Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

Tras días de hermetismo, se dieron a conocer algunos detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce , una de las ceremonias más comentadas del año , realizada el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

La pareja ha mantenido en reserva gran parte de la celebración y hasta ahora no se han difundido fotografías oficiales.

Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

Sin embargo, distintos medios estadounidenses como The New York Times y Variety reconstruyeron cómo fue el evento gracias a testimonios de invitados y personas vinculadas a la organización.

Según ambos medios, la ceremonia reunió a cerca de mil invitados y tuvo un estricto código de vestimenta de etiqueta .

Entre los asistentes estuvo una larga lista de figuras como Ed Sheeran, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Camila Cabello, Zoë Kravitz, Dakota Johnson, Emma Stone, Jennifer Lopez, Paul McCartney, Tom Hanks, Steven Spielberg, Stephen Colbert, entre muchos otros.

El Madison Square como centro de eventos

Uno de los aspectos más comentados fue la transformación del Madison Square Garden.

El recinto fue convertido en un enorme jardín interior, con abundante vegetación, árboles, flores blancas y verdes y una decoración pensada para generar un ambiente íntimo pese a las dimensiones del lugar.

La ceremonia fue oficiada por el actor Adam Sandler, amigo de la pareja. Según informó Variety, además interpretó una canción original dedicada a los recién casados.

En lugar de damas de honor y padrinos tradicionales, Taylor Swift eligió a su hermano Austin Swift para acompañarla, mientras que Travis Kelce estuvo junto a su hermano Jason Kelce.

Los novios vistieron diseños exclusivos de Christian Dior , creados por Jonathan Anderson en colaboración con la pareja, aunque hasta ahora no se han publicado imágenes oficiales de los atuendos.

Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York. Foto: Madison Square Garden

Los detalles de la boda

La celebración también estuvo marcada por múltiples detalles personalizados.

De acuerdo con The New York Times, el monograma “T&T” (Travis y Taylor) apareció en distintos elementos de la boda , incluidos pañuelos bordados entregados como recuerdo a los invitados.

En ellos también figuraba la fecha del matrimonio, “3 de julio de 2026”, la ciudad de Nueva York y la frase “So it’s gonna be forever…”, una referencia a la canción Blank Space, uno de los éxitos más conocidos de Swift.

En cuanto a la música, Stevie Nicks ofreció una presentación especial durante la recepción.

Respecto al menú, The New York Times informó que la cena de ensayo fue preparada por el restaurante Sartiano’s.

En esa ocasión sirvió platos italianos al estilo familiar, entre ellos albóndigas, cannoli de caviar, pasta paccheri rellena, espaguetis arrabbiata y focaccia con ricotta batida.

Sin embargo, el menú de la recepción principal no ha sido revelado.