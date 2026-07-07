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    Hasta 120 milímetros en corto tiempo: Declaran alerta amarilla para tres regiones por pronóstico de intensas lluvias

    Asimismo, el Senapred alertó por el riesgo de remoción de masa producto de la isoterma cero alta, lo que se mantendrá desde este lunes al miércoles, en la regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta amarilla para las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, debido al pronóstico de intensas precipitaciones que afectarán a la zona sur del país durante las próximas horas.

    La medida reemplaza la alerta temprana preventiva que regía en las tres regiones y fue adoptada luego de la alarma meteorológica emitida por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), ante la proyección de lluvias concentradas en un corto período de tiempo.

    La alerta permanecerá vigente mientras las condiciones lo ameriten.

    Región de La Araucanía

    En La Araucanía se esperan precipitaciones que podrían alcanzar los 110 milímetros en sectores de precordillera y cordillera, mientras que en el litoral y la cordillera de la costa se proyectan hasta 80 milímetros, y en el valle entre 60 y 65 milímetros.

    En esa línea, el director regional de Senapred, Ian Gorayeb, explicó que “hemos declarado alerta amarilla por precipitaciones que llegarán este martes en la madrugada hasta el miércoles 8 de julio”.

    Asimismo, advirtió que “esto es precipitaciones en un corto período de tiempo”, agregando que durante el martes también se esperan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

    La autoridad añadió que la isoterma cero alta prevista para el evento incrementa el riesgo de remociones en masa, especialmente en sectores precordilleranos y cordilleranos.

    Región de Los Ríos

    En la Región de Los Ríos, Senapred informó que podrían registrarse hasta 110 milímetros de precipitaciones en un período de 24 horas, mientras que en la precordillera y cordillera los acumulados podrían llegar a 120 milímetros, según el pronóstico de la DMC.

    Además, el organismo indicó que una minuta técnica del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) considera alta la probabilidad de aluviones y derrumbes en toda la región.

    Frente a este escenario, el municipio de Valdivia activó su plan de emergencia comunal. Al respecto, la alcaldesa Carla Amtmann sostuvo que “Valdivia es una comuna lluviosa, pero lo que vamos a enfrentar en las próximas 24 horas es bastante excepcional con los más de 110 milímetros de agua”.

    En esa línea, agregó que “eso va a implicar que en algunos puntos críticos vamos a tener anegamientos y, por lo mismo, Senapred ha decretado alerta amarilla, y nosotros estamos en un nivel de emergencia a nivel municipal que implica un despliegue total de todos nuestros equipos en terreno”. La jefa comunal también llamó a la población a evitar desplazamientos si no son estrictamente necesarios.

    Región de Los Lagos

    En la Región de Los Lagos, Senapred realizó mesas técnicas regionales y provinciales en Osorno, Chiloé y Palena, con el fin de coordinar las medidas preventivas frente al sistema frontal.

    En ese contexto, el director regional del organismo, Mitzio Riquelme, señaló que “se han tomado distintos cursos de acción, dado que las precipitaciones van a bordear entre los 40 y los 100 milímetros en los próximos días, además de la condición de viento con rachas de hasta 80 kilómetros por hora”.

    La autoridad explicó además que la isoterma cero alta implica que caerán lluvias en sectores donde habitualmente se registran nevadas. Por ello, hizo un llamado a la población “a alejarse de riberas de ríos o afluentes que puedan tener aumento de caudal repentino y alejarse de lugares donde habitualmente hay remociones en masa”.

    Más sobre:LluviasAlerta AmarillaLa AraucaníaLos RíosLos LagosSenapredAlarma meteorológica

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