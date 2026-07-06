Estos son los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante julio. Foto referencial de archivo

Todos los meses se suelen activar o renovar los descuentos en bencina que ofrecen las estaciones de servicio, gracias a los que se permite ahorrar pesos por litro en cada carga.

Se trata de convenios que se activan en los establecimientos al usar determinados medios de pago asociados o al realizar la compra en un día de la semana en concreto.

Revisa a continuación cuáles son las promociones que mantienen Copec, Shell y Aramco, según comunican las empresas mediante sus respectivos sitios web y redes sociales.

Descuentos en Copec

Automóvil Club : $50 de descuento por litro los miércoles para socios conductores.

Bice : $100 de descuento todos los domingos pagando con Tarjeta de Crédito Limitless asociada a la app.

Mach : descuento de $100 por litro todos los sábados usando Machbank Crédito a través de la app Copec.

Santander Consumer : $100 de descuento por litro de viernes a domingo para clientes titulares de crédito automotriz Santander Consumer con pago al día. El beneficio se facilita a través de un código que se envía al e-mail .

Tenpo : desde $50 de descuento por litro los viernes pagando con Tarjeta Tenpo Mastercard.

Banco BCI : 7% de cashback de descuento por litro todos los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI mediante la app Copec, con tope diario de $7.000.

Coopeuch : $100 de descuento por litro todos los jueves pagando con Tarjeta de Débito y Prepago Dale Coopeuch y $200 al pagar con Tarjeta de Crédito Coopeuch.

Scotiabank : $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank asociada a la app Copec.

Banco Internacional : $100 de descuento por litro todos los martes, pagando con tarjeta Mastercard Clásica, Gold o Black de Banco Internacional asociada a la app Copec.

Itaú : $100 de descuento por litro todos los martes pagando con Tarjetas de Crédito Legend y utilizando un código enviado por el banco.

Cencosud Scotiabank Mastercard : $100 de descuento por litro los lunes pagando con la tarjeta asociada a la app Copec.

Jumbo Prime : $100 de descuento por litro los lunes ingresando el código enviado por Jumbo Prime.

Rutpay : $100 de descuento por litro los martes escaneando el código QR desde la aplicación Rutpay de BancoEstado.

App Copec : $30 por litro de descuento al canjear un cupón en la aplicación Copec, con el código COMB30CUPON a ingresar en la sección Canjes Full de la app.

Caja Los Andes : $15 de descuento por litro todos los días pagando con la app Copec utilizando un cupón generado al ingresar en la web de Caja Los Andes.

Copec Pay : $10 de descuento por litro todos los días pagando con cuenta digital desde la app Copec.

Copec te Apaña: promoción en la que diariamente se eligen comunas que tendrán $100 de descuento por litro desde las 12:00 a las 23:59 horas. : promoción en la que diariamente se eligen comunas que tendrán $100 de descuento por litro desde las 12:00 a las 23:59 horas. Revisa las comunas de hoy aquí

Descuentos en Shell

Mercado Pago : $100 de descuento por litro los lunes pagando con la cuenta Mercado Pago, con máximo una carga de 40 litros al mes.

Tarjeta Lider Bci : $100 de descuento por litro cada martes pagando con Tarjeta Lider Bci mediante la App Shell, con tope de $4.000 en una carga diaria y dos cargas mensuales.

Banco de Chile : $100 de descuento por litro los miércoles pagando con tarjeta de crédito Banco de Chile mediante la App Shell, con tope de una carga diaria de 70 litros y dos cargas mensuales.

Tenpo : hasta $300 de cashback por litro de combustible cada viernes a través de la App Shell y app Micopiloto, con máximo $4.000 por carga diaria y dos cargas mensuales.

Scotiabank : hasta $200 por litro de combustible cada sábado pagando con Tarjeta de Crédito Visa Scotiabank a través de la App Shell, con tope de 50 litros en una carga diaria y cuatro cargas mensuales.

Banco Bice : los domingos se dispone de un descuento de $100 por litro pagando con tarjetas de crédito Bice, a través de la App Shell, con tope de $5.000 en una carga mensual.

Banco Security : $100 de descuento por litro cada domingo pagando con Banco Security a través de la App Shell, con tope de $5.000 en una carga mensual.

Cumpleaños: los usuarios de la App Shell pueden recibir un $50 de descuento por litro durante el mes de su cumpleaños con cualquier medio de pago. El tope es de una carga de máximo 70 litros.

Descuentos en Aramco