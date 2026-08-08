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    “Torpeza anacrónica”: PC condena retiro de Chile del Movimiento de Países No Alineados y acusa “subordinación”

    Según la colectividad, el gobierno rompió con el multilateralismo y se alineo con el gobierno de Estados Unidos “y su insoslayable papel en la crisis mundial, empecinado en la nefasta práctica de dividir para reinar”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    “Torpeza anacrónica”: PC condena retiro de Chile del Movimiento de Países No Alineados y acusa “subordinación” JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El Partido Comunista (PC) condenó este sábado la determinación del gobierno de José Antonio Kast de finalizar la participación de Chile en el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), tras 55 años de alianza con la agrupación.

    A través de un comunicado, la colectividad señaló que la decisión “constituye una torpeza anacrónica que compromete severamente las relaciones y la soberanía del Estado chileno con la comunidad mundial” y confirma “la voluntad política de subordinación a la administración de EE.UU. en materia internacional”.

    Fue el pasado jueves que desde Cancillería argumentaron que “la decisión responde a que la organización se creó como movimiento político en otro contexto global y no responde a los nuevos desafíos y a la realidad internacional actual”.

    “Torpeza anacrónica”: PC condena retiro de Chile del Movimiento de Países No Alineados y acusa “subordinación”

    Sin embargo, el PC respaldó la creación de la agrupación en 1955 por “países que luchaban por la superación del colonialismo, el racismo, el imperialismo y la guerra fría, en aras de la autonomía estratégica, la autodeterminación y las relaciones de cooperación e igualdad entre los países para garantizar la paz y el acceso de todos al desarrollo”.

    Adicionalmente, la tienda política apuntó que el MNOAL lo conforman gobiernos que abogan por “el multilateralismo y su derecho soberano a la independencia nacional frente a toda imposición política imperial”.

    En ese sentido, el PC señaló que la decisión del Ejecutivo toma el rumbo opuesto a aquellos objetivos de “forma arbitraria y antidemocrática”. Según la colectividad, el gobierno rompió con el multilateralismo y se alineo con el gobierno de Estados Unidos “y su insoslayable papel en la crisis mundial, empecinado en la nefasta práctica de dividir para reinar”.

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    Más sobre:Partido ComunistaMNOALEstados UnidosJosé Antonio Kast

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