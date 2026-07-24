Irán denuncia un ataque de Estados Unidos contra el cuartel general de la Armada en el norte del país

Las autoridades de Irán han denunciado este viernes que los últimos ataques perpetrados por las fuerzas estadounidenses contra el país han alcanzado el cuartel general de la Armada de la Guardia Revolucionaria en la localidad costera de Zibakenar, en la provincia de Guilán, en el norte del país.

El subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Baqeri, ha informado de que se han registrado “daños” en parte del equipamiento almacenado en dicho cuartel general como parte de los ataques estadounidenses contra la zona, donde han impactado varios misiles, según informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias ISNA.

“Sobre las 7.30 (horas) de esta mañana, el cuartel general de la Armada se ha visto alcanzado por los proyectiles del enemigo”, ha afirmado. “Tras las primeras investigaciones, podemos descartar víctimas mortales, al menos de momento”, ha añadido.

Este mismo viernes, el ministro de Exteriores del país, Abbas Araqchi, ha amenazado con adoptar “medidas de represalia contra cualquier país que participe, coopere o ayude a Estados Unidos a sacar adelante sus ataques”. “Cualquier participación contra Irán acarreará consecuencias y responsabilidades para las partes implicadas”, ha apuntado.

Asimismo, ha lamentado el “silencio de la comunidad internacional”, que “convierte el crimen en un patrón que se repite”. “Defender los principios del Derecho Internacional es defender la seguridad colectiva; Irán no ha iniciado ni iniciará ninguna guerra. Irán hace frente a un desafío contra los fundamentos del orden jurídico internacional, y no solo a una amenaza a su seguridad nacional”, ha destacado.

“Debilitar el principio de prohibición del uso de la fuerza y normalizar la agresión militar no deja a ningún país exento de sus consecuencias”, ha sostenido en declaraciones recogidas por la cadena de televisión IRIB.

Por su parte, el ‘número dos’ del Ejército de Irán, Habibolá Sayari, ha afirmado que el poder de las fuerzas iraníes es “increíble” para Estados Unidos. “El deseo de venganza contra el enemigo y la capacidad de resistencia se han fortalecido enormemente, lo cual resulta difícil de digerir para los adversarios”, ha continuado.

“Ha sido el pueblo el que, con su presencia en las calles y en el campo, ha reafirmado su compromiso con los ideales de los mártires y ha insistido en apoyar a las Fuerzas Armadas. Esto ha sido algo que el enemigo no ha sabido comprender y ha malinterpretado”, ha manifestado. “La rendición no tiene cabida en el vocabulario militar ni cultural del pueblo iraní”, ha zanjado.