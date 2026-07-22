SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “¡Ganó el fútbol sobre la trampa!”: Emotivo relato de un medio brasileño encendió la polémica en la final del Mundial

    Bruno Cantarelli de radio Mix de Sao Paulo protagonizó una de las transmisiones más singulares después de la conquista de Ferran Torres.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El gol de Ferran Torres permitió el título de España. FOTO: Xinhua/Xu Zijian. Xu Zijian

    Cuando la luces de la Copa del Mundo se apagaban lentamente, las redes sociales todavía dejan extraordinarios testimonios de una final llena de emoción. Medios de todo el planeta fueron testigos del triunfo de España sobre Argentina, en el estadio de Nueva York – Nueva Jersey.

    A los 106 minutos, el potente remate de Ferran Torres, en el primer tiempo suplementario, fue suficiente para desatar una serie de reacciones de júbilo entre el más de centenar de medios acreditados para transmitir la definición del título.

    Uno de los relatos que se viralizó en las redes sociales fue la del medio brasileño Radio Mix de Sao Paulo. Sabido es el antagonismo entre el país grande de Sudamérica y los transandinos. Rivalidad que quedó más que retratada en la destemplada reacción del locutor Bruno Cantarelli después de la conquista de los hispanos.

    “¡Goool, está adentro, está adentro!”, se traslucía entre los gritos de Cantarelli, junto al comentarista Beto Jr., quien no podía esconder su satisfacción tras el tanto del recién ingresado jugador del Barcelona.

    “¡Un gol eterno, un gol para la historia… ¡Ferran Torres! Gracias, de verdad, te amo desde el fondo de mi corazón… ¡Ferran Torres, desde lo más profundo de mi corazón y del de millones de brasileños, muchísimas gracias”, advirtió el brasileño en medio de su visceral relato.

    “La trampa”

    El desahogo de Cantarelli no solo traslucía la emoción de describir la acción más destacada de una final de la Copa del Mundo. Además, se convertía en una especie de revancha frente al fracaso del equipo brasileño, eliminado en octavos de final a manos de Noruega.

    Asimismo, pretendió entregar un mensaje sobre la gran cantidad de polémicas que sumó el ascenso de la Albiceleste, fase a fase, para llegar al octavo partido con posibilidades de conseguir su cuarta corona planetaria.

    “El fútbol le gana a la ‘catimba’ (trampa)”, exclamó Cantarelli mientras describía la conquista de los ibéricos, para luego elevar el tono de sus cuestionamientos: Una selección que retrocede en una final, que se acobarda y no patea ni una vez al arco, no merece ser campeona del mundo”.

    “¡Que viva el fútbol! ¡Que viva la escuela española de la posesión! Ferran Torres, un gol para siempre. Como Iniesta en 2010, entras en la historia”, remarcó. ¿Ibas con Argentina? ¡Te equivocaste! Gol de España. Gol de Ferran Torres. ¡El fútbol vence a la catimba!”, vociferó el histriónico periodista brasileño.

    Cantarelli y Junior son todo un fenómeno en el país del samba. Ambos crearon el medio Do Charla Podcast, nacido durante el declive de los formatos de radio tradicionales, el proyecto fue iniciado cuando ambos trabajaban en la Radio Tupi de Brasil. Desde entonces, se ha convertido en uno de los programas deportivos más relevantes del país, albergando entrevistas con jugadores históricos.

    Emotivo relato

    Más sobre:Mundial 2026FútbolBruno CantarelliSelección de EspañaSelección de ArgentinaFerran Torres

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    El precio del petróleo mantiene su escalada y el barril se acerca a los US$ 100

    Temblor de mediana intensidad se registró en la Región de Atacama

    Lavrov confirma que se reunirá mañana con Marco Rubio en Filipinas para hablar sobre la guerra en Ucrania

    La Fiscalía de Estados Unidos y los abogados de Maduro proponen que el juicio comience en junio de 2027

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    Lo más leído

    1.
    “Se terminó la mentira de Messi; llegó el tiempo de investigarlo”: medio argentino sorprende con artículo sobre la Pulga

    “Se terminó la mentira de Messi; llegó el tiempo de investigarlo”: medio argentino sorprende con artículo sobre la Pulga

    2.
    “Me aclaró lo que pasó en el camarín”: padre de seleccionado argentino revela detalles de la polémica charla de Messi en la final del Mundial

    “Me aclaró lo que pasó en el camarín”: padre de seleccionado argentino revela detalles de la polémica charla de Messi en la final del Mundial

    3.
    “Recibió su merecido al fin”: en Inglaterra lapidan a Enzo Fernández tras la final del Mundial entre Argentina y España

    “Recibió su merecido al fin”: en Inglaterra lapidan a Enzo Fernández tras la final del Mundial entre Argentina y España

    4.
    Vinícius Júnior sorprende con impactante cambio físico tras someterse a una cirugía facial tras el Mundial

    Vinícius Júnior sorprende con impactante cambio físico tras someterse a una cirugía facial tras el Mundial

    5.
    “Enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos”: la pesada broma de un piloto español en un vuelo lleno de transandinos

    “Enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos”: la pesada broma de un piloto español en un vuelo lleno de transandinos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este miércoles 22 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este miércoles 22 de julio: toda la red está operativa

    Las comunas con suspensión de clases confirmada para este miércoles

    Las comunas con suspensión de clases confirmada para este miércoles

    Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor de mediana intensidad se registró en la Región de Atacama

    Así funciona la red de Metro este miércoles 22 de julio: toda la red está operativa

    El precio del petróleo mantiene su escalada y el barril se acerca a los US$ 100
    Negocios

    El precio del petróleo mantiene su escalada y el barril se acerca a los US$ 100

    Las declaraciones de Pedro Pablo Larraín, el controlador de Grupo Sartor, ante la Fiscalía: “No existe apropiación directa de fondos ni falsas inversiones”

    Se cierran las inscripciones: dos listas se enfrentarán para presidir la Cámara Chilena de la Construcción

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?
    Tendencias

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    Este jueves llegaría “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados

    Gavi aborda la agresión de Leandro Paredes y rebaja la polémica tras el Mundial: “No creo que tenga que ser suspendido”
    El Deportivo

    Gavi aborda la agresión de Leandro Paredes y rebaja la polémica tras el Mundial: “No creo que tenga que ser suspendido”

    El potente dardo de Rodrigo de Paul tras el Mundial: “Nuestras sonrisas molestan; cuánta gente esperaba nuestra caída”

    “Me aclaró lo que pasó en el camarín”: padre de seleccionado argentino revela detalles de la polémica charla de Messi en la final del Mundial

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    La carta de amor eterno de Ozzy Osbourne a The Beatles: “Son y serán para siempre la mejor banda del mundo”
    Cultura y entretención

    La carta de amor eterno de Ozzy Osbourne a The Beatles: “Son y serán para siempre la mejor banda del mundo”

    Humo blanco: Gobierno autoriza los conciertos de BTS en el Estadio Nacional

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos

    Lavrov confirma que se reunirá mañana con Marco Rubio en Filipinas para hablar sobre la guerra en Ucrania
    Mundo

    Lavrov confirma que se reunirá mañana con Marco Rubio en Filipinas para hablar sobre la guerra en Ucrania

    La Fiscalía de Estados Unidos y los abogados de Maduro proponen que el juicio comience en junio de 2027

    Irán ataca instalaciones de Estados Unidos en Kuwait, Jordania y un centro de datos de Amazon en Bahréin

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”
    Paula

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer