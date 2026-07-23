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    El quinto fichaje más caro de la historia: el Chelsea sorprende tras el Mundial y rompe el mercado con figura de Inglaterra

    Los Blues le pagaron unos 156,5 millones de dólares al Aston Villa para reforzarse con Morgan Rogers, quien se convirtió en el futbolista británico más costoso.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Harry Kane, Jude Bellingham y Morgan Rogers en el Mundial con Inglaterra (Xinhua/Cheng Min). Cheng Min

    El Chelsea rompió el mercado. El conjunto londinense confirmó el fichaje de Morgan Rogers, procedente del Aston Villa y miembro del plantel de Inglaterra en el Mundial 2026. Los Tres Leones se quedaron con el tercer lugar luego de vencer a Francia en una frenética guerra de goles, por 6-4.

    El mediapunta se sumará a las filas del equipo dirigido por Xabi Alonso, convirtiéndose en un nuevo refuerzo récord para los Blues. De hecho, se transformó en el más caro de la institución, superando al de Enzo Fernández, y en el quinto más costoso de toda la historia.

    El Chelsea desembolsó más de 156,5 millones de dólares por el futbolista de 23 años: “Estoy muy emocionado. Para mí, el Chelsea es el club más grande de Londres y un club que siempre he admirado desde que era niño”, afirmó Rogers tras ser presentado oficialmente en las redes sociales del club.

    El inglés más costoso

    Luego del fichaje bombástico, Rogers se convirtió en el futbolista británico más caro de la historia. Superó la marca de Elliot Anderson, que fue fichado en pleno Mundial por el Manchester City desde el Nottingham Forest, por unos US$ 155 millones.

    “Soy un jugador de espíritu libre, de estilo libre. Me gusta tomar riesgos, hacer que las cosas sucedan, cambiar los partidos, lo que sea que sea. No puedo esperar a empezar”, aseguró el futbolista que llegó desde el Aston Villa.

    Rogers fue formado en la cantera del Manchester City, donde coincidió con Cole Palmer, con quien se volverá a reunir. Pasó por cesiones en clubes como el Lincoln City, Bournemouth, Blackpool y Middlesbrough antes de encontrar continuidad. El Boro apostó por él y se hizo con sus servicios hasta que fue fichado por los Villanos, incorporándose al proyecto de Unai Emery. Ahí se consolidó como figura de la Premier League y comenzó su camino en la selección.

    Ahora, dejó el Aston Villa luego de tres temporadas, donde alcanzó su punto más alto tras la obtención de la Europa League pasada. Disputó un total de 125 partidos en el equipo de Birmingham, anotando 31 goles y entregando 29 asistencias.

    Estoy muy ilusionado con el proyecto, con el nuevo entrenador, con los jugadores que tenemos y con la dirección que está tomando el club. Por eso estoy aquí y tengo muchas ganas de empezar”, declaró sobre el proyecto liderado por Xabi Alonso.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalPremier LeagueChelseaMorgan RogersSelección de Inglaterra

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