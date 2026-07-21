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    Estados Unidos asegura que Irán está “desesperado” por negociar y avisa de que si ataca Ormuz “golpeará 10 veces más fuerte”

    “Hasta que no estén preparados para reunirse de forma significativa, no nos interesa ni siquiera”, sostuvo Trump.

    Por 
    Europa Press
    Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

    Las autoridades de Estados Unidos han afirmado este martes que Irán está “desesperado” por reunirse con Washington y negociar el fin de la guerra, en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz donde ha avisado de que si sigue atacando a buques comerciales, “golpeará 10 veces más fuerte”.

    En declaraciones antes de reunirse con su hómologo de Líbano, Joseph Aoun, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que los iraníes “quieren reunirse a toda costa”. “Y hasta que no estén preparados para reunirse de forma significativa, no nos interesa ni siquiera”, ha incidido sobre los contactos con Teherán en plena escalada militar en la región, donde el Ejército estadounidense ha lanzado ataques durante diez noches consecutivas.

    Trump ha amenazado con nuevos ataques contra Irán, apuntado a instalaciones nucleares que, según el mandatario estadounidense, quiere reconstruir Teherán. “Están metidos en esto por las armas nucleares y están intentando, posiblemente, reconstruir una instalación. Atacaremos esa instalación”, ha indicado.

    “Para que ni siquiera estén pensando en lo nuclear, atacaremos con mucha, mucha fuerza”, ha dicho, para señalar que Estados Unidos ha infligido graves daños al país y “tardarán entre 20 y 25 años en recuperarse” de esta ofensiva que ha enmarcado en un “gran éxito” del Ejército norteamericano. “Si nos fuéramos mañana, habríamos tenido un gran, un gran éxito. Pero no nos vamos a ir mañana”, ha indicado sobre la continuación de la guerra.

    Igualmente, sobre el cierre perimetral reimpuesto por la Marina estadounidense en Ormuz, el jefe de la Casa Blanca ha señalado que el “bloqueo está en marcha”. “Es total, es decir, nadie puede pasar. Nadie consigue atravesar el bloqueo. Es como un muro de acero”, ha subrayado.

    Durante las declaraciones en el Despacho Oval, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha insistido en que la República Islámica tiene “todas las oportunidades para negociar y demostrar que se comporta de forma razonable en relación con el estrecho de Ormuz”, si bien ha avisado de que Washington redoblará los ataques si Irán continúa con el pulso en la estratégica ruta marítima.

    “Si van a disparar contra un buque mercante, entonces les golpearemos, como ha dicho el presidente, diez veces más fuerte, y cada noche les estamos debilitando cada vez más”, ha afirmado ante los periodistas.

    Más sobre:Estados UnidosIránOrmuz

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