SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Catalina San Martín: “La oposición fue gobierno y nunca levantó el tema del Fondo Común Municipal”

    La alcaldesa de Las Condes plantea una conversación “seria” para mejorar el fondo de equidad territorial. “No se resuelve en tres días”, dice, al mismo tiempo que defiende que su comuna sea la que recibirá mayor compensación por la exención de contribuciones.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Catalina San Martin, alcaldesa de Las Condes. Foto: Andrés Pérez / La Tercera. Andres Perez

    La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, se convirtió en el “símbolo” por el debate de la exención de contribuciones a los adultos mayores. Esto, luego de que los alcaldes de oposición criticaran que el Estado compensará el impacto a los municipios vía impuestos generales y no con focalización, como solicitaban. Esto implicará que Las Condes será la comuna que más dinero reciba en compensación, por unos $ 13 mil millones. En medio de esa discusión, la jefa comunal adquirió mayor notoriedad por elevar el tono contra los alcaldes opositores, pero también por enfrentarse al gobierno para exigir la compensación.

    La oposición critica que sean vecinos de comunas más vulnerables los que financien la compensación de Las Condes.

    Fue bien selectiva la forma de plantear la compensación de Las Condes desde la oposición. En La Serena todos quedamos de acuerdo en que ningún municipio podía salir con más plata o con menos plata. A mí me habría gustado que ellos hubiesen transparentado que no estaban dispuestos a que el Estado entregara los recursos. Si no es la plata del Estado, ¿de dónde sale? Se ha puesto a Las Condes como símbolo, porque efectivamente la compensación es alta en esta comuna, porque los ingresos que se dejan de percibir producto de la exención son muy altos.

    Pero ellos critican que no sea gente con más recursos quienes financien eso.

    El aporte que hace Las Condes al Fondo Común Municipal es de $ 350 mil millones. Y eso es de todos los vecinos de la comuna, de los que viven en los sectores más vulnerables y los que viven en los más acomodados. Me parece un poco curioso, y además me llama mucho la atención que haya sido Las Condes la más apuntada, cuando tenemos una comuna como Viña del Mar, que no firmó la carta de la oposición por la focalización, que no apareció en el Congreso y que nunca se mencionó, porque está el Frente Amplio. Y es de las comunas que más compensación van a recibir. Me gustaría saber la opinión de la alcaldesa de Viña del Mar.

    Catalina San Martin, alcaldesa de Las Condes. Foto: Andrés Pérez / La Tercera. Andres Perez

    Finalmente, Las Condes no perderá un peso. ¿Quedó conforme?

    Quedo conforme no solo por Las Condes, sino por los 345 municipios del país. Es importante recordar cómo pasa todo esto y no quedarse con las últimas semanas. Esto parte porque el gobierno plantea la exención para los adultos mayores y en un inicio la compensación no era para todos los municipios, era solo para el Fondo Común Municipal.

    Ahí se perdían US$ 70 millones.

    Claro. Yo no vi a la izquierda defendiendo eso. Ellos podrían haberlo defendido, pero no dijeron nada. De hecho, dijeron: ‘No estamos de acuerdo con esto. Se tiene que compensar a todos los municipios’. Y fuimos parte de ese acuerdo en La Serena. Nos costó mucho sentarnos con el gobierno a conversar. Tuvimos bastantes diferencias en un comienzo. Y en esas conversaciones empiezan a salir propuestas, como empezar a cobrar derechos de aseo, y algunos alcaldes dijeron: ‘No podemos cobrar a vecinos que efectivamente tienen menos recursos’. Por lo tanto, la plata, insisto, tiene que salir de algún lado, no sale de los árboles. Cosa distinta es querer sentarse a conversar seriamente respecto a cómo fortalecemos el Fondo Común Municipal.

    Catalina San Martin, alcaldesa de Las Condes. Foto: Andrés Pérez / La Tercera. Andres Perez

    Eso es a largo plazo.

    Es a largo plazo y requiere una conversación seria, no se resuelve en tres días. La oposición fue gobierno por cuatro años. La izquierda lideró la Asociación Chilena de Municipalidades. Y nunca, nunca levantó este tema. Entonces, aquí no es que haya ganado Las Condes, porque se compensa el 100% de todos los municipios y los vecinos de esas 345 comunas van a tener la tranquilidad de que ningún servicio se verá disminuido.

    Se dice que es un tema ideológico de la izquierda: que los que tienen más, paguen más.

    Y los que recaudamos más, estamos pagando más. Las Condes entrega al Fondo Común Municipal más del 50% de lo que recauda. Y está bien, porque este sistema tiene que ser solidario. Pero también tiene que ser revisado, para que las comunas que reciben menos ingresos puedan recibir más.

    Las Condes dejará de aportar $ 24 mil millones al Fondo Común Municipal. ¿No es eso reducir la equidad territorial?

    Esto no es nuestra ayuda, son las contribuciones de los adultos mayores. Acá hay un proyecto que fue aprobado en el Congreso. Yo dije que tenía que haber focalización. A mí me parece que es razonable este planteamiento, porque tú has trabajado toda tu vida y te quieres jubilar y tiene sentido que después de que te jubiles no tienes que seguir con una obligación. Tú ya no generas ingresos y las contribuciones han subido de manera exorbitante.

    Catalina San Martin, alcaldesa de Las Condes. Foto: Andrés Pérez / La Tercera. Andres Perez

    El ministro Quiroz es vecino de Las Condes y cumplirá 65 años. Su casa, avaluada en $ 820 millones, ahorrará $ 8 millones al año. ¿Es justo que quede exento?

    Él va a tener que decir si se va a eximir o no. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que él no iba a hacer uso mientras fuera ministro. Me pareció buena la respuesta de Andrónico Luksic. Va a depender de cada persona. Están en su derecho.

    El 77% de las propiedades ya están exentas. Y de los 192 mil beneficiados la mayoría está en las Condes (22 mil). ¿Es un proyecto para los ricos?

    Hay una discusión respecto a cuánto se está pagando en contribuciones. Hay serios cuestionamientos de cómo se cobran las contribuciones, la metodología. Hay múltiples relatos de personas. Ya lo ha dicho Sebastián Sichel, de Ñuñoa, lo ha dicho Providencia. Efectivamente, el valor del suelo en estas comunas es muy alto y eso encarece, pero no quiere decir que vivan súper ricos. Que el alcalde Tomás Vodanovic (Maipú) vaya a decirle a alguien de Colón Oriente que hoy paga contribuciones que es un súper rico sería un insulto.

    Catalina San Martin, alcaldesa de Las Condes. Foto: Andrés Pérez / La Tercera. Andres Perez

    ¿Quedó quebrada la relación entre los alcaldes?

    A mí me parece que tomar la actitud de ‘si no se hace lo que yo digo tomo mis cosas y me voy’, no es la actitud correcta en una asociación de municipalidades. No se requiere una asociación partidista, es de municipios. La idea es velar por el bienestar de los vecinos.

    ¿Los municipios tienen que tener alguna responsabilidad en recortar gasto?

    Es responsabilidad de cada municipio velar por la eficiencia y eficacia en el gasto. Tenemos un rol como municipios de lograr que la gente vuelva a confiar en las instituciones.

    Más sobre:Catalina San MartínLas CondesContribucionesExención de contribucionesAlcaldesMunicipalismoAsociación Chilena de MunicipalidadesLT Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Minsal incorpora hantavirus a alerta sanitaria vigente para enfermedades zoonóticas ante aumento de casos y letalidad

    Por delito de cohecho en el aeropuerto: ciudadano uruguayo queda con arraigo nacional y firma mensual

    Ataque con explosivos deja dos heridos en Colombia en el primer día de Abelardo de la Espriella en la presidencia

    Informe apunta a una colilla de cigarrillo como origen del incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong

    Omán califica de “positivas y constructivas” las conversaciones con Irán sobre estrecho de Ormuz

    Zelenski se queja de que el suministro mensual de Patriots de Estados Unidos no es suficiente

    Lo más leído

    1.
    José Antonio Neme queda apercibido tras accidente de tránsito en Las Condes y será citado por Fiscalía

    José Antonio Neme queda apercibido tras accidente de tránsito en Las Condes y será citado por Fiscalía

    2.
    Los tres extranjeros que Carabineros detuvo con más de $540 millones en billetes en Coquimbo

    Los tres extranjeros que Carabineros detuvo con más de $540 millones en billetes en Coquimbo

    3.
    Entra en vigencia reglamento que prohíbe usar cuerdas y cadenas para el remolque de vehículos en panne o accidentados

    Entra en vigencia reglamento que prohíbe usar cuerdas y cadenas para el remolque de vehículos en panne o accidentados

    4.
    TC rechaza por 7 votos contra 3 requerimiento para destituir al entonces diputado Kaiser tras dichos sobre el golpe de Estado

    TC rechaza por 7 votos contra 3 requerimiento para destituir al entonces diputado Kaiser tras dichos sobre el golpe de Estado

    5.
    Dos mayores de edad fallecen tras choque entre furgón y bus que llevaba juveniles de Deportes Temuco en La Araucanía

    Dos mayores de edad fallecen tras choque entre furgón y bus que llevaba juveniles de Deportes Temuco en La Araucanía

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el Superclásico Femenino de Universidad de Chile vs. Colo Colo

    A qué hora y dónde ver el Superclásico Femenino de Universidad de Chile vs. Colo Colo

    Dónde y a qué hora ver a Ferencvaros vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ferencvaros vs. Real Madrid en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 8 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este sábado 8 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Minsal incorpora hantavirus a alerta sanitaria vigente para enfermedades zoonóticas ante aumento de casos y letalidad
    Chile

    Minsal incorpora hantavirus a alerta sanitaria vigente para enfermedades zoonóticas ante aumento de casos y letalidad

    Por delito de cohecho en el aeropuerto: ciudadano uruguayo queda con arraigo nacional y firma mensual

    Raúl Soto advierte que el Gobierno “está privilegiando a un pequeño grupo del país” y destaca coordinación opositora

    La cartera de inversiones por US$15 mil millones que administra la aseguradora Metlife Chile
    Negocios

    La cartera de inversiones por US$15 mil millones que administra la aseguradora Metlife Chile

    El propietario que queremos ser

    Carolina Fuensalida e invariabilidad tributaria en el TC: “Los argumentos que me ha tocado ver son errados”

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación
    Tendencias

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación

    Vuelve la lluvia a Coquimbo y Atacama: revisa las fechas y qué se espera del nuevo evento

    Anuncian un “fenómeno inusual” de lluvia y nieve en Santiago: cuándo y cómo será el evento

    Otra polémica salpica al presidente de la FIFA: la UEFA confirma el pago de indemnización a “amante” de Gianni Infantino
    El Deportivo

    Otra polémica salpica al presidente de la FIFA: la UEFA confirma el pago de indemnización a “amante” de Gianni Infantino

    “Apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos”: el fútbol despide a Jorge Messi

    De una fábrica metalúrgica a representante y administrador de un imperio: Jorge Messi, el silente custodio de Lionel Messi

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto
    Tecnología

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Reseña de libros: de Los Prisioneros en Perú a Dorian Astor
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Los Prisioneros en Perú a Dorian Astor

    Daniela Catrileo: “La poesía en Chile sigue siendo profundamente fecunda, se escribe pese a todo”

    Matt Smith: “Mi principal interés con Daemon Targaryen ha consistido en que sea la peor versión de sí mismo”

    Ataque con explosivos deja dos heridos en Colombia en el primer día de Abelardo de la Espriella en la presidencia
    Mundo

    Ataque con explosivos deja dos heridos en Colombia en el primer día de Abelardo de la Espriella en la presidencia

    Informe apunta a una colilla de cigarrillo como origen del incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong

    Omán califica de “positivas y constructivas” las conversaciones con Irán sobre estrecho de Ormuz

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron
    Paula

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres