El mercado lácteo está activo: Corbo, Hurtado y Larraín, los socios de CHL, entran al negocio

Agrícola CHL Capital Limitada es la sociedad que inscribieron el 12 de marzo de 2026 como personas naturales Canio Corbo Atria, Tomás Hurtado Cruzat y Nicolás Larraín Hurtado, dividida en tres tercios, para ingresar a un negocio en el cual solo Hurtado tenía vínculos familiares: el agrícola, aunque más específicamente, el lechero.

Aunque esta sociedad la denominaron tal como el negocio financiero que comparten en igual proporción, CHL Capital, aclaran que se trata de un emprendimiento aparte, donde no está involucrada la administradora de fondos de inversión.

La agrícola de Corbo, Hurtado y Larraín, y otras dos sociedades de Hurtado, se asociaron como accionistas minoritarias en la Sociedad Agrícola Las Mercedes Limitada, propietaria de un campo de 500 hectáreas aproximadamente en la comuna de La Unión, al sur de la Región de Los Ríos, donde pastan 1.200 vacas de ordeña y que cuenta con su planta lechera.

Las Mercedes es un socio cooperado de la Cooperativa Lechera de La Unión, Colun, hoy la marca láctea más reconocida en el país.

Canio Corbo, Tomás Hurtado y Nicolás Larraín, los socios de CHL Capital lookartstudios.cl

A los tres socios de CHL los invitaron a participar sus amigos, vecinos de edificio corporativo en avenida Kennedy y socios en un negocio acuícola en Norteamérica, los hermanos Eric Oliver y Jorge Andrés Bertens Nebauer.

Los Bertens son reconocidos en el mundo financiero, porque fundaron la empresa fintech de pagos ETPay, y en el salmonero, porque eran socios de la empresa de piscicultura Aquafarms. Hoy, a través de su family office Hydrochile, cuentan todavía con negocios en el área salmonera, con una piscicultura en el río Rahue, vecino a Osorno, pero además poseen un porcentaje minoritario en una naviera llamada Navsa, que presta servicios a la salmonicultura y tiene un pequeño puerto en Chinquihue, Puerto Montt, y también están en el área eléctrica, pues son socios de una central hidráulica de pasada en la cuenca del río Tinguiririca.

Fue Oliver Bertens quien recibió el dato de un conocido en Osorno, donde ya había trabajado y tenido negocios, sobre un campo que una tradicional familia lechera alemana había puesto a la venta en la zona de Cudico, vecina a La Unión. Era un predio grande de praderas, muy bonito y con un contingente de animales interesante.

Se trataba del fundo Las Mercedes de la familia Köster Grob, que controlaba el campo a través de las sociedades Inversiones Cudico Limitada y Kacinco S.A..

Tras conocer el predio y sus instalaciones, que producen del orden de 19 millones de litros de leche al año, los Bertens invitaron a sus vecinos y a conocidos del sur para participar del negocio.

Según la escritura pública del 26 de marzo de este año, Kacinco e Inversiones Cudico -representadas por Rolf Köster Grob, Gerardo Köster Grob, Elisa Köster Errázuriz, Jan Köster Gamper, Eduardo Fiebig Zarges, Carolina Fiebig Köster y Diego Fuenzalida Morales- vendieron el 100% del capital de la Sociedad Agrícola Las Mercedes Limitada a las cinco sociedades que representan a sus nuevos dueños: el 50% para Asesorías e Inversiones Sennerin Limitada, dividida en partes iguales por los hermanos Bertens; un 20% a Asesorías e Inversiones Kuh Limitada, dividida en partes iguales por el matrimonio de Daniela Leiva Angulo y Pablo Davis Méndez y el de Caterina Kunstmann Fuchslocher con Víctor Rubilar Gómez; un 7,5% a Agrícola Cascabel Limitada, de Tomás Hurtado; un 9% para Agrícola CHL Capital; y otro 13,5% a Inmobiliaria Chumal Limitada, también de Hurtado.

De este modo, los Bertens quedaron con un 70%, Hurtado con un 22,5% y otro 3% indirecto a través de Agrícola CHL, mientras que Corbo y Larraín quedaron con una porción indirecta del 3% cada uno.

El directorio de Las Mercedes, entonces, quedó constituido el mismo 24 de marzo con Eric Oliver Bertens como presidente, acompañado del abogado Jaime Salazar Pesce y de Tomás Hurtado como directores. Como apoderados de la sociedad fueron nominados Oliver y Andrés Bertens Nebauer y Jaime Salazar por el grupo controlador; Tomás Hurtado, Canio Corbo y Nicolás Larraín por un accionista minoritario; y Pablo Davis y Víctor Rubilar, como otro minoritario, según el escrito firmado por Octavio Bofill Brito.

El documento de traspaso establece que el capital de la sociedad alcanzaba en marzo a los $1.641 millones, unos US$1,8 millones. De acuerdo al Registro de Colaboradores del Estado al 2025, el patrimonio de Las Mercedes estaba avaluado en $7.955 millones y su estado de resultados era de $761 millones.

Según trascendió, el monto de la operación de compra alcanzó los US$5 millones, los que fueron financiados por un crédito bancario.

Fuentes vinculadas a la operación comentaron que serán los Bertens quienes operarán el negocio y que su idea es mantenerse como un cooperado de Colun.

El otro emprendimiento con los CHL Capital

Los Bertens tienen historia de sociedad con CHL Capital. En México, más específicamente en la localidad de Ensenada en el estado de Baja California, emprendieron conjuntamente junto a otra decena de inversionistas anónimos en la producción de trucha salmonídea del tipo steelhead en las aguas frías del golfo de California, en el extremo norte del país norteamericano.

Crearon una empresa llamada Baja Trout y recién en febrero pasado cosecharon su primera trucha. La intención es vender estos salmónidos frescos bajo la marca Azero en los mercados premium de California y Texas, especialmente, puesto que es poco el producto con estas características que llega a esos lugares.

En la sociedad, los Bertens más CHL Capital y los demás inversores tienen un 85%, y el 15% restante lo adquirió un exejecutivo energético llamado Francisco Besa, quien se fue a vivir allá para ser el gerente operativo de la compañía.

Baja Trout pretende el próximo año producir del orden de 2.200 toneladas de trucha y superar las 5 mil toneladas en 2028.