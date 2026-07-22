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    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    Los autores del reciente trabajo aseguran haber identificado una vía biológica clave, que podría explicar por qué se generan los beneficios del café encontrados en investigaciones previas.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio. Foto: referencial.

    Durante años, múltiples estudios han relacionado el consumo de café con una mayor longevidad y un menor riesgo de enfermedades crónicas. Sin embargo, la forma exacta en la que se dan estas asociaciones ha seguido siendo un tema de discusión en la comunidad científica.

    Ahora, una investigación liderada por la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas (VMBS, por su sigla en inglés) de la Universidad de Texas A&M sugiere haber encontrado una respuesta.

    De acuerdo a los autores, los compuestos del café podrían actuar, en parte, activando un receptor en el cuerpo conocido como NR4A1. Se trata de una proteína cada vez más reconocida por su papel en el envejecimiento, la respuesta al estrés y las enfermedades.

    El autor del reciente estudio y académico de la VMBS, el Dr. Stephen Safe, declaró: “El café posee propiedades beneficiosas para la salud ampliamente reconocidas”.

    “Hemos demostrado que algunos de estos efectos podrían estar relacionados con la interacción de los compuestos del café con este receptor, el cual participa en la protección del organismo contra el daño inducido por el estrés”.

    El trabajo fue publicado en la revista Nutrients.

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio. Foto: referencial.

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento

    Safe explicó que el NR4A1 pertenece a una familia de receptores nucleares que ayudan a regular la actividad genética en respuesta al estrés y al daño en el organismo.

    En una investigación previa, también publicada en Nutrients, el académico y su equipo lo describieron como un “sensor de nutrientes”, un receptor que responde a compuestos presentes en la dieta y desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la salud a medida que el cuerpo envejece.

    “Si se daña prácticamente cualquier tejido, el NR4A1 responde para reducir ese daño. Si se elimina ese receptor, el daño es mayor”, comentó Safe.

    Afirmó que este receptor interviene en un amplio espectro de procesos biológicos. Entre estos se encuentran la inflamación, el metabolismo y la reparación tisular, todos ellos estrechamente relacionados con enfermedades asociadas al envejecimiento, como el cáncer, la neurodegeneración y los trastornos metabólicos.

    Para profundizar en su hipótesis de que algunos de los beneficios del café podrían estar relacionados con el NR4A1, el equipo realizó una serie de ensayos y análisis de laboratorio.

    Así, concluyeron que múltiples compuestos del café, en particular los compuestos polihidroxilados y polifenólicos como el ácido cafeico, se unen al receptor e influyen en su actividad.

    El autor de la investigación precisó: “Lo que decimos es que al menos parte de los beneficios del café para la salud podrían deberse a la unión y activación de este receptor”.

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio. Foto: referencial.

    Los científicos también determinaron que estos compuestos podían influir en el comportamiento celular de maneras consistentes con la protección contra enfermedades, incluyendo la reducción del daño celular y la ralentización del crecimiento de células cancerosas en modelos de laboratorio.

    Al eliminar el NR4A1 de las células, los efectos protectores desaparecieron. Según Safe, esto respalda aún más el papel del receptor en la mediación del impacto del café.

    Aunque la cafeína es el principal componente individual del café, su investigación sugiere que podría no ser el principal responsable de estos beneficios para la salud.

    En su lugar, una variedad de compuestos naturales —muchos de los cuales también se encuentran en frutas y verduras— parecen tener un rol más importante, dijo el académico de la VMBS.

    “La cafeína se une al receptor, pero no tiene mucho efecto en nuestros modelos. Los compuestos polihidroxilados y polifenólicos son mucho más activos”, aseguró Safe.

    Lo anterior podría ayudar a explicar por qué tanto el café regular como el descafeinado se han asociado con beneficios similares para la salud en estudios poblacionales a gran escala, agregó.

    Pese a los hallazgos, Safe subrayó que los efectos del café probablemente no se limitan a una sola vía.

    En sus palabras: “Hay muchos receptores y mecanismos involucrados. Lo que estamos demostrando es que esta podría ser una de las vías importantes”.

    También enfatizó que su estudio se centró en analizar cómo funcionan los procesos biológicos, en lugar de probar una relación directa de causa y efecto en humanos.

    “Aún queda mucho trabajo por hacer. Hemos establecido la conexión, pero necesitamos comprender mejor su importancia”, anticipó el investigador.

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