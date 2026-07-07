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    Franja de Maricunga: dos mineras anuncian importante hallazgo de oro e inician explotación en el norte del país

    Dos compañías junior con operaciones en la franja de Maricunga —la australiana Flagship Minerals y la canadiense Tiernan Gold— dieron a conocer en los últimos días progresos en sus proyectos auríferos en Atacama, que coinciden con el reciente respaldo del Presidente José Antonio Kast al proyecto Lobo Marte, de Kinross, por US$3.000 millones.

     
    Franja de Maricunga: dos mineras anuncian importante hallazgo de oro e inician explotación en el norte del país

    La franja de Maricunga, un corredor montañoso de 200 kilómetros de largo que se extiende entre Copiapó y la frontera con Argentina, se está convirtiendo en el centro de atención del desarrollo minero. Y esta vez, no del cobre, el tradicional protagonista de los anuncios en minería, sino de oro.

    En los últimos días, dos compañías junior -la australiana Flagship Minerals y la canadiense Tiernan Gold- anunciaron hitos relevantes en sus proyectos auríferos en la Región de Atacama, en la misma semana en que el presidente José Antonio Kast respaldó el desarrollo del proyecto Lobo Marte, de Kinross, por US$3.000 millones, ubicada en la misma zona.

    Mineras anuncian hallazgo de oro en la Franja de Maricunga

    El primer anuncio fue el de Flagship, dado a conocer el 14 de mayo. La empresa informó al mercado australiano la primera estimación de recursos minerales de Isidora Norte (proyecto antes conocido como Pantanillo), ubicado a 120 kilómetros al este de Copiapó. En dicho informe, la empresa estimó recursos por un total de 115,2 millones de toneladas de mineral, con ley de 0,56 gramos de oro por tonelada, equivalentes a 2,1 millones de onzas de oro contenido.

    Franja de Maricunga, un corredor montañoso de 200 kilómetros de largo que se extiende entre Copiapó y la frontera con Argentina.

    Del total, más del 90% del recurso está clasificado en las categorías medida e indicada —que son las de mayor confianza geológica— y un 40% como material oxidado y mixto.

    “Esto representa un hito transformacional para Flagship Minerals, confirmando a Isidora como un proyecto significativo dentro del grupo de proyectos auríferos”, dijo Paul Lock, managing director de la compañía, en un comunicado al mercado.

    Lock agregó que el proyecto “emerge en el momento adecuado, en un contexto de mejora de la política minera en Chile y mayor atención de los inversionistas a proyectos auríferos listos para desarrollo en jurisdicciones Tier 1”. La compañía proyecta cerrar el estudio de prefactibilidad del proyecto en 2027.

    Otra iniciativa con avances

    El segundo anuncio ocurrió el mismo 14 de mayo, cuando la canadiense Tiernan Gold dio a conocer avances en los trabajos para el estudio de prefactibilidad de su proyecto Volcán, ubicado también en la franja de Maricunga, y con un recurso medido e indicado de 9,8 millones de onzas de oro.

    En concreto, la empresa informó la contratación de Ausenco para la elaboración del estudio de prefactibilidad, y a Deswik para el diseño y optimización del rajo. Además, instaló en febrero tres estaciones meteorológicas, de calidad del aire y monitoreo de polvo, previa autorización de Conaf; y contrató a Gestión Ambiental Consultores (GAC) para asesorarla en la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental.

    Proyecto Lobo Marte

    A esto se suma el mencionado proyecto minero Lobo Marte, desarrollado por Kinross Chile, y que está más avanzado, con fases ya en etapa de tramitación ambiental. La iniciativa considera una inversión estimada de US$3.000 millones a lo largo de toda su vida útil, y operaciones en las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla. Estará emplazada a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar, a 170 kilómetros al noreste de Copiapó, con una operación total estimada de 21 años, de los cuales 3,5 años se destinarán a la construcción, 16 a operación y 2 años al cierre.

    Según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la Región de Atacama lidera en las exploraciones mineras a nivel nacional con un 44% del presupuesto del país. Además, según el mismo organismo, durante 2024 se declararon 99 exploraciones, cifra que creció a 104 en 2025. Las exploraciones abarcan no solo cobre, oro, plata y litio, sino también molibdeno, cobalto, rutilo y fosfato, entre otros minerales.

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    Más sobre:MineríaOroTiernan GoldFlagship MineralsLobo MarteFranja de Maricunga

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