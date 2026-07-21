Vinícius Júnior sorprende con impactante cambio físico tras someterse a una cirugía facial tras el Mundial

Brasil le dijo adiós al Mundial de Norteamérica 2026 en la ronda de octavos de final tras caer contra Noruega. Aquel partido se desarrolló el pasado 5 de julio y desde entonces los futbolistas de la Canarinha pudieron comenzar sus vacaciones.

Este tiempo fue aprovechado por Vinícius Júnior para someterse a un procedimiento estético facial que se volvió viral en las redes sociales.

Según dieron a conocer medios brasileños, el atacante del Real Madrid se realizó una intervención en una clínica de Goiania para realizarse una “armonización de mentón”, tratamiento que está destinado para definir el contorno de la mandíbula y mejorar la proporción del rostro.

Este tratamiento estuvo a cargo del dermatólogo Alessandro Alarcão, especialista que viajó especialmente desde Miami para atender al futbolista.

Esto, además, incluyó un operativo de seguridad para proteger la confidencialidad del jugador. Por aquello, la clínica suspendió su normal funcionamiento al público durante la jornada, aplicando restricciones para evitar filtraciones de imágenes o información.

Ahora, con el pasar de los días, fue el propio Vinícius el que dejó en evidencia esta intervención a través de sus redes sociales, en el marco de la inauguración del nuevo gimnasio de su pareja, Virginia Fonseca, en Goiania.

La sentida despedida tras el Mundial

Una vez concretada la eliminación de Brasil en el Mundial, Vinícius Júnior tomó la palabra para referirse al proceso.

“Casi cuatro años después, vuelvo a pensar qué escribir tras una frustración en un Mundial”, introdujo en una publicación en Instagram.

“He visto a muchísimas personas de todas las edades apoyándome y abrazando nuestro sueño, y sería injusto permanecer en silencio. Pero necesitaba unos días para reflexionar”, prosiguió.

“Vestir la camiseta de la selección es el mayor orgullo de mi vida, y caer en unos octavos de final de un Mundial es un sentimiento muy difícil de explicar”, complementó, admitiendo la profunda decepción por el rendimiento colectivo.

“Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré y cuánto deseaba esto por ustedes y por mi familia”, amplió.

“La sensación de frustración es enorme. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte como para llegar mucho más lejos y no lo conseguimos”, estableció.

“Pido perdón y lucharé por nuestro sueño de volver a lo más alto del mundo”, cerró.