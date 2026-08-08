Catalina San Martín: “La oposición fue gobierno y nunca levantó el tema del Fondo Común Municipal”

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, se convirtió en el “símbolo” por el debate de la exención de contribuciones a los adultos mayores. Esto, luego de que los alcaldes de oposición criticaran que el Estado compensará el impacto a los municipios vía impuestos generales y no con focalización, como solicitaban. Esto implicará que Las Condes será la comuna que más dinero reciba en compensación, por unos $ 13 mil millones. En medio de esa discusión, la jefa comunal adquirió mayor notoriedad por elevar el tono contra los alcaldes opositores, pero también por enfrentarse al gobierno para exigir la compensación.

La oposición critica que sean vecinos de comunas más vulnerables los que financien la compensación de Las Condes.

Fue bien selectiva la forma de plantear la compensación de Las Condes desde la oposición. En La Serena todos quedamos de acuerdo en que ningún municipio podía salir con más plata o con menos plata. A mí me habría gustado que ellos hubiesen transparentado que no estaban dispuestos a que el Estado entregara los recursos. Si no es la plata del Estado, ¿de dónde sale? Se ha puesto a Las Condes como símbolo, porque efectivamente la compensación es alta en esta comuna, porque los ingresos que se dejan de percibir producto de la exención son muy altos.

Pero ellos critican que no sea gente con más recursos quienes financien eso.

El aporte que hace Las Condes al Fondo Común Municipal es de $ 350 mil millones. Y eso es de todos los vecinos de la comuna, de los que viven en los sectores más vulnerables y los que viven en los más acomodados. Me parece un poco curioso, y además me llama mucho la atención que haya sido Las Condes la más apuntada, cuando tenemos una comuna como Viña del Mar, que no firmó la carta de la oposición por la focalización, que no apareció en el Congreso y que nunca se mencionó, porque está el Frente Amplio. Y es de las comunas que más compensación van a recibir. Me gustaría saber la opinión de la alcaldesa de Viña del Mar.

Catalina San Martin, alcaldesa de Las Condes. Foto: Andrés Pérez / La Tercera. Andres Perez

Finalmente, Las Condes no perderá un peso. ¿Quedó conforme?

Quedo conforme no solo por Las Condes, sino por los 345 municipios del país. Es importante recordar cómo pasa todo esto y no quedarse con las últimas semanas. Esto parte porque el gobierno plantea la exención para los adultos mayores y en un inicio la compensación no era para todos los municipios, era solo para el Fondo Común Municipal.

Ahí se perdían US$ 70 millones.

Claro. Yo no vi a la izquierda defendiendo eso. Ellos podrían haberlo defendido, pero no dijeron nada. De hecho, dijeron: ‘No estamos de acuerdo con esto. Se tiene que compensar a todos los municipios’. Y fuimos parte de ese acuerdo en La Serena. Nos costó mucho sentarnos con el gobierno a conversar. Tuvimos bastantes diferencias en un comienzo. Y en esas conversaciones empiezan a salir propuestas, como empezar a cobrar derechos de aseo, y algunos alcaldes dijeron: ‘No podemos cobrar a vecinos que efectivamente tienen menos recursos’. Por lo tanto, la plata, insisto, tiene que salir de algún lado, no sale de los árboles. Cosa distinta es querer sentarse a conversar seriamente respecto a cómo fortalecemos el Fondo Común Municipal.

Catalina San Martin, alcaldesa de Las Condes. Foto: Andrés Pérez / La Tercera. Andres Perez

Eso es a largo plazo.

Es a largo plazo y requiere una conversación seria, no se resuelve en tres días. La oposición fue gobierno por cuatro años. La izquierda lideró la Asociación Chilena de Municipalidades. Y nunca, nunca levantó este tema. Entonces, aquí no es que haya ganado Las Condes, porque se compensa el 100% de todos los municipios y los vecinos de esas 345 comunas van a tener la tranquilidad de que ningún servicio se verá disminuido.

Se dice que es un tema ideológico de la izquierda: que los que tienen más, paguen más.

Y los que recaudamos más, estamos pagando más. Las Condes entrega al Fondo Común Municipal más del 50% de lo que recauda. Y está bien, porque este sistema tiene que ser solidario. Pero también tiene que ser revisado, para que las comunas que reciben menos ingresos puedan recibir más.

Las Condes dejará de aportar $ 24 mil millones al Fondo Común Municipal. ¿No es eso reducir la equidad territorial?

Esto no es nuestra ayuda, son las contribuciones de los adultos mayores. Acá hay un proyecto que fue aprobado en el Congreso. Yo dije que tenía que haber focalización. A mí me parece que es razonable este planteamiento, porque tú has trabajado toda tu vida y te quieres jubilar y tiene sentido que después de que te jubiles no tienes que seguir con una obligación. Tú ya no generas ingresos y las contribuciones han subido de manera exorbitante.

Catalina San Martin, alcaldesa de Las Condes. Foto: Andrés Pérez / La Tercera. Andres Perez

El ministro Quiroz es vecino de Las Condes y cumplirá 65 años. Su casa, avaluada en $ 820 millones, ahorrará $ 8 millones al año. ¿Es justo que quede exento?

Él va a tener que decir si se va a eximir o no. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que él no iba a hacer uso mientras fuera ministro. Me pareció buena la respuesta de Andrónico Luksic. Va a depender de cada persona. Están en su derecho.

El 77% de las propiedades ya están exentas. Y de los 192 mil beneficiados la mayoría está en las Condes (22 mil). ¿Es un proyecto para los ricos?

Hay una discusión respecto a cuánto se está pagando en contribuciones. Hay serios cuestionamientos de cómo se cobran las contribuciones, la metodología. Hay múltiples relatos de personas. Ya lo ha dicho Sebastián Sichel, de Ñuñoa, lo ha dicho Providencia. Efectivamente, el valor del suelo en estas comunas es muy alto y eso encarece, pero no quiere decir que vivan súper ricos. Que el alcalde Tomás Vodanovic (Maipú) vaya a decirle a alguien de Colón Oriente que hoy paga contribuciones que es un súper rico sería un insulto.

Catalina San Martin, alcaldesa de Las Condes. Foto: Andrés Pérez / La Tercera. Andres Perez

¿Quedó quebrada la relación entre los alcaldes?

A mí me parece que tomar la actitud de ‘si no se hace lo que yo digo tomo mis cosas y me voy’, no es la actitud correcta en una asociación de municipalidades. No se requiere una asociación partidista, es de municipios. La idea es velar por el bienestar de los vecinos.

¿Los municipios tienen que tener alguna responsabilidad en recortar gasto?

Es responsabilidad de cada municipio velar por la eficiencia y eficacia en el gasto. Tenemos un rol como municipios de lograr que la gente vuelva a confiar en las instituciones.