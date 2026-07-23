Dura crítica de Manu Ginóbili a la Albiceleste: “En Argentina, creemos que se gana con huevos y coraje; eso no alcanza”

La final de la Copa del Mundo desató un cúmulo de reacciones. La derrota de Argentina a manos de la selección de España dejó al descubierto la actitud de algunos jugadores transandinos, quienes desataron toda su frustración después de la derrota frente a los europeos.

Uno de ellos es el volante de Boca Juniors Leandro Paredes, quien aparecía consignado inicialmente con tarjeta roja por conducta violenta tras el final del partido. Sin embargo, horas después de los incidentes, se conoció la eliminación de esa sanción en el registro.

La FIFA también revisa la actuación de otros integrantes de la delegación albiceleste. Entre los hechos bajo análisis figura un golpe de Nahuel Molina sobre Rodri durante los enfrentamientos generados una vez concluido el duelo.

En la misma instancia, el organismo también revisa un video en el que Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni, aparece involucrado en un incidente con el volante hispano Dani Olmo.

“Si alguien de su cuerpo técnico me pone las manos en la cara, la verdad es que mi primera reacción es devolver el golpe. Soy humano y en el fragor de la batalla uno también tiene que defenderse. En realidad, me contuve, porque no quería dar mal ejemplo a los niños y aficionados que nos veían en casa. Tenemos una responsabilidad, somos modelos para seguir”, declaró.

Las críticas de Manu

Tras los incidentes, llovieron las críticas y los cuestionamientos hacia los argentinos. Es cierto que muchas veces durante el torneo se habló que la Albiceleste ganaba por pundonor y coraje, por esa manera en la que sus jugadores reaccionaban frente a la adversidad, tal como las remontadas sucesivas frente a Egipto e Inglaterra.

Sin embargo, su lamentable actitud en el final del partido ante los ibéricos, además de su comportamiento en la celebración de una selección española que fue muy superior en lo deportivo, ha provocado una seguidilla de críticas a nivel mundial, de propios y extraños.

En ese escenario, uno de los deportistas más importantes en la historia argentina, el exbasquetbolista Manu Ginóbili, de 48 años, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 tras derrotar al poderoso equipo de Estados Unidos, felicitó en sus redes sociales a los nuevos campeones del mundo.

“Un merecidísimo título para España”, aseguró el deportista, antes de agradecer a la selección argentina todo lo que le han dado a sus hinchas en los últimos años: “desde que nací, ustedes jugaron su sexta final en 13 Mundiales. Casi una cada dos. Una auténtica locura”.

Sin embargo, más tarde, el ganador de cinco títulos de la NBA con San Antonio Spurs fue un poco más frontal en sus declaraciones. Consultado por la forma de jugar de sus compatriotas fue mucho más duro en sus cuestionamientos.

“España siempre jugó igual de bien, pero nosotros enloquecimos un poco, por nuestro afán de ganarlo todo con coraje y todo eso. Y eso nos pasa habitualmente en nuestro país, donde siempre pensamos que todo se gana con huevos”, aseguró a DirecTV el asesor de jugadores jóvenes en los Spurs y experto en inversiones de riesgo.

Asimismo, el de Bahía Blanca agregó que “y, no, no, se gana jugando bien. Luego, si quieres, le puedes agregar huevos y coraje, pero se gana jugando bien. Por momentos creímos que le podíamos dar la vuelta al resultado ‘pecheando’ y empujando. Y no, no, eso, a veces, no alcanza”.