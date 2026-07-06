SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bélgica en TV y streaming

    Las selecciones se miden en el Estadio Seattle por los octavos del Mundial 2026.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bélgica en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales U.S. Soccer MNT

    Estados Unidos se mide con Bélgica este lunes, en el segundo duelo programado en el día por los octavos de final del Mundial 2026.

    El cuadro norteamericano viene de imponerse por 2-0 ante Bosnia y Herzegovina, mientras que los Diablos Rojos vienen de eliminar a Senegal con un resultado 3-2.

    Cuándo juega Estados Unidos vs. Bélgica

    El partido de Estados Unidos contra Bélgica es este lunes 6 de julio a las 20:00 horas de Chile.

    Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Seattle de Washington, Estados Unidos.

    Dónde ver a Estados Unidos vs. Bélgica

    El partido de Estado Unidos contra Bélgica se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    La cobertura online del cruce de octavos va por las plataformas DGO y Paramount+.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026Partidos hoyMundial hoyEstados UnidosUSABélgicaEstados Unidos - BélgicaEstados Unidos vs BélgicaBélgica - Estados UnidosBélgica vs Estados UnidosHorarioDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuatro regiones con alerta temprana y una alarma meteorológica: DMC y Senapred realizan mesa técnica por sistema frontal

    Castro (PS) lanza dura crítica al PC previo a cita de la oposición por megarreforma y crece división para votación del articulado

    Bombera muere en volcamiento en La Araucanía y conductor de carro será formalizado por manejo bajo influencia del alcohol

    Netanyahu pide a Estados Unidos no vender cazas F35 a Turquía para mantener el “equilibrio de poder” en la región

    El peligro de confundir síntoma y enfermedad

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. España en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. España en TV y streaming

    2.
    Dirección Meteorológica de Chile advierte heladas de hasta -4°C en seis regiones para este lunes

    Dirección Meteorológica de Chile advierte heladas de hasta -4°C en seis regiones para este lunes

    3.
    Temblor hoy, lunes 6 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 6 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Noruega en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Noruega en TV y streaming

    5.
    Bajas temperaturas de hasta -4°C en la zona centro-sur: en qué regiones estará vigente el código azul este lunes

    Bajas temperaturas de hasta -4°C en la zona centro-sur: en qué regiones estará vigente el código azul este lunes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bélgica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. España en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. España en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Cuatro regiones con alerta temprana y una alarma meteorológica: DMC y Senapred realizan mesa técnica por sistema frontal
    Chile

    Cuatro regiones con alerta temprana y una alarma meteorológica: DMC y Senapred realizan mesa técnica por sistema frontal

    Castro (PS) lanza dura crítica al PC previo a cita de la oposición por megarreforma y crece división para votación del articulado

    Bombera muere en volcamiento en La Araucanía y conductor de carro será formalizado por manejo bajo influencia del alcohol

    El peligro de confundir síntoma y enfermedad
    Negocios

    El peligro de confundir síntoma y enfermedad

    El precio de las viviendas creció tres veces más que los ingresos de los hogares en las últimas dos décadas

    Ministro Rau reafirma ajuste en crédito al empleo y aborda debate sobre promediar jornada laboral en períodos más largos

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York
    Tendencias

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Donald Trump revela qué habló con Gianni Infantino para salvar de la sanción a Folarin Balogun ante Bélgica en el Mundial
    El Deportivo

    Donald Trump revela qué habló con Gianni Infantino para salvar de la sanción a Folarin Balogun ante Bélgica en el Mundial

    Técnico de Bélgica explota contra la FIFA: “No sabía que era el día de los inocentes”

    La patada de la tarjeta roja que la FIFA le terminó perdonando a Balogun por intervención de Donald Trump

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile
    Tecnología

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El documental sobre el regreso de Oasis ya tiene trailer y fecha de estreno en cines
    Cultura y entretención

    El documental sobre el regreso de Oasis ya tiene trailer y fecha de estreno en cines

    La pintura como archivo afectivo: el artista Fede Taus inaugura exposición en Departamento Jota

    La Invitación: las claves de una de las mejores comedias del último tiempo

    Netanyahu pide a Estados Unidos no vender cazas F35 a Turquía para mantener el “equilibrio de poder” en la región
    Mundo

    Netanyahu pide a Estados Unidos no vender cazas F35 a Turquía para mantener el “equilibrio de poder” en la región

    Trump asegura que Rusia “siente la presión” para poner fin a la guerra y espera avances en la cumbre de la OTAN

    Los terremotos en Venezuela están dejando al descubierto las fallas en la política estadounidense

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare