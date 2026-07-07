Fuertes vientos y precipitaciones deja sistema frontal en el sur del país

Fuertes vientos y precipitaciones se han registrado en las últimas horas a raíz del sistema frontal que afecta a la zona sur del país.

Según los datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), hasta las 2:00 horas, las mayores precipitaciones se registraban en Melinka con 90,4 milímetros de lluvia caída y Ancud con 48,2 mm.

De igual forma, la estación meteorológica en Puerto Montt registró en horas de la madrugada rachas de viento de hasta 98 km/h.

Cabe recordar que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene vigente una alarma meteorológica por precipitaciones intensas con isoterma cero alta en corto período de tiempo.

La alerta fue emitida el pasado lunes y se extiende desde la madrugada del martes 7 hasta la madrugada del miércoles 8 de julio. La medida abarca sectores de precordillera y cordillera de La Araucanía, además del litoral, cordillera de la Costa, precordillera y cordillera de la Región de Los Ríos.

La DMC advirtió que las precipitaciones previstas, junto con la elevada isoterma cero, podrían aumentar el riesgo de crecidas de ríos, remociones en masa y otras afectaciones, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a la información oficial.

Respecto a las precipitaciones esperadas, desde el organismo sostuvieron que en la precordillera y cordillera de La Araucanía caerán entre 70 y 110 milímetros de lluvia.

En la Región de Los Ríos, en tanto, se estiman precipitaciones de 80 a 100 milímetros en el litoral; entre 80 y 110 milímetros en la cordillera de la Costa; y entre 80 y 120 milímetros tanto en la precordillera como en la cordillera.