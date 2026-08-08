Megaoperativo de Carabineros y PDI: más de 1.300 personas son detenidas durante ronda nacional de seguridad

Sobre 1.300 aprehendidos y 862 kilos de drogas incautadas dejó el megaoperativo de despliegue nacional, encabezado por el titular de Seguridad Pública, Martín Arrau.

La ronda inició durante la noche del pasado viernes, en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Contó con la participación de más de 5.000 efectivos policiales de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en diferentes regiones.

El despliegue interinstitucional registró en su balance preliminar una totalidad de 1.341 detenidos, con 685 aprehensiones correspondientes a la PDI y 656 a Carabineros. Dentro de estas últimas, 162 capturas fueron ejecutadas en la Región Metropolitana.

Se concretaron 496 detenciones en flagrancia, además de 589 por órdenes judiciales vigentes y 256 por arrestos específicos efectuados por la policía civil.

Megaoperativo de Carabineros y PDI: más de 1.300 personas son detenidas durante ronda nacional de seguridad

Los uniformados consiguieron un total de 36.416 actuaciones de fiscalización. En específico, Carabineros llevó a cabo 33.887 controles preventivos, distribuidos en 19.519 controles de identidad y 14.368 controles vehiculares. Asimismo, ejecutaron 1.065 fiscalizaciones a locales y normativas específicas y cursaron cursó 2.367 infracciones en el proceso.

La PDI, por su parte, fiscalizó la situación de 1.464 ciudadanos extranjeros y detectó a 300 infractores de la ley migratoria. Asimismo, notificaron un total de 33 expulsiones administrativas y judiciales.

El operativo permitió la incautación de más de 862 kilos de drogas, 25 armas de fuego que ya fueron retiradas de circulación y 102 vehículos vinculados a ilícitos o que mantenían encargos por robo.

La subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, afirmó que estas rondas “demuestran que con coordinación y mayor presencia policial podemos combatir la delincuencia en nuestras calles. Aún falta mucho trabajo por delante, pero con el esfuerzo que despliegan las policías, el Ministerio Público y este gobierno, seguiremos obteniendo cifras que confirman que vamos en la dirección correcta”

En esta línea, el ministro Arrau señaló que “el objetivo es claro: recuperar el control, fortalecer la seguridad y avanzar hacia un Chile donde las familias puedan vivir con mayor tranquilidad y seguridad”.

Desde la cartera de Seguridad adelantaron que se continuarán ejecutando operativos nacionales conjuntos entre las policías.