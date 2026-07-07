SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fuertes vientos y precipitaciones deja sistema frontal en el sur del país

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene vigente una alarma meteorológica por precipitaciones intensas.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Referencial. FOTO: Juan Eduardo Lopez/Aton Chile

    Fuertes vientos y precipitaciones se han registrado en las últimas horas a raíz del sistema frontal que afecta a la zona sur del país.

    Según los datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), hasta las 2:00 horas, las mayores precipitaciones se registraban en Melinka con 90,4 milímetros de lluvia caída y Ancud con 48,2 mm.

    De igual forma, la estación meteorológica en Puerto Montt registró en horas de la madrugada rachas de viento de hasta 98 km/h.

    Cabe recordar que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene vigente una alarma meteorológica por precipitaciones intensas con isoterma cero alta en corto período de tiempo.

    La alerta fue emitida el pasado lunes y se extiende desde la madrugada del martes 7 hasta la madrugada del miércoles 8 de julio. La medida abarca sectores de precordillera y cordillera de La Araucanía, además del litoral, cordillera de la Costa, precordillera y cordillera de la Región de Los Ríos.

    La DMC advirtió que las precipitaciones previstas, junto con la elevada isoterma cero, podrían aumentar el riesgo de crecidas de ríos, remociones en masa y otras afectaciones, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a la información oficial.

    Respecto a las precipitaciones esperadas, desde el organismo sostuvieron que en la precordillera y cordillera de La Araucanía caerán entre 70 y 110 milímetros de lluvia.

    En la Región de Los Ríos, en tanto, se estiman precipitaciones de 80 a 100 milímetros en el litoral; entre 80 y 110 milímetros en la cordillera de la Costa; y entre 80 y 120 milímetros tanto en la precordillera como en la cordillera.

    Más sobre:Sistema frontalZona surLluvia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Samsung sufre dura caída en bolsa pese a que sus utilidades saltaron 1.800%

    Presidente electo de Colombia ordena detener el proceso de transición con el “gobierno corrupto” de Gustavo Petro

    Deslizamiento de tierra en el noroeste de China deja al menos cinco fallecidos

    Franja de Maricunga: dos mineras anuncian importante hallazgo de oro e inician explotación en el norte del país

    Petróleo sube tras reporte de ataque iraní a buques comerciales en el Estrecho de Ormuz

    Dos sujetos detenidos y más de tres kilos de droga decomisada en Conchalí

    Lo más leído

    1.
    Fallo Escuelas Protegidas: presidenta del TC usó tres veces su voto dirimente en sentencia que defendió la gratuidad

    Fallo Escuelas Protegidas: presidenta del TC usó tres veces su voto dirimente en sentencia que defendió la gratuidad

    2.
    Hasta 120 milímetros en corto tiempo: Declaran alerta amarilla para tres regiones por pronóstico de intensas lluvias

    Hasta 120 milímetros en corto tiempo: Declaran alerta amarilla para tres regiones por pronóstico de intensas lluvias

    3.
    Cámara aprueba proyecto que permitirá comprar terrenos en otras comunas para viviendas sociales

    Cámara aprueba proyecto que permitirá comprar terrenos en otras comunas para viviendas sociales

    4.
    Mantenía orden de detención vigente: Detienen a sujeto que participó en serie de robos a pastelería de Quilicura

    Mantenía orden de detención vigente: Detienen a sujeto que participó en serie de robos a pastelería de Quilicura

    5.
    “Mi contratación solo fue de pantalla, todo es falso”: la confesión de Carla Graf, la asesora fantasma del senador Calisto

    “Mi contratación solo fue de pantalla, todo es falso”: la confesión de Carla Graf, la asesora fantasma del senador Calisto

    6.
    Ministerio de Defensa anuncia modernización del proceso de pensiones de las Fuerzas Armadas

    Ministerio de Defensa anuncia modernización del proceso de pensiones de las Fuerzas Armadas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este martes 7 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 7 de julio: todo el servicio está disponible

    Temblor hoy, martes 7 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 7 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    RM seguirá bajo alerta ambiental este martes por malas condiciones de ventilación: revisa la restricción vehicular

    RM seguirá bajo alerta ambiental este martes por malas condiciones de ventilación: revisa la restricción vehicular

    Fuertes vientos y precipitaciones deja sistema frontal en el sur del país
    Chile

    Fuertes vientos y precipitaciones deja sistema frontal en el sur del país

    Dos sujetos detenidos y más de tres kilos de droga decomisada en Conchalí

    Así funciona la red de Metro este martes 7 de julio: todo el servicio está disponible

    Samsung sufre dura caída en bolsa pese a que sus utilidades saltaron 1.800%
    Negocios

    Samsung sufre dura caída en bolsa pese a que sus utilidades saltaron 1.800%

    Petróleo sube tras reporte de ataque iraní a buques comerciales en el Estrecho de Ormuz

    Comisión de la Cámara aprueba en general proyecto eléctrico para saldar deuda con distribuidoras sin subir cuentas de luz

    Las personas con músculos fuertes en el pecho y la espalda tienen menos probabilidades de sufrir un infarto, según un estudio
    Tendencias

    Las personas con músculos fuertes en el pecho y la espalda tienen menos probabilidades de sufrir un infarto, según un estudio

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    “Nadie los ve; les falta talento”: el ninguneo de un singlista a doblistas que enciende la lucha por los premios en la ATP
    El Deportivo

    “Nadie los ve; les falta talento”: el ninguneo de un singlista a doblistas que enciende la lucha por los premios en la ATP

    “¿A quién vas a llamar ahora, Donald?“: la prensa de Bélgica se burla de Estados Unidos tras eliminarlos del Mundial

    El regalo y la amistad entre Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez, las esposas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”
    Tecnología

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Bersuit Vergarabat: “Estábamos en Chile cuando fue la revuelta social, fue muy simbólico”
    Cultura y entretención

    Bersuit Vergarabat: “Estábamos en Chile cuando fue la revuelta social, fue muy simbólico”

    Hombres y mujeres que cambiaron nuestro mundo: 10 poetas estadounidenses que revolucionaron la literatura moderna

    Oficio del IND afirma que no tenía reservas ni solicitudes formales para conciertos de BTS en el Estadio Nacional

    Presidente electo de Colombia ordena detener el proceso de transición con el “gobierno corrupto” de Gustavo Petro
    Mundo

    Presidente electo de Colombia ordena detener el proceso de transición con el “gobierno corrupto” de Gustavo Petro

    Deslizamiento de tierra en el noroeste de China deja al menos cinco fallecidos

    Hamas reitera su “total compromiso” con la propuesta de Estados Unidos para Gaza y acusa a Israel de “sabotaje”

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare