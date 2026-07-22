Nicolás Córdova en La pizarra de la Copa del Mundo de La Tercera: “El ganador sigue siendo el talento”

El técnico de la selección chilena Nicolás Córdova fue uno de los invitados a La pizarra de la Copa del Mundo, evento organizado por La Tercera y El Deportivo, con el auspicio de Jugabet y realizado en el Claro Arena.

En la instancia el técnico argumentó las virtudes de la selección de España, actual campeona del mundo, después de derrotar a Argentina por la cuenta mínima.

“España fue un justo campeón, fue ganador además a lo largo del torneo. Ganó con sus capacidades, poniendo la pelota al piso, generando superioridad en toda la cancha. A partir de eso, creo que a Argentina le costó muchísimo poder contrarrestar eso. El resultado fue corto para lo que el trámite del partido mostró”, dijo el talquino.

Asimismo, advirtió que el equipo ibérico “ha llegado a un nivel de entendimiento del juego, de los momentos del juego, de cuándo hay que acelerar, de cuándo hay que presionar arriba, cuándo hay que retardar un poco. Y finalmente, cuando el colectivo entiende eso como un todo, juega incluso gastando mucha menos energía, porque todos entienden de manera tan clara lo que está pasando en el juego. No pasa por el entrenador, pasa por el entendimiento mismo de los jugadores. Entraba uno, salía otro y da la impresión de que no cambia nada, todo lo contrario”.

En la misma instancia destacó el proceso del país que tiene dos títulos en 16 años: “Esto no es sólo De La Fuente. Acá son 30 años de trabajo donde todos los clubes trabajan de la misma forma, al final se juntan y hablan todo el mismo idioma y afortunadamente para España encontraron un entrenador que les dio una armonía, que les dio una tranquilidad y que finalmente fue un súper líder para poder llegar a estas instancias finales”.

Además, trató de homologar su trabajo con lo de los actuales campeones: “debemos generar una cultura donde podamos competir desde pequeños, donde nos pongamos de acuerdo en todos los sentidos las cosas que hay que trabajar”.

Lo que deja el Mundial

Sin tantas discusiones tácticas, la última Copa Mundial deja algunas notas a pie de página. Así lo reconoce Córdova, quien aclaró que “hay una tendencia sobre todo en la Premier, es ya no hacer tantas transiciones, los equipos perdían la pelota y se retrasaban mucho, había mucho bloque bajo, con espacios muy cortos y eso no es que lo hizo un equipo pequeño o selecciones más pequeñas. Lo hizo Brasil, lo hizo en algún momento Argentina, Inglaterra, pasaban toda la línea de la pelota y desde ahí, desde esa estructura, robar y salir rápido. El juego de los futbolistas no es de nadie más, cuando saltan los sistemas, aparecieron las estrellas que son realmente los que marcan la diferencia. Además, había menos tiempo para sacar los laterales, los saques de meta, fue mucho más fluido el juego, pero sin duda que el gran ganador sigue siendo el talento. Hoy día claramente, creo que no tenemos por qué esconder el tema, la televisión es la que manda. Todo funciona a partir de lo que genera la televisión”.

En la misma línea, el DT estableció que “nosotros estamos obsesionados con que no hay que preparar equipos… hay que preparar jugadores que puedan llegar a que cuando esté un entrenador, tenga la posibilidad de jugar como el entrenador quiera. Ya quedó demostrado en este mundial que con 20 años puede ser campeón del mundo. Lo que nosotros estamos haciendo hoy día en la selección con esos muchachos, está netamente enfocado allá, porque basta que de esa camada llegue uno y tú ya ganaste como proceso”.

Sobre el cambio de paradigma en el fútbol, el entrenador de la Roja afirmo que “hoy día el que te marca la diferencia es el que controla y te mira para allá y te la tira para acá. Eso también vuelve, porque las maneras de entrenar volvieron a cambiar, yo me comí toda la época de entrenar a dos toques donde delimitaba absolutamente la capacidad de crear, hoy día se entrena a lo que el espacio te esté pidiendo, casi ya no hay entrenamiento a dos toques, está determinado por el tiempo y el espacio”.

Consultado sobre la condición de Lionel Messi respondió que “a veces, da la impresión que los demás van a la mitad de la velocidad de él, y se conjugan un par de cosas que a mi juicio lo hacen alguien tan distinto que lograr interpretar el tema de los espacios, la ejecución, y fíjate que nunca hace nada extraordinario en cuanto a hacer una bicicleta, siempre va encontrando el camino que es el correcto y eso es lo más difícil, siempre hace lo que la jugada le pide y eso es muy complejo, lo hace ver muy simple. Si estamos hablando de una individualidad, no hay nadie que se la acerque”.

En las antípodas del astro argentino está el momento de Cristiano Ronaldo. Para Córdova, el portugués “no hizo un mal mundial, de hecho, hizo tres goles. Creo que finalmente Portugal no hizo un buen mundial. Creo que teníamos todas las expectativas un poco más altas de lo que podía hacer, sobre todo, por los grandes jugadores que tiene en el medio campo. Pero ya estar ahí a esa edad y seguir compitiendo es admirable. Y yo creo que también no es justo compararlo con Messi, porque finalmente son dos tipos de jugadores distintos. Uno es un jugador de área, que su foco es definir reacción”.

Respecto de Uruguay, el DT advirtió que “no fueron capaces de jugar y de ganar partidos donde se supone que deberían haber sido protagonistas. Lamentable el Mundial, que no pudieron acceder a la otra fase. Pero nada, eso no quita, creo, los logros de Bielsa”.

Consultado por su trabajo en las inferiores, el adiestrador resumió que “estamos súper conscientes que para poder volver a estar en esa vitrina tienes que formar jugadores de alto nivel. Si tú quieres jugar ese tipo de partidos y tienes a Mbappé que corre 37, no puedes tener un central que no corre mínimo a 33, 34. Entonces lo que estamos haciendo, buscando centrales con esas velocidades, entrenarlos en alto rendimiento, enseñarles que cuando estás a 50 metros del arco tienes que correr para atrás, cuando el equipo presiona tienes que achicar hacia adelante. O sea, conceptualizar el trabajo para que tengamos jugadores de alto nivel si finalmente es eso”.

Y agregó que “Chile jugaba muy bien en la Copa América en esa época cuando clasificábamos los mundiales porque tenía tres mediocampistas extraordinarios. Y cuando jugaba el cuarto, que era Jorge, entonces los equipos que juegan bien al fútbol son porque tienen mediocampistas de muy buen nivel. Las clasificatorias empezaron hace casi tres años y medio. Por lo tanto, yo llegué a empezar un proyecto en septiembre del 2023. De hecho, jugamos un Mundial con jugadores que nosotros alcanzamos a entrenar un año, un año y medio. Tienes que educar, enseñar. Hay un montón de cosas que este proyecto es largo. O sea, los proyectos... Japón tiene un proyecto de 20 años, de 25 años. Esto no es de un año para otro. Nos estamos poniendo de acuerdo entre preparadores físicos, entre nutricionistas, entre entrenadores, entre los preparadores de arquero. Entonces, al final, hemos ido sacando quiénes somos nosotros. ¿Qué somos? Paraguay es una cosa, Argentina es otra idiosincrasia. ¿Y de dónde nos agarramos nosotros para generar este proyecto? ¿Qué somos como fútbol? ¿Somos jugadores de buen pie? Sí. Tenemos muy buenos jugadores. Somos agresivos y dinámicos, pero no podemos ganar al pelotazo como Paraguay, tampoco ganar a transiciones como los colombianos. Tenemos una forma de jugar que es la que vimos que nos resultó. Eso es lo que estamos tratando de replicar”.