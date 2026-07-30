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    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile anticipan precipitaciones sobre lo normal en un amplio sector del país durante agosto, una tendencia que también se extendería durante el trimestre agosto-septiembre-octubre.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile. Foto: Manuel Lema/Aton Chile MANUEL LEMA

    Agosto podría transformarse en un mes más lluvioso de lo habitual en gran parte del país.

    Así lo anticipa el más reciente pronóstico estacional de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que proyecta precipitaciones sobre los valores normales en una extensa zona del territorio nacional.

    Según publicó Megatiempo, existe una “evidencia clara” de que las lluvias estarán por sobre lo común durante agosto en la zona comprendida entre la Región de Atacama y la Región del Biobío, una señal que además se mantendría durante el trimestre agosto-septiembre-octubre.

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile. Foto: ATON.

    Las lluvias que se esperan durante agosto

    Para agosto, la Dirección Meteorológica proyecta acumulados de entre 23 y 50 milímetros (mm) en Santiago.

    En tanto, en Valparaíso se esperan entre 28 y 88 mm, mientras que en Concepción podrían registrarse entre 83 y 151 mm durante el mes.

    La DMC también prevé que esta condición de precipitaciones sobre lo normal se prolongue durante el trimestre agosto-septiembre-octubre.

    El pronóstico para el trimestre

    De acuerdo con el informe, “las proyecciones muestran una condición de precipitación sobre lo normal para un amplio sector del país”, extendiéndose desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Los Ríos.

    Entre agosto y octubre, La Serena acumularía entre 2 a 23 mm de lluvia, en Santiago se proyectan entre 38 y 102 mm de precipitaciones.

    Valparaíso podría registrar entre 45 y 125 mm, mientras que en Concepción deberían caer entre 206 a 332 mm de lluvia.

    En contraste, entre las regiones de Los Lagos y Aysén las precipitaciones se ubicarían entre rangos normales y bajo lo normal.

    En el extremo sur de la región de Magallanes, en cambio, los montos podrían superar los promedios históricos para la época.

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile. Foto: DMC

    ¿Cómo estarán las temperaturas?

    El pronóstico estacional también entrega una proyección para las temperaturas durante los próximos meses.

    Las temperaturas mínimas, correspondientes a las mañanas, se ubicarían sobre lo normal entre las regiones de Arica y Parinacota y del Maule.

    En el resto del país, las condiciones oscilarían entre rangos normales y levemente bajo o sobre lo normal.

    Respecto de las temperaturas máximas, la DMC prevé tardes más cálidas de lo habitual desde el extremo norte hasta la región de La Araucanía.

    Solo algunos sectores comprendidos entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos registrarían valores cercanos a los promedios habituales.

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