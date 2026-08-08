Italia refuerza la asistencia consular ante la “medida de represalia” de España

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia ha anunciado este sábado la activación de una respuesta de asistencia consular de emergencia ante, según el comunicado de la Farnesina “la medida de represalia del Gobierno de Sánchez de restablecer los controles en las fronteras internas para los viajeros procedentes de Italia”

En un mensaje publicado en redes sociales, dieron a conocer la activación de un canal de Whatsapp llamado “Unidad de Crisis - España” dedicado íntegramente a la gestión de los trámites.

Asimismo, el Ministerio de Exteriores italiano recordó recuerda que la sala operativa de la mencionada Unidad de Crisis Reforzada se encuentra activa desde ahora las 24 horas del día, a la vez que recordó los teléfonos de sus consulados en Madrid y Barcelona, así como el de su viceconsulado en Tenerife.

El Gobierno español, cabe recordar, acordó el restablecimiento, de manera temporal, de los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia tras la negativa del Gobierno de Giorgia Meloni de retirar la suspensión a España del acuerdo Schengen.

Según informaron fuentes gubernamentales, esta medida ha sido adoptada por “la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino”.

Los controles fronterizos estarán operativos a partir de las 00.00 horas de este sábado 8 de agosto, y consistirán en el control de identidad y nacionalidad de los viajeros mediante pasaporte. En el caso de nacionales de terceros estados, se revisará el visado o permiso de residencia.