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    DT de O’Higgins Lucas Bovaglio confía en avanzar ante Boca: “Nos vamos con vida y con las sensaciones de que se puede”

    El entrenador argentino se mostró confiado de dar vuelta la llave en los playoffs de la Copa Sudamericana, pese a la derrota. “La llave está abierta, el equipo compitió bien y estuvo a la altura”, advirtió.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Lucas Bovaglio confía en avanzar ante Boca. FOTO: Photosport. LEONARDO CARREO/FOCOUY/PHOTOSPORT

    O’Higgins cayó en el duelo de ida, en casa de Boca Juniors. Pese a la derrota por la mínima, el entrenador del cuadro chileno, el argentino Lucas Bovaglio se fue satisfecho desde La Bombonera.

    “La llave está abierta, el equipo compitió bien y estuvo a la altura. Yo siento que en el segundo tiempo nos pasó factura el gran trajín que este grupo de jugadores viene acarreando. Son 39 partidos con el de hoy, un promedio de 8 partidos por mes. Es un calendario salvaje que también nos permite llegar a este partido con más rodaje, pero con un desgaste fuera de la normalidad”, dijo el DT celeste.

    Asimismo, agregó que “mientras estuvimos medianamente frescos, el equipo lo hizo muy bien. Nos vamos con la sensación de que en casa se puede. Nosotros hemos construido un equipo fuerte, obviamente diferente. Tuvimos que hacer cambios que conspiraron, tal vez con un cierre de partido distinto al que hubiésemos intentado, pero las circunstancias fueron estas. Y bueno, nosotros entendemos, porque ya nos hemos medido con Boca hoy, que se puede”.

    A pesar de esa confianza, el DT transandino advirtió que “lógicamente, no va a ser sencillo, lo tenemos super claro. En esta serie hay uno de los dos que tiene la probabilidad más alta de acceder a la otra instancia, pero es fútbol. Hoy siento que el equipo en algún momento se pudo parar de igual a igual. Atacamos, fuimos agresivos y presionamos cada vez que pudo. Lamentablemente, las piernas en algún momento empezaron a flaquear y eso nos impidió poder en el segundo tiempo intentar algo distinto a lo que pudimos hacer”.

    Consultado sobre las intenciones de su equipo en Buenos Aires, Bovaglio aseguró que “no vinimos a ver qué pasaba, tampoco a empatar, vinimos a jugar de igual a igual. La premisa era que, si nosotros veníamos acá a especular o a cumplir porque ellos son superiores en teoría, era muy probable que nos vayamos con una derrota. Si nos tocaba perder, que seamos nosotros, que seamos el equipo que intenta, que presiona, que puede sostener más tiempo la pelota que el rival”.

    “Se puede”

    Y completó que “fue difícil, nos empezamos a apagar de a poquito. Había jugadores que empezaron a tener una baja y de repente nos encontramos defendiendo más cerca de nuestro arco. No pudimos tener punch como para que Boca se sienta incómodo. Tuvimos situaciones de una calidad en el primer tiempo, en el segundo tiempo no tuvimos. Pero nos vamos con vida y con las sensaciones de que se puede. Entonces tendremos que jugar este fin de semana por el torneo local y después el jueves en Rancagua cerrar una llave que, insisto, va a ser muy difícil”.

    De la misma manera, el exentrenador de Palestino aseguró que el duelo de vuelta, el próximo jueves en El Teniente será completamente diferente. Es más, sacó a relucir la campaña internacional que han hecho como anfitriones.

    “Nos hemos hecho fuertes en casa. Hace pocos días atrás dimos vuelta a una serie y nos permitió llegar a la final de Copa de la Liga en Chile. Así que, independientemente del rival de turno, vamos a tratar de ir por la épica”, dijo el DT.

    Más sobre:FútbolCopa SudamericanaO’HigginsLucas BovaglioBoca Juniors

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