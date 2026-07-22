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    El potente dardo de Rodrigo de Paul tras el Mundial: “Nuestras sonrisas molestan; cuánta gente esperaba nuestra caída”

    El mediocampista transandino realizó una dura publicación después de la derrota de la Albiceleste ante España en la final de la Copa del Mundo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Lionel Messi y Rodrigo De Paul se lamentan tras perder la final del Mundial (Xinhua/Jia Haocheng). Jia Haocheng

    Los futbolistas de la Albiceleste poco a poco van rompiendo el silencio tras perder la final del Mundial ante España. La selección argentina se encuentra en un proceso de reflexión.

    Rodrigo De Paul fue uno de los que entregó un potente mensaje luego de la caída en la definición del certamen planetario. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el volante lamentó la caída: “El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes”, comenzó señalando.

    “Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento”, continuó.

    Luego, siguió con un duro dardo para hacer frente ante las críticas: “Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode... Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo...”, indicó.

    “Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO”, cerró en su mensaje.

    No viajó a Argentina con el resto del plantel

    De Paul fue uno de los 11 futbolistas que no regresaron con el plantel argentino ni estuvieron presentes en el homenaje oficial, donde recibieron el aliento del público transandino.

    Los que viajaron por separado fueron Rodrigo de Paul, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nahuel Molina, Gerónimo Rulli, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, Facundo Medina, Nicolás González y Juan Musso. Todos con el objetivo de regresar a sus clubes. A ellos se les suma Lionel Messi, que tuvo un silente regreso a Rosario.

    En tanto, el regreso oficial, que tuvo a Claudio ‘Chiqui’ Tapia a la cabeza, contó Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Marcos Senesi, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Facundo Medina, Thiago Almada, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Emiliano Martínez, Valentín Barco, Exequiel Palacios y Juan Manuel López.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección ArgentinaSelección de EspañaRodrigo De Paul

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