No solo daños materiales: los riesgos para la salud que dejan los anegamientos y el temporal en Chile (y cómo evitarlos). Foto: ATON.

Distintos sectores en Chile quedaron anegados tras el paso del intenso temporal que afectó a la zona central la semana pasada. Y con la persistencia de la lluvia y los sistemas frontales, los pronósticos apuntan a la posibilidad de que vuelva a repetirse un escenario similar en lo que queda del invierno.

Además de los daños que el exceso de agua genera en las viviendas, también pueden aparecer problemas de salud . Así lo asegura el Dr. Marcello Sorbo, coordinador de pediatría de la Clínica Ciudad del Mar.

El agua acumulada, la humedad y los cortes de luz exponen a las personas afectadas a sufrir problemas, entre ellos, gastrointestinales y hasta dermatológicos.

Estas son sus recomendaciones para cuidarse, en caso de ser afectado por el temporal.

No solo daños materiales: los riesgos para la salud que dejan los anegamientos y el temporal en Chile (y cómo evitarlos). Foto: ATON.

Los riesgos para la salud de los anegamientos y las lluvias en Chile

El primer problema, asegura el médico especialista, es el agua contaminada: aunque en general, a los niños les parece entretenido jugar con el agua acumulada en charcos o pozas —después de que pasó la emergencia— en realidad estarían exponiéndose a posibles enfermedades.

“El agua cuando se mezcla con el agua del alcantarillado sobre todo, o el agua que se va acumulando en las calles, arrastra todo lo que obviamente está depositada sobre la sobre la calle. Se contamina con material fecal” , explica el Dr. Sorbo.

Es por esto que tener contacto directo con el agua puede provocar cuadros de diarrea aguda o gastroenteritis virales y bacterianas, como norovirus, rotavirus, salmonella, etc.

“Y también pueden afectar la piel, los tejidos blandos, cuando hay, por ejemplo, heridas o erosiones que están en contacto con el agua. Es muy dañino. Ningún niño debería jugar y caminar en la inundación”.

Lo ideal es protegerse con botas de agua, una parka impermeable y lavarse con agua limpia y jabón si es que hubo algún contacto.

No solo daños materiales: los riesgos para la salud que dejan los anegamientos y el temporal en Chile (y cómo evitarlos)

La humedad en las casas tras una filtración de agua

Por otra parte, la humedad que dejan las filtraciones de agua en las viviendas también es peligrosa: “Favorece el crecimiento de hongos ambientales, ácaros del polvo, y esos son alérgenos potentes, sobre todo en los niños y principalmente si el niño es asmático o alérgico”.

Entre los síntomas más comunes, están tos nocturna, sibilancias y congestión persistente.

Para ayudar a disminuir la humedad, es importante ventilar a diario, secar los muros si es que están húmedos, la ropa, ropa de cama, sacudir lo que está mojado y evitar a toda costa que la humedad persista dentro de la casa.

El agua potable “posiblemente contaminada”

Por otra parte, está el agua potable: “Cuando hay cortes de suministro de agua, uno debe sospechar que hay contaminación , porque se sobrecargan los embalses con agua que viene de arrastre de distintos lugares. Esa agua puede estar un poco más contaminada que lo habitual y superar los estándares de calidad”, asegura el médico.

No solo daños materiales: los riesgos para la salud que dejan los anegamientos y el temporal en Chile (y cómo evitarlos)

Para disminuir los riesgos, el doctor recomienda preparar el agua antes de consumirla : será necesario hervirla y no tomarla directamente de la llave. Además, si se utilizó para lavar alimentos, idealmente descartarlos o volver a lavarlos bien con agua hervida fría.

Cortes de luz y la cadena de frío del refrigerador

“También es importante tener cuidado cuando hay cortes de luz , que el refrigerador no haya pasado mucho tiempo apagado” , advierte el médico.

Y es que cuando se pierde la cadena de frío de los alimentos, puede favorecer el desarrollo bacteriano en los alimentos. Esto puede provocar que estos ya no sean seguros de consumir y que, por tanto, la persona pueda enfermarse.