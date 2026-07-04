La muerte de una bebé de seis meses en Cochabamba, Bolivia, reveló un presunto caso de trata y tráfico de menores con fines de explotación para la mendicidad, luego de que la niña fuera trasladada desde Santa Cruz por una pareja que habría pagado a su madre por ella.

El caso salió a la luz cuando la menor fue ingresada sin signos vitales al Centro de Salud Sarcobamba, en la zona oeste de Cochabamba. Tras el aviso del personal médico, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) iniciaron las diligencias.

La investigación determinó que un hombre de 18 años y una mujer de 32 habían trasladado a la bebé desde Santa Cruz hasta Cochabamba para utilizarla en actividades de mendicidad. La menor habría fallecido producto de una presunta neumonía, mientras se investigaba la causa de su muerte.

Bebé de seis meses muere en Bolivia y caso revela presunta red de trata infantil para mendicidad

Según los antecedentes policiales, la pareja habría pagado 150 bolivianos, cerca de $20 mil chilenos, a la madre de la niña para trasladarla. Además, se habría acordado un pago adicional por el uso de la menor.

“Ambas personas en su declaración manifiestan que han trasladado a la menor de seis meses de edad desde Santa Cruz, previo convenio con la madre de la menor, que le habrían cancelado un monto de Bs 150 para trasladarla a Cochabamba”, señaló Rolando Vera, director de la Felcc de Cochabamba.

En ese sentido, las diligencias llevaron a las autoridades hasta el alojamiento donde permanecía la pareja. En el lugar fueron encontrados y rescatados otros cuatro menores de edad, de entre 8 y 14 años, quienes presuntamente también eran utilizados para pedir dinero en las calles de Cochabamba.

Las dos personas fueron aprehendidas, mientras el Ministerio Público investiga el caso por presuntos delitos vinculados a la trata y tráfico de personas y la muerte de la bebé.