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    También en Chile: Chiqui Tapia anuncia homenajes para Messi, Scaloni y Argentina en todo Sudamérica

    Con la venia de la Conmebol, el presidente de la AFA detalló los pormenores de los gestos de agradecimiento de los equipos transandinos en las distintas competencias en que participen.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Chiqui Tapia anunció un polémico homenaje.

    En una nueva muestra del poder que ostenta en Sudamérica, Claudio “Chiqui” Tapia anunció un particular homenaje a Argentina por su subcampeonato en el Mundial. El presidente de la AFA hizo el anuncio de la polémica iniciativa en sus redes sociales.

    El timonel transandino invitó a los hinchas de todos los estadios del país a brindar un minuto de aplausos en reconocimiento a Lionel Messi, Lionel Scaloni y al resto del combinando albiceleste. No solo eso, invitó a cada hinchada a sumar su propio sello distintivo al homenaje, ya sea con banderas, fuegos artificiales o camisetas alusivas al equipo.

    Sin embargo, esta invitación trasciende las fronteras del país, ya que este homenaje también se replicará en todas las canchas de Sudamérica donde jueguen los equipos argentinos.

    El controvertido dirigente agradeció a la Conmebol por la autorización para rendir estos homenajes durante las competencias internacionales. De hecho, este martes, Tigre exhibió un lienzo en su visita a Montevideo para enfrentar a Nacional, por los playoffs de la Copa Sudamericana.

    En ese sentido, Tapia valoró el permiso de las autoridades de la Confederación Sudamérica. “Gracias, @CONMEBOL, @agdws y José Astigarraga por autorizar a que los clubes argentinos que disputan los playoffs de la Sudamericana puedan portar una bandera en reconocimiento a nuestra Selección, sumado al minuto de aplausos que habrá en todas las canchas de nuestro país”, escribió en su cuenta de X.

    En Rancagua

    En momentos donde su figura se ve cuestionada, el dirigente promueve un homenaje que busca ser una muestra colectiva de gratitud hacia un equipo que, según él, logró la unidad nacional “como pocas veces se había visto”.

    Precisamente, este homenaje probablemente se ejecute en el partido entre Boca Juniors y O’Higgins de Rancagua, programado para este jueves en La Bombonera, y también para la revancha de la próxima semana en el estadio El Teniente.

    Eso sí, habrá que ver cómo será la recepción de este gesto en Chile y en las otras canchas de Sudamérica, donde las actitudes de la selección argentina despiertan distintos sentimientos.

    Más sobre:Mundial 2026ConmebolChiqui TapiaAlejandro DomínguezCopa SudamericanaO'HigginsBoca Juniors

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