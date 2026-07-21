SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Vinícius Júnior sorprende con impactante cambio físico tras someterse a una cirugía facial tras el Mundial

    El atacante del Real Madrid acudió a una clínica en Brasil para realizarse un tratamiento para mejorar la figura del rostro.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Brasil le dijo adiós al Mundial de Norteamérica 2026 en la ronda de octavos de final tras caer contra Noruega. Aquel partido se desarrolló el pasado 5 de julio y desde entonces los futbolistas de la Canarinha pudieron comenzar sus vacaciones.

    Este tiempo fue aprovechado por Vinícius Júnior para someterse a un procedimiento estético facial que se volvió viral en las redes sociales.

    Según dieron a conocer medios brasileños, el atacante del Real Madrid se realizó una intervención en una clínica de Goiania para realizarse una “armonización de mentón”, tratamiento que está destinado para definir el contorno de la mandíbula y mejorar la proporción del rostro.

    Este tratamiento estuvo a cargo del dermatólogo Alessandro Alarcão, especialista que viajó especialmente desde Miami para atender al futbolista.

    Esto, además, incluyó un operativo de seguridad para proteger la confidencialidad del jugador. Por aquello, la clínica suspendió su normal funcionamiento al público durante la jornada, aplicando restricciones para evitar filtraciones de imágenes o información.

    Ahora, con el pasar de los días, fue el propio Vinícius el que dejó en evidencia esta intervención a través de sus redes sociales, en el marco de la inauguración del nuevo gimnasio de su pareja, Virginia Fonseca, en Goiania.

    La sentida despedida tras el Mundial

    Una vez concretada la eliminación de Brasil en el Mundial, Vinícius Júnior tomó la palabra para referirse al proceso.

    Casi cuatro años después, vuelvo a pensar qué escribir tras una frustración en un Mundial”, introdujo en una publicación en Instagram.

    “He visto a muchísimas personas de todas las edades apoyándome y abrazando nuestro sueño, y sería injusto permanecer en silencio. Pero necesitaba unos días para reflexionar”, prosiguió.

    Vestir la camiseta de la selección es el mayor orgullo de mi vida, y caer en unos octavos de final de un Mundial es un sentimiento muy difícil de explicar”, complementó, admitiendo la profunda decepción por el rendimiento colectivo.

    “Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré y cuánto deseaba esto por ustedes y por mi familia”, amplió.

    La sensación de frustración es enorme. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte como para llegar mucho más lejos y no lo conseguimos”, estableció.

    Pido perdón y lucharé por nuestro sueño de volver a lo más alto del mundo”, cerró.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolVinícius JúniorBrasil

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Briones y postura del PDG para la megarreforma: “Hemos estado siempre dispuestos a cumplir con nuestra parte, el Ejecutivo se ha demorado”

    Tras primer intento fallido, Cámara aprueba creación de comisión investigadora por caso de la exministra Steinert

    Alejandro Goic es un militar chileno en película sudafricana que se estrenará en Toronto

    PDI indaga caso: la angustiante búsqueda de amigas que subieron al Cajón del Maipo el jueves y se desconoce su ubicación

    FNE pide a la Corte Suprema ratificar la multa de $2.400 millones contra Oxxo por entregar información falsa

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Lo más leído

    1.
    “Se terminó la mentira de Messi; llegó el tiempo de investigarlo”: medio argentino sorprende con artículo sobre la Pulga

    “Se terminó la mentira de Messi; llegó el tiempo de investigarlo”: medio argentino sorprende con artículo sobre la Pulga

    2.
    Campeón del mundo con España le pide ayuda a Donald Trump: “No puedo creer que no me permitan ingresar a Estados Unidos”

    Campeón del mundo con España le pide ayuda a Donald Trump: “No puedo creer que no me permitan ingresar a Estados Unidos”

    3.
    “Recibió su merecido al fin”: en Inglaterra lapidan a Enzo Fernández tras la final del Mundial entre Argentina y España

    “Recibió su merecido al fin”: en Inglaterra lapidan a Enzo Fernández tras la final del Mundial entre Argentina y España

    4.
    “Enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos”: la pesada broma de un piloto español en un vuelo lleno de transandinos

    “Enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos”: la pesada broma de un piloto español en un vuelo lleno de transandinos

    5.
    Desde el ‘manco’ Dibu Martínez a una imagen ‘patética’ de Argentina: en España festinan con la tragedia transandina

    Desde el ‘manco’ Dibu Martínez a una imagen ‘patética’ de Argentina: en España festinan con la tragedia transandina

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    Las comunas con clases suspendidas este martes y miércoles por el sistema frontal

    Las comunas con clases suspendidas este martes y miércoles por el sistema frontal

    Así funciona la red de Metro este martes 21 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este martes 21 de julio: toda la red está operativa

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    Briones y postura del PDG para la megarreforma: “Hemos estado siempre dispuestos a cumplir con nuestra parte, el Ejecutivo se ha demorado”
    Chile

    Briones y postura del PDG para la megarreforma: “Hemos estado siempre dispuestos a cumplir con nuestra parte, el Ejecutivo se ha demorado”

    Tras primer intento fallido, Cámara aprueba creación de comisión investigadora por caso de la exministra Steinert

    PDI indaga caso: la angustiante búsqueda de amigas que subieron al Cajón del Maipo el jueves y se desconoce su ubicación

    FNE pide a la Corte Suprema ratificar la multa de $2.400 millones contra Oxxo por entregar información falsa
    Negocios

    FNE pide a la Corte Suprema ratificar la multa de $2.400 millones contra Oxxo por entregar información falsa

    Fontaine advierte “crisis” en Codelco, anuncia pausa en plan de inversiones, pero afirma que seguirá siendo 100% estatal

    Precio del petróleo salta sobre los US$ 90 tras recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico
    Tendencias

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Los síntomas de TDAH en niños podría estar relacionado con el uso adictivo de redes sociales, según un reciente estudio

    Colo Colo cumple el trámite que falta para que Santiago Mele sea su nuevo arquero
    El Deportivo

    Colo Colo cumple el trámite que falta para que Santiago Mele sea su nuevo arquero

    “Queda reflexionar si es momento de dar un paso al costado”: Dibu Martínez pone en duda su continuidad en Argentina

    Vinícius Júnior sorprende con impactante cambio físico tras someterse a una cirugía facial tras el Mundial

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve
    Tecnología

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    Samsung Art Store suma obras del Louvre a sus pantallas

    Alejandro Goic es un militar chileno en película sudafricana que se estrenará en Toronto
    Cultura y entretención

    Alejandro Goic es un militar chileno en película sudafricana que se estrenará en Toronto

    Las mil historias de Robert Powell y Jesús de Nazaret: cuando su imagen adornó un altar en Venezuela

    Subsecretario del Deporte afirma que decisión sobre conciertos de BTS se conocerá “en los próximos días” tras retraso en entrega de informes de DG Medios

    ¿Una alianza peligrosa?: Informe de HRW pone en tela de juicio la cooperación en seguridad entre EE.UU. y Ecuador
    Mundo

    ¿Una alianza peligrosa?: Informe de HRW pone en tela de juicio la cooperación en seguridad entre EE.UU. y Ecuador

    La ONU denuncia el “terrible” impacto de la guerra de Ucrania sobre los civiles y pide poner fin a los ataques

    La ONU acusa a Israel de “intensificar” sus ataques contra Gaza: “Ningún lugar es seguro”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo