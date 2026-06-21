Susan Segal, presidenta de Council of the Americas: “No he estado tan optimista como ahora sobre Chile en varios años”

Optimista con el curso que está siguiendo el país y el gobierno está la presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, Susan Segal.

La titular de la organización empresarial estadounidense, que tiene como objetivo promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en las Américas, ha tenido una relación con Chile desde hace cuatro décadas. Se ha relacionado y conversado sobre la realidad local con todos los presidentes de Chile desde el retorno a la democracia, y conoce de primera fuente la visión de los inversionistas estadounidenses sobre el país. Incluso antes, en los años 80, presidió los consejos consultivos con Chile en el marco de la crisis financiera que golpeaba a la economía nacional.

La semana que acaba de concluir, Segal volvió a Chile y tuvo una serie de encuentros con autoridades, entre las que se contó una reunión con el Presidente José Antonio Kast en La Moneda y otras con los ministros de Hacienda, Economía, Transporte y Relaciones Exteriores, a lo que se sumaron citas con representantes de empresas.

Así, la también exsocia del grupo latinoamericano de Chase Capital Partners/JPMorgan Partners, supo de primera mano el escenario que se prevé para la inversión en el país.

¿Cuál fue el objetivo de su visita y de sus reuniones con el Presidente Kast, ministros e inversionistas?

-Todos los años tratamos de hacer algo en Santiago. El año pasado hablamos con todos los asesores económicos de los candidatos y con el ministro de Hacienda. Y este año decidimos hacer una serie de mesas redondas, cenas, almuerzos con muchos de nuestros miembros que tienen inversión en Chile. En estos tres días tuvimos una mezcla de reuniones de ministros y otros líderes, con nuestros miembros y también unas reuniones para mí, para entender un poco cómo anda el país, cómo han sido estos tres meses desde que el gobierno está en el poder. Eso es muy importante, porque yo estoy trabajando con Chile desde 1986, entonces muchos inversionistas me piden mi impresión.

¿Y qué impresión se lleva?

-Yo estoy saliendo muy optimista de estas reuniones. No he estado tan optimista sobre el país en varios años. Y esto, porque desde el Presidente hacia abajo, todos los ministros, subministros, etc., entienden exactamente el problema y lo que tienen que hacer para avanzar en una estrategia para que el país crezca y que haya más empleo, más oportunidades. Y la otra cosa que me da mucho optimismo es que, por primera vez, hay un grupo de países (en la región) que están pensando lo mismo.

¿Ve un cambio en el escenario de inversión en Chile bajo el nuevo gobierno?

-Llevo varios años diciendo en Chile que tienen que pensar en los permisos. No puede tomar 10 años para tener un permiso de un proyecto. Y cuando nos encontramos con el propio ministro de Hacienda el año pasado (Jorge Quiroz), él explicó lo que iba a hacer si Kast ganaba la elección. Y este año contó que ya lo está haciendo. Y la otra cosa que es muy interesante es que tuvimos la oportunidad de ver al ministro (Daniel) Mas, al ministro de Hacienda, al de Telecomunicaciones, Transporte e Infraestructura, con algunos de nuestros miembros. Y yo me he reunido con el canciller. Todos están diciendo lo mismo, que necesitan un país donde haya inversión, donde haya la oportunidad para más crecimiento, porque es urgente, y más empleo. Y también el sector privado entiende los problemas y los temas. Entonces, yo creo que todos están cantando la misma canción.

¿Eso no se veía en el gobierno anterior?

-Era mucho más difícil, porque una de las ventajas que tiene este gobierno es que muchos vienen del sector privado, tienen experiencia en el sector privado, entienden cómo funciona el sector privado, y eso es muy importante.

¿Y los inversionistas internacionales están tomando nota de este cambio y Chile está de nuevo en el radar?

-Sí, eso es seguro. Yo veo un optimismo de los inversionistas muy importante. Y no solo lo dicen, porque ellos ven la oportunidad y quieren la oportunidad. Hay unos proyectos enormes de cobre, oportunidades en infraestructura, en conectividad. Yo creo que hay tantas oportunidades y veo un cambio en la actitud de nuestros miembros, con una visión mucho más positiva y entusiasmada por el país. Además, algunas veces no se recuerda, pero Chile por años ha sido el país más estable en la región. Siempre tenía reglas del juego muy claras. Y hoy en día se escucha eso otra vez.

El gobierno tramita en el Congreso una reforma que reduce el impuesto corporativo desde 27% a 23%, con miras a impulsar la inversión. ¿Usted estima que esa medida es efectiva para lograr tal objetivo?

-Lo que entiende el ministro y que entiende el Presidente muy bien es que Chile tiene que ser competitivo en términos globales. Y desde mi país hasta el resto de los países están tratando de ser competitivos. Chile tiene que competir por capital, entonces hay que crear un ambiente competitivo para este capital.

¿Hay que ver cómo estamos respecto de los otros países?

-Tiene que ser competitivo no solamente dentro de Chile, sino dentro de América Latina y del mundo completo. Porque, por ejemplo, cuando había caos en Argentina, no tenías que pensar si tal proyecto puede competir, porque no tenía competencia, pero hoy en día sí hay competencia para ese capital.

Otra de las medidas que se discute es una invariabilidad tributaria, inspirada en el antiguo DL600. ¿Es necesario?

-Yo soy un gran fan del DL600, porque eso viene de la época cuando renegociaban la deuda (en los años 80), cuando Chile no tenía ninguna inversión. Y el DL600 llevó millones y millones de dólares de inversión a Chile y muchos países han tratado de copiar lo que ha hecho Chile. Entonces, cuando alguien me dice que quiere volver a ese ambiente, yo digo que estoy totalmente a favor. Tengo confianza que lo que quieren los inversionistas no es una cosa especial, un subsidio especial. No, lo que necesitan es saber, si inviertan bajo unas condiciones, es que estas condiciones van a continuar. Y yo creo que eso es justo.

Certidumbre...

-Quieren certidumbre, esa es la parte más importante para los inversionistas. Porque no es que en una empresa la persona en Chile decide. Tiene que ir al CEO de la empresa y, para inversiones grandes, tiene que ir a la junta directiva a pedir permiso. Y lo primero que pregunta la junta directiva es si hay Estado de Derecho y luego certidumbre. Si la respuesta es sí, entonces invierten.

¿Ha visto cambios también en la relación de Chile con Estados Unidos?

Sí. El gobierno del Presidente Kast va a tener una muy buena relación con los Estados Unidos. Hay mucho comercio y mucha inversión de empresas de los Estados Unidos en Chile, pero también mucha inversión de las empresas chilenas en los Estados Unidos. Tenemos en Chile y en muchos países de América Latina hoy en día, gobiernos que son muy cercanos al gobierno de derecha en los Estados Unidos. Hay sintonía en América Latina. Además, el Presidente Kast puede ser un líder en América Latina.

Hay actualmente muchos países más alineados políticamente...

-Veo una transformación en América Latina y veo con eso una oportunidad para más integración, para más crecimiento y más alineamiento. Por ejemplo, si se puede atacar la inseguridad juntos, es mucho mejor que solos.

El gobierno chileno está considerando la aplicación de un sistema de investment screening, en particular luego de la polémica por el cable chino. ¿Cuál es su opinión de estos sistemas?

-Muchos países lo tienen, es el estándar de la Ocde. Entonces, no tienen que tener prejuicio sobre un país u otro, pero hoy en día, con todo lo que pasa en el ciberespacio, en lo que respecta a data, el investment screening es importante. Tienen que siempre saber y conocer quién está invirtiendo.

¿Usted ve un riesgo en lo que respecta a las cifras fiscales de Chile, ahora que se anticipa que la deuda del país podría superar el 45% del PIB?

-No lo veo como riesgo. Con el precio del cobre de hoy, el precio del litio actual, no lo veo de ninguna manera. El desafío que ha dicho claramente el gobierno es cómo generar más empleo y bajar la tasa de desempleo. Con dignidad. Y claro, el crecimiento, porque Chile tiene que volver a crecer al 4% o 5%.

En otro tema externo, los aranceles con EE.UU. siguen siendo un riesgo. Chile está negociando en estos momentos...

-A Trump siempre le han gustado los aranceles. Lleva 30 años hablando de eso. Pero se está dando cuenta que la mayoría de los productos que vienen de Chile no deben tener aranceles. Para el cobre no se quiere aranceles, porque necesitamos el cobre. La comida y la fruta que exporta Chile es de contraestación con Estados Unidos, entonces no le compite. Por esto, no estoy tan preocupada.