defiende en medio de su intento por vender el Mundial: “Queremos crear los próximos Cabo Verde”

    5.
    Con Aníbal Mosa, Tatiele Silveira y Colo Colo a sus espaldas: Yanara Aedo lanza su candidatura para ser Reina Guachaca

    Con Aníbal Mosa, Tatiele Silveira y Colo Colo a sus espaldas: Yanara Aedo lanza su candidatura para ser Reina Guachaca

    6.
    DT de Colo Colo: “Hablé con Vozinha, como le gusta que le digan; a mí me gusta decirle Josimar, como es su nombre”

    DT de Colo Colo: “Hablé con Vozinha, como le gusta que le digan; a mí me gusta decirle Josimar, como es su nombre”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Birmingham vs. Barcelona en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Birmingham vs. Barcelona en TV y streaming

    Rating del jueves 30 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 30 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega?

    Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega?

    Ministra Arzola cuestiona la excesiva regulación en colegios y llama a recuperar la confianza en los docentes
    Chile

    Ministra Arzola cuestiona la excesiva regulación en colegios y llama a recuperar la confianza en los docentes

    Presunto autor del homicidio de estudiante de 15 años en San Bernardo se entrega a Fiscalía

    La Moneda en alerta: nuevo test de drogas de exsubsecretario de Hacienda arroja negativo y alarma a autoridades de gobierno

    Caso Sartor: Tribunal decreta primeras medidas cautelares y cuatro imputados quedan con arresto domiciliario
    Negocios

    Caso Sartor: Tribunal decreta primeras medidas cautelares y cuatro imputados quedan con arresto domiciliario

    La regla de Taylor y el espacio para bajar la tasa

    La primera baja de Gómez al mando de la Dipres: renuncia la jefa del Departamento de Finanzas

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Las regiones que tendrán las lluvias más intensas hasta el sábado, según los meteorólogos

    Revisa todas las regiones que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    DT de Colo Colo: “Hablé con Vozinha, como le gusta que le digan; a mí me gusta decirle Josimar, como es su nombre”
    El Deportivo

    DT de Colo Colo: “Hablé con Vozinha, como le gusta que le digan; a mí me gusta decirle Josimar, como es su nombre”

    Era una de las exigencias de Vozinha: Consejo de Presidentes aprueba el uso del apodo del arquero en camiseta de Colo Colo

    Carta de la FIFA y reuniones con JP Morgan: la postura de Chile ante el polémico plan de Infantino de vender el Mundial

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando
    Tecnología

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Spider-Man: Un Nuevo Día conquista a la crítica y bate récord en Chile
    Cultura y entretención

    Spider-Man: Un Nuevo Día conquista a la crítica y bate récord en Chile

    Gepe y Silvana Estrada reinventan “Hablar de Ti”

    Ministerio de las Culturas anuncia el jurado de los Premios Nacionales 2026

    Disparan al ministro del Interior de Ecuador en una operación antidrogas en Esmeraldas
    Mundo

    Disparan al ministro del Interior de Ecuador en una operación antidrogas en Esmeraldas

    Migrantes, Marruecos y Schengen: las claves para entender la crisis migratoria de Ceuta

    Pedro Sánchez responde a las críticas de Italia y apunta que allí reciben más inmigrantes irregulares que España

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable
    Paula

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto