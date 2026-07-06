Esta semana comienza la postulación al Subsidio de Arriendo: ¿Cómo realizar el trámite?
El beneficio permite solicitar un monto mensual de hasta 4,9 UF para complementar dicho gasto al cumplir con los requisitos. Revisa el detalle a continuación.
A partir del martes 7 de julio se podrá realizar la postulación al nuevo proceso del Subsidio de Arriendo, correspondiente al llamado regular de 2026.
Según se confirmó desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo la gestión se podrá realizar tanto en línea, en el sitio minvu.cl, como en oficinas de atención del Serviu, hasta el 7 de agosto de este año.
Cabe recordar que este beneficio permite postular como grupo familiar o de forma individual si se trata de una persona mayor de 60 años.
Además, se debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Contar con cédula de identidad vigente.
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el 70% de calificación socioeconómica.
- Contar con ahorro mínimo de 4 UF ($163.000 aprox.) en una cuenta de ahorro para la vivienda.
- Contar con un ingreso familiar de entre 7 UF ($285.000 aprox.) y 25 UF ($1.020.000).
Montos del Subsidio de Arriendo
El Subsidio de Arriendo facilita hasta 170 UF ($6.942.000 aprox.), que se entregan de forma mensual con un tope de 4,2 UF ($171.000 aprox.) para destinar a este gasto.
Sin embargo, en las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes cuentan con tope de 4,9 UF ($200.000 aprox.) mensual.
También cabe considerar que subsidio se puede emplear en un arriendo que no supere las 11 UF ($449.000 aprox.) o 13 UF ($530.900 aprox.) en las regiones mencionadas anteriormente.
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