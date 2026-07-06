Cuatro regiones con alerta: Meteorología y Senapred realizan mesa técnica por sistema frontal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) realizó una nueva mesa técnica junto a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y organismos técnicos, donde revisaron el pronóstico meteorológico entre las regiones de Maule y Aysén, con el objetivo de tomar medidas preventivas junto a las direcciones regionales.

Desde el servicio declararon alerta temprana preventiva para cuatro regiones -Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos- por evento meteorológico, mientras que en Maule 12 comunas fueron definidas con la misma medida, además de implementarla por heladas.

Según se indica en la alerta, se espera que ocurran heladas normales a moderadas (-4° a -2°C) en la cordillera de la costa y el valle de las regiones; precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta en corto periodo de tiempo en litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera; y viento normal a moderado en litoral y cordillera de la costa.

Dentro de ello, desde la DMC decretaron alarma por precipitaciones intensas con isoterma cero alta en corto periodo de tiempo , la cual se mantendrá entre este martes 7 hasta la madrugada del miércoles 8 de julio, principalmente entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos.

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, indicó que “vamos a seguir monitoreando este sistema frontal; las regiones están definiendo sus cursos de acción y los alertamientos correspondientes”.

Además, añadió que “ hacemos un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada por canales oficiales, tener precaución frente a este pronóstico y hacer seguimiento de este a través de nuestras redes sociales”.