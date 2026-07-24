SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Lula acusa a EE.UU. de “manipular un tema fundamental” para justificar su política de aranceles

    El presidente de Brasil rechazó así la imposición de tasas a 60 países por parte de Estados Unidos para castigar a las economías que no hayan prohibido los bienes producidos con trabajo forzado. El jefe del Planalto anunció que ante esto iniciaran la activación de los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la firma del proyecto de ley que asigna fondos para líneas de crédito a empresas afectadas por el arancel adicional del 25% impuesto por EEUU a productos brasileños. Foto: Europa Press/Contacto/Lucio Tavora.

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó este jueves la imposición de aranceles a 60 países por parte de Estados Unidos, acusando a la Administración de Donald Trump de manipular un tema fundamental para los Derechos Humanos y la lucha de los trabajadores.

    Esto ante la justificación dada por Washington, a escasas horas de que expire el arancel global temporal del 10% previamente impuesto, de castigar a aquellas economías que no hayan prohibido los bienes producidos con trabajo forzado.

    “Ante la falta de una base legal interna que respalde su política comercial proteccionista, la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) -Jamieson Greer- ha optado por manipular un tema fundamental para los Derechos Humanos y la lucha de los trabajadores en todo el mundo, acusando a 59 países y a la Unión Europea de prácticas desleales”, declaró en redes sociales el mandatario brasileño.

    Lula manifestó que su administración “rechaza la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles del 12,5% a productos brasileños”, afirmando que “durante toda la investigación (del USTR sobre Brasil) el Ministerio de Trabajo proporcionó explicaciones y amplia documentación sobre la legislación brasileña y las acciones de nuestras autoridades aduaneras para frenar las importaciones de bienes producidos con trabajo forzoso”.

    Hemos tipificado como delitos no solo la sometimiento al trabajo forzoso, sino también las jornadas laborales extenuantes, las condiciones de trabajo degradantes y las restricciones a la libertad de movimiento. Exigimos responsabilidades a empresas e individuos, aplicando multas severas, y mantenemos una ‘Lista Negra’ de empleadores”, remarcó sobre las medidas tomadas desde Brasília en este ámbito.

    Además, destacó que “Brasil ha sido reconocido durante décadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por su firme compromiso en la lucha contra el trabajo forzoso”, recordando que “Brasil ha ratificado los cuatro instrumentos de la OIT relacionados con el trabajo forzoso”, mientras que “Estados Unidos sólo ha ratificado uno”.

    “Somos signatarios de 66 convenios de la OIT vigentes. Mientras tanto, Estados Unidos, que se arroga el derecho de juzgarnos e imponernos sanciones, solo ha ratificado 10 de estos convenios”, argumentó el jefe del Planalto.

    Inmediatamente apuntó que “los acuerdos de libre comercio suscritos por Brasil y el Mercosur, incluyendo los firmados con Chile, la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, contienen compromisos para eliminar el trabajo forzoso y obligatorio y para hacer cumplir eficazmente estas prohibiciones”.

    Por ello, “dada la naturaleza completamente arbitraria e injustificada de los aranceles anunciados contra Brasil, iniciaremos de inmediato los procedimientos para activar los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional, y llevaremos el asunto al mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

    La reacción de Lula llega después de que la Administración Trump anunciara la imposición de aranceles a 60 países, enmarcando la medida en un castigo para aquellas economías que no hayan prohibido los bienes producidos con trabajo forzado, aunque viene a reemplazar al arancel global temporal del 10% impuesto por la Casa Blanca durante 150 días, que expiraba esta medianoche en EE.UU.

    En el caso de Brasil, los gobiernos de Trump y Lula ya protagonizaron la semana pasada un cruce de acusaciones después de que Greer, el representante de Comercio estadounidense, anunciara la imposición de un arancel del 25% a “la mayoría” de las importaciones brasileñas, arguyendo como detonante de esta decisión la falta de “buena fe” de Brasilia a la hora de negociar con Washington.

    En esa ocasión, uno de los principales motivos esgrimidos por EE.UU. era la protección de las autoridades brasileñas del servicio de pagos electrónicos Pix, impulsado por el Banco de Brasil, que según la Casa Blanca “ha perjudicado injustamente” a proveedores estadounidenses.

    También incluía críticas por “castigar a empresas tecnológicas estadounidenses por negarse a censurar el discurso político”, en alusión velada a la multa impuesta a la red social X, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk, tras no cumplir la orden de eliminar perfiles de personas investigadas por publicar mensajes considerados antidemocráticos.

    Más sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaBrasilEstados UnidosArancelesBienesTrabajo forzadoUSTRJamieson GreerMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Primer ministro británico establece nueva sede gubernamental en Manchester como signo de su declarado afán descentralizador

    Al menos cuatro muertos y siete heridos en Irán tras décimo tercera noche de bombardeos de EE.UU.

    Tras remoción del exsubsecretario Rodríguez: las 32 autoridades que han dejado el gobierno de Kast

    “No refleja mi realidad”: Exsubsecretario de Hacienda afirma que no consume drogas y atribuye a un error el test positivo que motivó su salida

    Trump afirma que todo daño a buques será pagado con “dinero iraní que Estados Unidos tiene en su poder”

    Balance de sistema frontal: 13 fallecidos, 18 desaparecidos, 18.254 damnificados y más de 59 mil viviendas dañadas

    Lo más leído

    1.
    Reino Unido afirma estar “listo para defenderse” después de que Irán dijera que sus bases militares son “objetivos legítimos”

    Reino Unido afirma estar “listo para defenderse” después de que Irán dijera que sus bases militares son “objetivos legítimos”

    2.
    Irán avisa a militares de Estados Unidos de que cometerán crímenes de guerra si atacan puentes y centrales eléctricas

    Irán avisa a militares de Estados Unidos de que cometerán crímenes de guerra si atacan puentes y centrales eléctricas

    3.
    Al menos cuatro muertos y siete heridos en Irán tras décimo tercera noche de bombardeos de EE.UU.

    Al menos cuatro muertos y siete heridos en Irán tras décimo tercera noche de bombardeos de EE.UU.

    4.
    Primer ministro británico establece nueva sede gubernamental en Manchester como signo de su declarado afán descentralizador

    Primer ministro británico establece nueva sede gubernamental en Manchester como signo de su declarado afán descentralizador

    5.
    Ludovic Slimak, paleoantropólogo francés: “El problema fundamental para los jóvenes es el colapso de su sistema de valores”

    Ludovic Slimak, paleoantropólogo francés: “El problema fundamental para los jóvenes es el colapso de su sistema de valores”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Servicios

    Subsidio Familiar Automático: ¿Cuáles son los requisitos y montos que entrega?

    Subsidio Familiar Automático: ¿Cuáles son los requisitos y montos que entrega?

    Las comunas que tienen clases suspendidas durante este viernes por el sistema frontal

    Las comunas que tienen clases suspendidas durante este viernes por el sistema frontal

    Amplían vacunación contra la influenza a toda la población: ¿Cómo recibir la dosis?

    Amplían vacunación contra la influenza a toda la población: ¿Cómo recibir la dosis?

    Tras remoción del exsubsecretario Rodríguez: las 32 autoridades que han dejado el gobierno de Kast
    Chile

    Tras remoción del exsubsecretario Rodríguez: las 32 autoridades que han dejado el gobierno de Kast

    “No refleja mi realidad”: Exsubsecretario de Hacienda afirma que no consume drogas y atribuye a un error el test positivo que motivó su salida

    Balance de sistema frontal: 13 fallecidos, 18 desaparecidos, 18.254 damnificados y más de 59 mil viviendas dañadas

    Conflicto en Medio Oriente empuja al petróleo a US$100 por barril mientras el dólar en Chile toca máximos del año
    Negocios

    Conflicto en Medio Oriente empuja al petróleo a US$100 por barril mientras el dólar en Chile toca máximos del año

    Casi un tercio de las personas de más 50 años está fuera del mercado laboral y mayoría se ha sentido discriminada por la edad

    Daños en infraestructura, viviendas y sectores productivos suben a más de US$700 millones por efectos del temporal

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo
    Tendencias

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    En qué sectores de la Región Metropolitana y zona central lloverá hoy, según el pronóstico del tiempo

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    El respeto del técnico de Boca al juego de O’Higgins: “Se nota que tiene más rodaje que nosotros y muy buen juego aéreo”
    El Deportivo

    El respeto del técnico de Boca al juego de O’Higgins: “Se nota que tiene más rodaje que nosotros y muy buen juego aéreo”

    DT de O’Higgins Lucas Bovaglio confía en avanzar ante Boca: “Nos vamos con vida y con las sensaciones de que se puede”

    La impericia cuesta caro: O’Higgins cae por la mínima ante un Boca Juniors que no asusta y se jugará todo en Rancagua

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura
    Tecnología

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027
    Cultura y entretención

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027

    Facebrooklyn presenta nuevo single junto a la artista mexicana izatkm

    Festival de Venecia 2026 estrenará cinta filmada en Rapa Nui y regreso del chileno-italiano Marco Bechis

    Primer ministro británico establece nueva sede gubernamental en Manchester como signo de su declarado afán descentralizador
    Mundo

    Primer ministro británico establece nueva sede gubernamental en Manchester como signo de su declarado afán descentralizador

    Al menos cuatro muertos y siete heridos en Irán tras décimo tercera noche de bombardeos de EE.UU.

    Lula acusa a EE.UU. de “manipular un tema fundamental” para justificar su política de aranceles

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?
    Paula

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños

    Té yogui