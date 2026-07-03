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    Cinco bancos son sancionados por dar créditos a deudores de pensiones de alimentos y no retener parte del monto

    La CMF multó a los bancos por la infracción a la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) multó a cinco bancos por dar créditos a personas que están en el registro nacional de deudores de pensiones de alimentos.

    El regulador estimó que las cinco entidades incumplieron la Ley N°14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. Esta manda que, en caso de entregar el crédito, se debe retener una parte para el pago de la pensión que se debe.

    “El investigado no dio cumplimiento a los deberes de oportuna consulta, retención y pago”, dice la CMF en sus resoluciones.

    La mayor multa fue a Banco Itaú Chile por UF 367,33, luego le sigue Banco Falabella (multa de UF 329,17), BancoEstado (multa de UF 272,26), Banco Ripley (multa de UF 208,81) y Banco Internacional (multa de UF 109,64).

    Respecto al monto de sanación, según dan cuenta las resoluciones, se explica en el contexto del número de créditos objetados, el monto y las sanaciones anteriores por la CMF, entre otras consideraciones.

    En el caso de Itaú, la sanción más alta, se estableció la sanción en el contexto de que fueron tres casos y de que ya ha sido sancionado por el regulador en los últimos cinco años. De las cinco sanciones que recordó la CMF, dos fueron por la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.

    Mientras que el caso de Banco Internacional, la multa más baja, solo se trató de un caso en que no se retuvo para el crédito entregado y en los últimos cinco años registraba una sanción por la CMF, que no tenía relación con este tema.

    Las resoluciones recién informadas datan del 25 de junio pasado, con lo que, a contar de esa fecha, comenzó el plazo de cinco días hábiles para apelar ante la sanación ante la misma CMF o de 10 hábiles para buscar revertir la situación ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

    Más sobre:MercadosBancaPensión

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