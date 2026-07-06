SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

    La pareja se casó el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden en una ceremonia rodeada de un estricto hermetismo: sin fotografías oficiales y con acuerdos de confidencialidad para los invitados.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

    Tras días de hermetismo, se dieron a conocer algunos detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, una de las ceremonias más comentadas del año, realizada el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

    La pareja ha mantenido en reserva gran parte de la celebración y hasta ahora no se han difundido fotografías oficiales.

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

    Sin embargo, distintos medios estadounidenses como The New York Times y Variety reconstruyeron cómo fue el evento gracias a testimonios de invitados y personas vinculadas a la organización.

    Según ambos medios, la ceremonia reunió a cerca de mil invitados y tuvo un estricto código de vestimenta de etiqueta.

    Entre los asistentes estuvo una larga lista de figuras como Ed Sheeran, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Camila Cabello, Zoë Kravitz, Dakota Johnson, Emma Stone, Jennifer Lopez, Paul McCartney, Tom Hanks, Steven Spielberg, Stephen Colbert, entre muchos otros.

    El Madison Square como centro de eventos

    Uno de los aspectos más comentados fue la transformación del Madison Square Garden.

    El recinto fue convertido en un enorme jardín interior, con abundante vegetación, árboles, flores blancas y verdes y una decoración pensada para generar un ambiente íntimo pese a las dimensiones del lugar.

    La ceremonia fue oficiada por el actor Adam Sandler, amigo de la pareja. Según informó Variety, además interpretó una canción original dedicada a los recién casados.

    En lugar de damas de honor y padrinos tradicionales, Taylor Swift eligió a su hermano Austin Swift para acompañarla, mientras que Travis Kelce estuvo junto a su hermano Jason Kelce.

    Los novios vistieron diseños exclusivos de Christian Dior, creados por Jonathan Anderson en colaboración con la pareja, aunque hasta ahora no se han publicado imágenes oficiales de los atuendos.

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York. Foto: Madison Square Garden

    Los detalles de la boda

    La celebración también estuvo marcada por múltiples detalles personalizados.

    De acuerdo con The New York Times, el monograma “T&T” (Travis y Taylor) apareció en distintos elementos de la boda, incluidos pañuelos bordados entregados como recuerdo a los invitados.

    En ellos también figuraba la fecha del matrimonio, “3 de julio de 2026”, la ciudad de Nueva York y la frase “So it’s gonna be forever…”, una referencia a la canción Blank Space, uno de los éxitos más conocidos de Swift.

    En cuanto a la música, Stevie Nicks ofreció una presentación especial durante la recepción.

    Respecto al menú, The New York Times informó que la cena de ensayo fue preparada por el restaurante Sartiano’s.

    En esa ocasión sirvió platos italianos al estilo familiar, entre ellos albóndigas, cannoli de caviar, pasta paccheri rellena, espaguetis arrabbiata y focaccia con ricotta batida.

    Sin embargo, el menú de la recepción principal no ha sido revelado.

    Según Variety, la organización estuvo a cargo del reconocido planificador de eventos Mark Seed y los invitados recibieron invitaciones digitales con marca de agua y acuerdos de confidencialidad, lo que ayudó a mantener en secreto los detalles de la celebración hasta después del enlace.

    Lee también:

    Más sobre:Taylor SwiftTravis KelceMatrimonioCelebridadesNueva YorkBodaMúsicaDeportesCelebraciónFamososTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuatro regiones con alerta temprana y una alarma meteorológica: DMC y Senapred realizan mesa técnica por sistema frontal

    Castro (PS) lanza dura crítica al PC previo a cita de la oposición por megarreforma y crece división para votación del articulado

    Bombera muere en volcamiento en La Araucanía y conductor de carro será formalizado por manejo bajo influencia del alcohol

    Netanyahu pide a Estados Unidos no vender cazas F35 a Turquía para mantener el “equilibrio de poder” en la región

    El peligro de confundir síntoma y enfermedad

    El precio de las viviendas creció tres veces más que los ingresos de los hogares en las últimas dos décadas

    Lo más leído

    1.
    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    2.
    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    3.
    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    4.
    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    5.
    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bélgica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. España en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. España en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Cuatro regiones con alerta temprana y una alarma meteorológica: DMC y Senapred realizan mesa técnica por sistema frontal
    Chile

    Cuatro regiones con alerta temprana y una alarma meteorológica: DMC y Senapred realizan mesa técnica por sistema frontal

    Castro (PS) lanza dura crítica al PC previo a cita de la oposición por megarreforma y crece división para votación del articulado

    Bombera muere en volcamiento en La Araucanía y conductor de carro será formalizado por manejo bajo influencia del alcohol

    El peligro de confundir síntoma y enfermedad
    Negocios

    El peligro de confundir síntoma y enfermedad

    El precio de las viviendas creció tres veces más que los ingresos de los hogares en las últimas dos décadas

    Ministro Rau reafirma ajuste en crédito al empleo y aborda debate sobre promediar jornada laboral en períodos más largos

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York
    Tendencias

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Donald Trump revela qué habló con Gianni Infantino para salvar de la sanción a Folarin Balogun ante Bélgica en el Mundial
    El Deportivo

    Donald Trump revela qué habló con Gianni Infantino para salvar de la sanción a Folarin Balogun ante Bélgica en el Mundial

    Técnico de Bélgica explota contra la FIFA: “No sabía que era el día de los inocentes”

    La patada de la tarjeta roja que la FIFA le terminó perdonando a Balogun por intervención de Donald Trump

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile
    Tecnología

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El documental sobre el regreso de Oasis ya tiene trailer y fecha de estreno en cines
    Cultura y entretención

    El documental sobre el regreso de Oasis ya tiene trailer y fecha de estreno en cines

    La pintura como archivo afectivo: el artista Fede Taus inaugura exposición en Departamento Jota

    La Invitación: las claves de una de las mejores comedias del último tiempo

    Netanyahu pide a Estados Unidos no vender cazas F35 a Turquía para mantener el “equilibrio de poder” en la región
    Mundo

    Netanyahu pide a Estados Unidos no vender cazas F35 a Turquía para mantener el “equilibrio de poder” en la región

    Trump asegura que Rusia “siente la presión” para poner fin a la guerra y espera avances en la cumbre de la OTAN

    Los terremotos en Venezuela están dejando al descubierto las fallas en la política estadounidense

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare