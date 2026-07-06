Esta semana comienza la postulación al Subsidio de Arriendo: ¿Cómo realizar el trámite? Foto referencial.

A partir del martes 7 de julio se podrá realizar la postulación al nuevo proceso del Subsidio de Arriendo, correspondiente al llamado regular de 2026.

Según se confirmó desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo la gestión se podrá realizar tanto en línea, en el sitio minvu.cl, como en oficinas de atención del Serviu, hasta el 7 de agosto de este año.

Cabe recordar que este beneficio permite postular como grupo familiar o de forma individual si se trata de una persona mayor de 60 años.

Además, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con cédula de identidad vigente.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el 70% de calificación socioeconómica.

Contar con ahorro mínimo de 4 UF ($163.000 aprox.) en una cuenta de ahorro para la vivienda.

Contar con un ingreso familiar de entre 7 UF ($285.000 aprox.) y 25 UF ($1.020.000).

Montos del Subsidio de Arriendo

El Subsidio de Arriendo facilita hasta 170 UF ($6.942.000 aprox.), que se entregan de forma mensual con un tope de 4,2 UF ($171.000 aprox.) para destinar a este gasto.

Sin embargo, en las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes cuentan con tope de 4,9 UF ($200.000 aprox.) mensual.

También cabe considerar que subsidio se puede emplear en un arriendo que no supere las 11 UF ($449.000 aprox.) o 13 UF ($530.900 aprox.) en las regiones mencionadas anteriormente.