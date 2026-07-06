Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bélgica en TV y streaming
Las selecciones se miden en el Estadio Seattle por los octavos del Mundial 2026.
Estados Unidos se mide con Bélgica este lunes, en el segundo duelo programado en el día por los octavos de final del Mundial 2026.
El cuadro norteamericano viene de imponerse por 2-0 ante Bosnia y Herzegovina, mientras que los Diablos Rojos vienen de eliminar a Senegal con un resultado 3-2.
Cuándo juega Estados Unidos vs. Bélgica
El partido de Estados Unidos contra Bélgica es este lunes 6 de julio a las 20:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Seattle de Washington, Estados Unidos.
Dónde ver a Estados Unidos vs. Bélgica
El partido de Estado Unidos contra Bélgica se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del cruce de octavos va por las plataformas DGO y Paramount+.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.