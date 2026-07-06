Bélgica recibe portazo de la FIFA por absolución de Balogun e irá a instancias más altas que amenazan a Estados Unidos

La decisión de FIFA todavía causa polémica. El organismo decidió inhabilitar la suspensión de Folarin Balogun, jugador de Estados Unidos quien fue expulsado ante Bosnia y Herzegovina, previo llamado del presidente Donald Trump.

Escenario en el que la selección de Bélgica, rival de los norteamericanos en los octavos de final, se vio abiertamente perjudicada. Tanto que elevó un reclamo formal al organismo que rige el fútbol internacional, situación que fue infructuosa.

Y es que el órgano con sede en Zurich desestimó la impugnación de Bélgica sobre la elegibilidad del delantero del Monaco, después de que decidiera suspender su sanción de un partido antes del encuentro de octavos de final del Mundial contra Estados Unidos.

Infructuoso

Bélgica presentó una objeción formal a dicha decisión, afirmando que no tenía “otra alternativa que impugnar la elegibilidad de Balogun para el próximo partido”. Sin embargo, el Comité de Apelación de la FIFA declaró “inadmisible” la solicitud presentada por la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA). Las explicaciones fueron perentorias, ya que, según un comunicado de la FIFA, la RBFA no es parte en el proceso y, por lo tanto, carece de legitimación para apelar la decisión.

Pero los Diablos Rojos insistieron en su punto de vista: “hasta la fecha, la RBFA no ha recibido ninguna justificación para esta decisión, ni la información que ha solicitado desde el inicio del procedimiento: una copia de la decisión y la justificación que declara al jugador elegible, así como el informe del árbitro. Esto constituye una infracción de las normas de la FIFA”.

En el mismo tono, la federación del país europeo informó a la Federación de Fútbol de Estados Unidos que “impugna la elegibilidad del jugador, en caso de que este figure en la alineación del árbitro. Esto deja abiertas todas las demás acciones legales.”

Los escenarios

En medio de la discusión queda abierta la discusión sobre la presencia del futbolista en el duelo de octavos. Lo que hicieron los belgas fue acudir al Comité de Apelaciones de la FIFA, que suele estar presidido por el exasesor de la Casa Blanca Neil Eggleston, pero que en este caso estuvo liderado por el abogado deportivo catarí Salman Al-Ansari, es cumplir con todos los requisitos necesarios antes de acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

un comunicado emitido inmediatamente después del del Comité de Apelación de la FIFA, declaró haber recibido la decisión, discrepar con ella, manifestar su descontento con el proceso, considerar que se han producido otras infracciones de las normas de la FIFA y, sobre todo, dejar claro que esto no ha terminado. “Esto deja abiertas todas las demás acciones”, advirtió en un comunicado.

Así pues, el caso se resolverá ante el TAS. Ahora debe presentar su reclamación, con una breve explicación de lo sucedido y toda la documentación pertinente. El personal del TAS designará entonces a tres árbitros de su panel global de abogados y juristas deportivos de gran experiencia, aunque a veces pueden resolver estos casos con un solo árbitro.

Las decisiones deben tomarse en un plazo de 24 horas desde la presentación de la apelación, pero tendrán que actuar con mucha rapidez. De hecho, se han emitido decisiones sobre la elegibilidad en los Juegos Olímpicos en cuestión de horas. Hubo varias en los Juegos Olímpicos de Invierno a principios de este año, un verdadero riesgo para Estados Unidos si quieren alinear a Balogun.