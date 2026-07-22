“¡Ganó el fútbol sobre la trampa!”: Emotivo relato de un medio brasileño encendió la polémica en la final del Mundial

Cuando la luces de la Copa del Mundo se apagaban lentamente, las redes sociales todavía dejan extraordinarios testimonios de una final llena de emoción. Medios de todo el planeta fueron testigos del triunfo de España sobre Argentina, en el estadio de Nueva York – Nueva Jersey.

A los 106 minutos, el potente remate de Ferran Torres, en el primer tiempo suplementario, fue suficiente para desatar una serie de reacciones de júbilo entre el más de centenar de medios acreditados para transmitir la definición del título.

Uno de los relatos que se viralizó en las redes sociales fue la del medio brasileño Radio Mix de Sao Paulo. Sabido es el antagonismo entre el país grande de Sudamérica y los transandinos. Rivalidad que quedó más que retratada en la destemplada reacción del locutor Bruno Cantarelli después de la conquista de los hispanos.

“¡Goool, está adentro, está adentro!”, se traslucía entre los gritos de Cantarelli, junto al comentarista Beto Jr., quien no podía esconder su satisfacción tras el tanto del recién ingresado jugador del Barcelona.

“¡Un gol eterno, un gol para la historia… ¡Ferran Torres! Gracias, de verdad, te amo desde el fondo de mi corazón… ¡Ferran Torres, desde lo más profundo de mi corazón y del de millones de brasileños, muchísimas gracias”, advirtió el brasileño en medio de su visceral relato.

“La trampa”

El desahogo de Cantarelli no solo traslucía la emoción de describir la acción más destacada de una final de la Copa del Mundo. Además, se convertía en una especie de revancha frente al fracaso del equipo brasileño, eliminado en octavos de final a manos de Noruega.

Asimismo, pretendió entregar un mensaje sobre la gran cantidad de polémicas que sumó el ascenso de la Albiceleste, fase a fase, para llegar al octavo partido con posibilidades de conseguir su cuarta corona planetaria.

“El fútbol le gana a la ‘catimba’ (trampa)”, exclamó Cantarelli mientras describía la conquista de los ibéricos, para luego elevar el tono de sus cuestionamientos: “Una selección que retrocede en una final, que se acobarda y no patea ni una vez al arco, no merece ser campeona del mundo”.

“¡Que viva el fútbol! ¡Que viva la escuela española de la posesión! Ferran Torres, un gol para siempre. Como Iniesta en 2010, entras en la historia”, remarcó. ¿Ibas con Argentina? ¡Te equivocaste! Gol de España. Gol de Ferran Torres. ¡El fútbol vence a la catimba!”, vociferó el histriónico periodista brasileño.

Cantarelli y Junior son todo un fenómeno en el país del samba. Ambos crearon el medio Do Charla Podcast, nacido durante el declive de los formatos de radio tradicionales, el proyecto fue iniciado cuando ambos trabajaban en la Radio Tupi de Brasil. Desde entonces, se ha convertido en uno de los programas deportivos más relevantes del país, albergando entrevistas con jugadores históricos.

Emotivo relato