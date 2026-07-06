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    Trump asegura que Rusia “siente la presión” para poner fin a la guerra y espera avances en la cumbre de la OTAN

    "Estamos en conversaciones y veremos si podemos ponerle fin. Es algo terrible”, indicó el mandatario estadounidense.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: The White House.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que Rusia “siente la presión” para poner fin a la guerra iniciada contra Ucrania en 2022, al tiempo que ha señalado la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara como el momento para avanzar en la paz.

    “Creo que sí siente presión. Quiere que esto termine, y Ucrania también quiere que termine. Estamos en conversaciones y veremos si podemos ponerle fin. Es algo terrible”, ha indicado el mandatario estadounidense en declaraciones desde el Despacho Oval, tras incidir en que el fin del conflicto está “mucho más cerca de lo que la gente imagina”.

    Según ha dicho, el presidente ruso, Vladimir Putin, está interesado en el fin de la guerra tanto como lo está el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. “Quiere que esto termine, se lo digo con total convicción y el presidente Zelenski, de hecho, también quiere ahora que esto termine”, ha señalado.

    En este sentido ha indicado que la situación en Ucrania será asunto de debate en la cumbre de la OTAN.

    “Creo que lo vamos a lograr; creo que vamos a ponerle fin”, ha indicado, antes de viajar a una cumbre a la que acudirá el líder ucraniano que ha reclamado este lunes más ayuda antiaérea ante la oleada de bombardeos de Rusia contra infraestructuras civiles en Kiev.

    Más sobre:Donald TrumpUcraniaRusia

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