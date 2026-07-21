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    La amenaza de Perú en la era de Keiko Fujimori: destronar a Chile en producción de cobre

    El país vecino, el segundo mayor productor de cobre del mundo, tiene como una de sus metas desarrollar más su minería, aprovechando su potencial cuprífero. El nuevo gobierno liderado por Keiko Fujimori tiene este tema entre sus prioridades.

    Por 
    G.O.
    El fomento a la minería es uno de los focos de la gestión de la entrante presidenta Keiko Fujimori.

    Si bien Chile se mantiene cómodo como el primer productor mundial de cobre, siendo responsable del 23% del total global —seguido de Perú con el 11,5%—, esta cifra ha ido cayendo con el tiempo. Mientras en 2018 el país llegaba al 28,7%, en 2022 el número había bajado a 24,6%, dando cuenta de una diversificación en la oferta mundial, pero también del crecimiento de sus competidores.

    Uno de ellos es Perú, país que tiene como una de sus principales metas económicas continuar el desarrollo de esta industria, con miras a duplicar su producción en los próximos ocho años.

    Recientemente, en el contexto de un seminario organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el presidente y CEO del Holding CP Group, Miguel Cardozo, dio una señal de optimismo y aseguró que el país tiene proyectos suficientes como para alcanzar una producción anual de 5 millones de toneladas, lo que dejaría a esa industria pisándole los talones a la chilena, que en 2025 alcanzó una producción de 5,4 millones de toneladas.

    “Podemos llegar a producir en ocho años, aproximadamente, el orden de los cinco millones de toneladas de cobre. Tenemos los proyectos estudiados, pero hay que avanzar y necesitamos la inversión necesaria”, dijo Cardozo. Para ello, aseguró, es necesario pensar más en resolver las problemáticas internas, por sobre enfocarse en la integración regional que viene siendo uno de los motores de desarrollo de la industria local.

    “Perú tiene demasiadas trabas burocráticas y eso siempre es un problema”, aseguró, a la vez que planteó que el gobierno entrante tiene por delante la gran tarea de dejar de ser una traba para los proyectos y enfocarse en empujar su materialización. “Es muy difícil sacar un proyecto de exploración desde una etapa tan temprana con las normas que existen en este país y con los tiempos que toman”, concluyó.

    La amenaza de Perú en la era de Keiko Fujimori: destronar a Chile en producción de cobre

    El fomento a la minería es uno de los focos de la gestión de la entrante presidenta Keiko Fujimori, que durante la campaña prometió que esta sería una de las prioridades. A su favor, las señales con las que entra son positivas: la inversión materializada en 2025 alcanzó un récord de US$6.248 millones y ya en lo que va de 2026 se empina en los US$1.500 millones. A esto se suma el positivo panorama de precios, que dan cuenta de una demanda sólida para el futuro.

    La importancia estratégica de la minería peruana y sus desafíos internos fueron tema durante el 27° World Mining Congress (WMC) realizado recientemente en ese país. En el marco de este evento, el ministro de Energía y Minas de Perú, Waldir Ayasta Mechán, presidió una mesa redonda de alto nivel con representantes de 10 países, donde los participantes reconocieron de manera unánime a la nación andina como un productor global clave de minerales estratégicos, esenciales para la transición energética mundial.

    Durante el encuentro, representantes de la Unión Europea y de países de América, Asia y Europa destacaron la posición de Perú en el mercado minero global, y el ministro Ayasta reafirmó que la mayor fortaleza peruana radica en su base de recursos polimetálicos, aunque —haciendo eco de las preocupaciones del sector privado— reconoció los desafíos que enfrentan a corto plazo, como la necesidad de una transformación digital y la urgencia de agilizar los procedimientos administrativos.

    El respaldo internacional fue contundente. Desde la Unión Europea subrayaron que Perú es un proveedor fundamental, advirtiendo que los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) serán indispensables para lograr productos finales sostenibles. En la misma línea, el representante del Reino Unido destacó la confiabilidad de Perú como socio productor de cobre y zinc, haciendo hincapié en la importancia de las energías renovables y, sobre todo, de contar con un marco regulatorio eficiente durante las etapas de exploración.

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