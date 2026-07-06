Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bélgica en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales U.S. Soccer MNT

Estados Unidos se mide con Bélgica este lunes, en el segundo duelo programado en el día por los octavos de final del Mundial 2026.

El cuadro norteamericano viene de imponerse por 2-0 ante Bosnia y Herzegovina, mientras que los Diablos Rojos vienen de eliminar a Senegal con un resultado 3-2.

Cuándo juega Estados Unidos vs. Bélgica

El partido de Estados Unidos contra Bélgica es este lunes 6 de julio a las 20:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Seattle de Washington, Estados Unidos.

Dónde ver a Estados Unidos vs. Bélgica

El partido de Estado Unidos contra Bélgica se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del cruce de octavos va por las plataformas DGO y Paramount+.